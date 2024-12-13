Créateur de Vidéos de Culture Organisationnelle : Racontez des Histoires d'Employés Engagantes

Produisez rapidement des histoires d'employés captivantes et des vidéos de recrutement. Utilisez nos avatars AI pour personnaliser les messages et renforcer la connexion d'équipe.

Créez une vidéo captivante de 60 secondes sur la culture d'entreprise, conçue pour présenter aux futurs employés nos valeurs fondamentales et notre environnement de travail dynamique. Cette vidéo, destinée aux nouveaux recrues et aux chercheurs d'emploi, doit présenter des visuels dynamiques de la collaboration en équipe et des avantages pour les employés, accompagnés d'une voix off enthousiaste générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. Le style global doit être professionnel et accueillant, visant à faire une forte impression positive lors du processus de recrutement.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo engageante de 45 secondes sur les histoires des employés, mettant en lumière le parcours et la contribution d'un membre de l'équipe pour favoriser un engagement accru des employés. Destinée à la communication interne de l'entreprise et à un éventuel partage sur les réseaux sociaux, le style visuel doit être authentique et réconfortant, utilisant les avatars AI de HeyGen pour narrer des anecdotes personnelles, complétées par un ton audio amical et accessible.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo concise de 30 secondes pour expliquer une nouvelle initiative organisationnelle, visant à renforcer l'engagement des employés et la clarté dans tous les départements. Cette vidéo explicative, parfaite pour les communications internes à tous les employés, doit adopter un style visuel épuré et moderne avec des animations simples et un message clair, généré directement à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour plus d'efficacité et de cohérence.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de recrutement inspirante de 60 secondes présentant des témoignages d'employés sur notre culture d'entreprise, conçue pour attirer les meilleurs talents. Destinée aux candidats potentiels, le style visuel doit être de haute qualité et invitant, avec de véritables interviews d'employés entrecoupées de séquences de vie de bureau vibrantes. Assurez-vous que la vidéo inclut des sous-titres clairs générés par HeyGen, la rendant accessible et percutante même sans son, comme un puissant exemple d'outil de création de vidéos de culture organisationnelle efficace.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Culture Organisationnelle

Créez facilement des vidéos de culture organisationnelle captivantes avec HeyGen. Engagez les employés, attirez les talents et partagez l'histoire unique de votre entreprise en utilisant des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Choisissez un Point de Départ
Commencez par choisir parmi une variété de modèles professionnels conçus pour mettre en valeur la culture de votre entreprise, ou partez de zéro avec votre propre script pour utiliser nos capacités de texte à vidéo.
2
Step 2
Intégrez des Avatars AI et le Branding
Donnez vie à votre message en intégrant divers avatars AI qui représentent votre équipe. Personnalisez votre vidéo avec les couleurs et le logo uniques de votre marque pour un look cohérent.
3
Step 3
Générez des Voix Off et Ajoutez des Médias
Améliorez votre vidéo avec des voix off au son naturel générées à partir de votre script. Enrichissez davantage votre histoire en ajoutant des médias de notre vaste bibliothèque ou en téléchargeant vos propres ressources.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Histoire
Finalisez votre vidéo avec des sous-titres automatiques pour une accessibilité plus large. Exportez votre vidéo de culture organisationnelle dans le format d'aspect souhaité, prête à être partagée sur toutes les plateformes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Cultivez l'Engagement et le Moral des Employés

Produisez des vidéos motivantes et inspirantes pour renforcer le moral de l'équipe, réaffirmer les valeurs fondamentales et favoriser une culture organisationnelle positive et performante.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos engageantes sur la culture organisationnelle ?

HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos de culture d'entreprise de haute qualité grâce à son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses nombreux modèles. Notre plateforme vous aide à raconter des histoires d'employés captivantes pour renforcer l'engagement sans effort, servant de puissant outil de création de vidéos de culture organisationnelle.

Puis-je utiliser les Avatars AI pour améliorer mes vidéos de recrutement avec HeyGen ?

Absolument ! Les Avatars AI de HeyGen apportent une touche professionnelle et dynamique à vos vidéos de recrutement et de formation. Vous pouvez même générer des voix off personnalisées pour transmettre efficacement le message de votre marque, rendant vos vidéos d'engagement des employés remarquables.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour mes vidéos d'entreprise ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo d'entreprise, vos couleurs et des éléments visuels spécifiques dans toutes vos vidéos. Cela garantit la cohérence et renforce l'identité de votre marque dans toutes vos vidéos d'engagement des employés et contenus sur les réseaux sociaux.

HeyGen est-il un créateur de vidéos en ligne efficace pour diverses communications internes ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos en ligne efficace qui vous permet de transformer rapidement du texte en vidéo pour les communications internes, la formation ou les réseaux sociaux. Notre Générateur de Texte en Vidéo inclut des sous-titres automatiques, rendant votre contenu accessible et professionnel.

