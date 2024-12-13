Générateur de Vidéo sur les Valeurs de l'Organisation : Racontez l'Histoire de Votre Entreprise

Créez des vidéos de storytelling d'entreprise inspirantes qui résonnent avec votre public en utilisant des avatars AI réalistes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de storytelling d'entreprise de 45 secondes mettant en avant des témoignages authentiques d'employés, parfaite pour les vidéos sur les réseaux sociaux ciblant les chercheurs d'emploi et les abonnés des réseaux sociaux. Utilisez un style visuel réconfortant avec des extraits d'interviews spontanés et une musique de fond douce et inspirante, en exploitant la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir de scripts pour convertir facilement les transcriptions d'interviews en récits visuels, en assurant une communication claire avec sous-titres/légendes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 75 secondes sur la culture d'entreprise pour les nouveaux employés, en vous concentrant sur une valeur spécifique comme "l'innovation", en utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen et des modèles personnalisables. Le style visuel doit être épuré, professionnel et très informatif, incorporant des infographies engageantes et un récit direct délivré par un avatar AI pour transmettre efficacement notre identité de marque au public cible.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de recrutement énergique de 30 secondes, un résultat dynamique de générateur de vidéo AI conçu pour attirer les chercheurs d'emploi passifs et les diplômés universitaires vers une équipe spécifique. Mettez en avant une valeur fondamentale comme "la collaboration" à travers des visuels époustouflants issus de la riche bibliothèque de médias/soutien de stock de HeyGen, associés à une bande sonore moderne et rapide, et optimisés pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéo sur les Valeurs de l'Organisation

Créez facilement des vidéos engageantes pour partager les valeurs fondamentales et la culture de votre entreprise en utilisant des outils AI puissants, du script aux visuels époustouflants.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par ajouter votre contenu écrit. La fonctionnalité de transformation de texte en vidéo à partir de scripts transformera instantanément votre récit en un storyboard visuel dynamique pour votre vidéo sur les valeurs de l'organisation.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une vaste bibliothèque de modèles et de scènes pour correspondre parfaitement à l'esthétique de votre marque. Ces options personnalisables aident à créer une vidéo de culture d'entreprise professionnelle.
3
Step 3
Générez la Voix Off
Améliorez votre message avec une génération de voix off professionnelle. Sélectionnez parmi diverses voix AI pour fournir une narration claire et engageante qui incarne véritablement votre vidéo de storytelling d'entreprise.
4
Step 4
Appliquez une Personnalisation de la Marque
Assurez la cohérence de la marque en intégrant vos contrôles de marque uniques (logo, couleurs) directement dans votre vidéo. Cela crée une vidéo de recrutement cohérente et reconnaissable pour votre public.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez un Storytelling d'Entreprise Inspirant

Créez des vidéos de storytelling d'entreprise engageantes, y compris des témoignages d'employés et des messages de leadership, pour articuler vos valeurs fondamentales et votre mission avec impact.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de storytelling d'entreprise engageantes ?

HeyGen sert de puissant générateur de vidéos AI, permettant aux utilisateurs de créer facilement des vidéos de storytelling d'entreprise engageantes. Exploitez ses modèles personnalisables et la fonctionnalité de transformation de texte en vidéo à partir de scripts pour produire des visuels époustouflants qui résonnent avec votre public.

HeyGen peut-il être utilisé comme générateur de vidéos sur les valeurs de l'organisation ?

Absolument, HeyGen est un générateur efficace de vidéos sur les valeurs de l'organisation, vous permettant de créer des vidéos de culture d'entreprise convaincantes. Utilisez les fonctionnalités de personnalisation de la marque et des avatars AI réalistes pour représenter vivement votre identité de marque et produire des vidéos professionnelles qui reflètent vos valeurs fondamentales.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour les entreprises ?

HeyGen simplifie la production vidéo en tant que générateur de vidéos AI efficace, offrant des modèles faciles à utiliser et un éditeur vidéo AI robuste. Ses capacités de génération de vidéos de bout en bout, y compris la voix off AI, permettent aux entreprises de créer rapidement des vidéos marketing et d'autres contenus percutants.

Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos de recrutement percutantes ?

HeyGen est idéal pour créer des vidéos de recrutement percutantes, y compris des témoignages d'employés convaincants et des témoignages visuels. Avec des avatars AI et des capacités pour divers formats de vidéos sur les réseaux sociaux, vous pouvez produire des vidéos professionnelles qui attirent les meilleurs talents.

