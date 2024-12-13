Créateur de Vidéos de Culture Organisationnelle : Racontez des Histoires d'Employés Engagantes
Produisez rapidement des histoires d'employés captivantes et des vidéos de recrutement. Utilisez nos avatars AI pour personnaliser les messages et renforcer la connexion d'équipe.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo engageante de 45 secondes sur les histoires des employés, mettant en lumière le parcours et la contribution d'un membre de l'équipe pour favoriser un engagement accru des employés. Destinée à la communication interne de l'entreprise et à un éventuel partage sur les réseaux sociaux, le style visuel doit être authentique et réconfortant, utilisant les avatars AI de HeyGen pour narrer des anecdotes personnelles, complétées par un ton audio amical et accessible.
Concevez une vidéo concise de 30 secondes pour expliquer une nouvelle initiative organisationnelle, visant à renforcer l'engagement des employés et la clarté dans tous les départements. Cette vidéo explicative, parfaite pour les communications internes à tous les employés, doit adopter un style visuel épuré et moderne avec des animations simples et un message clair, généré directement à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour plus d'efficacité et de cohérence.
Créez une vidéo de recrutement inspirante de 60 secondes présentant des témoignages d'employés sur notre culture d'entreprise, conçue pour attirer les meilleurs talents. Destinée aux candidats potentiels, le style visuel doit être de haute qualité et invitant, avec de véritables interviews d'employés entrecoupées de séquences de vie de bureau vibrantes. Assurez-vous que la vidéo inclut des sous-titres clairs générés par HeyGen, la rendant accessible et percutante même sans son, comme un puissant exemple d'outil de création de vidéos de culture organisationnelle efficace.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation et l'Intégration des Employés.
Utilisez des vidéos alimentées par l'AI pour rendre la formation et l'intégration plus engageantes, améliorant la rétention des connaissances et l'intégration culturelle pour les nouvelles recrues.
Mettez en Valeur la Culture d'Entreprise sur les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux afin de mettre en avant votre culture d'entreprise unique, attirant les candidats idéaux et favorisant la communauté.
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos engageantes sur la culture organisationnelle ?
HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos de culture d'entreprise de haute qualité grâce à son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses nombreux modèles. Notre plateforme vous aide à raconter des histoires d'employés captivantes pour renforcer l'engagement sans effort, servant de puissant outil de création de vidéos de culture organisationnelle.
Puis-je utiliser les Avatars AI pour améliorer mes vidéos de recrutement avec HeyGen ?
Absolument ! Les Avatars AI de HeyGen apportent une touche professionnelle et dynamique à vos vidéos de recrutement et de formation. Vous pouvez même générer des voix off personnalisées pour transmettre efficacement le message de votre marque, rendant vos vidéos d'engagement des employés remarquables.
Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour mes vidéos d'entreprise ?
HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo d'entreprise, vos couleurs et des éléments visuels spécifiques dans toutes vos vidéos. Cela garantit la cohérence et renforce l'identité de votre marque dans toutes vos vidéos d'engagement des employés et contenus sur les réseaux sociaux.
HeyGen est-il un créateur de vidéos en ligne efficace pour diverses communications internes ?
Oui, HeyGen est un créateur de vidéos en ligne efficace qui vous permet de transformer rapidement du texte en vidéo pour les communications internes, la formation ou les réseaux sociaux. Notre Générateur de Texte en Vidéo inclut des sous-titres automatiques, rendant votre contenu accessible et professionnel.