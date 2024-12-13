Créez une vidéo captivante de 60 secondes sur la culture d'entreprise, conçue pour présenter aux futurs employés nos valeurs fondamentales et notre environnement de travail dynamique. Cette vidéo, destinée aux nouveaux recrues et aux chercheurs d'emploi, doit présenter des visuels dynamiques de la collaboration en équipe et des avantages pour les employés, accompagnés d'une voix off enthousiaste générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. Le style global doit être professionnel et accueillant, visant à faire une forte impression positive lors du processus de recrutement.

