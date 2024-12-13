Générateur de Culture Organisationnelle : Construisez Votre Lieu de Travail Idéal
Élevez l'engagement des employés et renforcez les valeurs de l'entreprise grâce à des communications internes percutantes, propulsées par la transformation de texte en vidéo de HeyGen.
Créez une vidéo didactique de 60 secondes destinée aux responsables RH et aux chefs d'équipe, démontrant la création sans effort d'une déclaration de culture d'entreprise puissante ou d'évaluations personnalisées. Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant des graphiques clairs à l'écran et un avatar AI confiant expliquant le processus étape par étape, le tout soutenu par une bande sonore propre et informative. Cette production exploite efficacement les avatars AI de HeyGen pour une présentation dynamique.
Développez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes ciblant les PDG et les directeurs RH à la recherche d'innovation, illustrant la facilité de lancement d'initiatives culturelles en milieu de travail ayant un impact significatif sur la transformation organisationnelle. Le style visuel doit être rapide et inspirant, avec des coupes rapides d'interactions positives en équipe et une musique de fond motivante. Cette vidéo est rapidement assemblée en utilisant les modèles et scènes flexibles de HeyGen.
Produisez une vidéo avant-gardiste de 50 secondes pour les recruteurs technologiques et les spécialistes de l'acquisition de talents, explorant comment les outils AI avancés peuvent révolutionner le recrutement basé sur les données en alignant sans effort les candidats avec une culture d'entreprise florissante dès le premier jour. Le style visuel doit être futuriste et épuré, avec des graphiques animés nets et une voix off sophistiquée et engageante soulignant les avantages. Le récit de cette vidéo est puissamment délivré grâce à la génération de voix off de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Renforcez l'Engagement de la Formation Culturelle avec l'AI.
Améliorez l'apprentissage et la rétention des valeurs d'entreprise et des initiatives de culture en milieu de travail grâce à des vidéos de formation engageantes alimentées par l'AI.
Développez des Programmes de Culture & Valeurs Évolutifs.
Créez et distribuez efficacement des cours complets sur la culture organisationnelle et les valeurs d'entreprise à tous les employés, favorisant une compréhension partagée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer de manière créative les initiatives de culture en milieu de travail et l'engagement des employés ?
HeyGen permet aux professionnels des RH de créer du contenu vidéo engageant pour les initiatives de culture en milieu de travail en utilisant des avatars AI et la transformation de texte en vidéo à partir d'un script. Cela aide à communiquer les valeurs de l'entreprise et à renforcer l'engagement des employés efficacement grâce à des messages vidéo personnalisés.
HeyGen aide-t-il à développer des déclarations de culture d'entreprise convaincantes ?
Oui, HeyGen vous permet de transformer votre déclaration de culture d'entreprise en présentations vidéo dynamiques. Utilisez les contrôles de marque et les modèles pour articuler visuellement vos valeurs d'entreprise et favoriser une identité organisationnelle forte.
Quels outils AI HeyGen propose-t-il pour soutenir le recrutement basé sur les données et la construction d'équipe ?
Bien que HeyGen se concentre principalement sur la génération de vidéos AI, ses outils AI peuvent créer des vidéos captivantes pour les offres d'emploi et des recommandations personnalisées pour l'intégration. Cela soutient un processus de recrutement moderne basé sur les données et renforce les efforts de construction d'équipe.
HeyGen peut-il faciliter la transformation organisationnelle grâce à des évaluations personnalisées et des vidéos ?
HeyGen peut être un outil puissant pour la transformation organisationnelle en permettant la création de vidéos informatives pour la formation ou la communication des résultats d'évaluations culturelles. Vous pouvez concevoir des résultats d'évaluations personnalisées dans des formats vidéo engageants pour une compréhension et un impact plus clairs.