Créez une vidéo concise d'une minute expliquant un nouveau flux de travail technique complexe, destinée aux équipes de développement internes et au personnel de support technique. Le style visuel doit être élégant et informatif, incorporant des graphiques animés et des enregistrements d'écran pour démontrer les étapes, complétés par une voix off claire et professionnelle. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour générer rapidement la structure initiale de la vidéo et ses sous-titres pour garantir l'accessibilité et la clarté des instructions techniques détaillées, démontrant comment nos outils de création vidéo AI simplifient les explications complexes.

