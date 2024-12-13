Créateur de Vidéos de Mise à Jour d'Organisation : Rationalisez Vos Nouvelles d'Entreprise

Transformez les annonces à l'échelle de l'entreprise en vidéos AI engageantes plus rapidement que jamais. Exploitez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour améliorer la communication interne.

Créez une vidéo concise d'une minute expliquant un nouveau flux de travail technique complexe, destinée aux équipes de développement internes et au personnel de support technique. Le style visuel doit être élégant et informatif, incorporant des graphiques animés et des enregistrements d'écran pour démontrer les étapes, complétés par une voix off claire et professionnelle. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour générer rapidement la structure initiale de la vidéo et ses sous-titres pour garantir l'accessibilité et la clarté des instructions techniques détaillées, démontrant comment nos outils de création vidéo AI simplifient les explications complexes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 90 secondes pour annoncer une nouvelle fonctionnalité importante au sein d'une plateforme interne, destinée aux utilisateurs expérimentés existants et aux nouveaux abonnés potentiels. La vidéo doit avoir un style visuel énergique et moderne, mettant en avant l'interface de la fonctionnalité avec des coupes rapides et des fonctionnalités mises en évidence, soutenue par une bande sonore engageante et inspirante. Employez les avatars AI de HeyGen pour présenter la mise à jour, apportant une touche humaine sans tournage traditionnel, et utilisez le support de la bibliothèque de médias/stock pour améliorer l'attrait visuel de cette création vidéo AI.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de formation détaillée de 2 minutes pour les nouvelles recrues, axée sur un outil logiciel interne essentiel, destinée à tous les nouveaux employés de divers départements. La présentation visuelle doit être propre et pédagogique, utilisant un branding cohérent et des transitions fluides entre les étapes, avec une voix off calme et encourageante. Commencez avec les modèles et scènes de HeyGen pour établir rapidement un look professionnel, et utilisez sa génération de voix off robuste pour fournir des instructions précises et faciles à suivre, transformant l'expérience traditionnelle de montage vidéo.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo percutante de 45 secondes démontrant les meilleures pratiques pour que les équipes de communication internes exploitent la création vidéo AI pour les vidéos de mise à jour de l'entreprise, spécifiquement pour les réseaux sociaux. Le style visuel et audio doit être moderne, professionnel et inspirant, mettant en avant des transitions fluides et une forte cohérence de marque. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour créer efficacement du contenu à partir de briefs de communication existants et utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour optimiser le rendu pour diverses plateformes de réseaux sociaux, assurant une portée et un impact maximum.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Mise à Jour d'Organisation

Créez sans effort des vidéos de mise à jour d'entreprise professionnelles avec AI. Rationalisez vos communications internes et gardez tout le monde informé et engagé.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Commencez par sélectionner parmi une gamme de modèles préconçus ou saisissez votre script pour exploiter notre fonctionnalité de texte à vidéo, posant les bases de votre vidéo de mise à jour d'organisation.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et une Voix
Personnalisez votre vidéo en ajoutant des visuels pertinents de notre bibliothèque de médias/stock, et générez des voix off naturelles pour transmettre votre message clairement.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Assurez la cohérence de la marque en appliquant le logo et les couleurs de votre entreprise à l'aide des contrôles de branding. Vous pouvez également incorporer des avatars AI pour présenter vos mises à jour.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de haute qualité et exportez-la dans divers formats d'aspect adaptés aux annonces à l'échelle de l'entreprise ou aux plateformes de réseaux sociaux, prête à atteindre votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez le Moral et l'Engagement de l'Équipe

.

Produisez des vidéos inspirantes et motivantes qui élèvent l'esprit d'équipe et favorisent un environnement de travail positif et engagé au sein de votre organisation.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos AI pour les entreprises ?

HeyGen simplifie la création de vidéos AI grâce à un éditeur puissant de glisser-déposer et à des modèles étendus. Les entreprises peuvent transformer des scripts en vidéos de haute qualité avec des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles, rendant l'ensemble du processus efficace et accessible.

HeyGen peut-il aider mon organisation à produire des vidéos de mise à jour d'entreprise cohérentes ?

Absolument. HeyGen sert de créateur efficace de vidéos de mise à jour d'organisation, permettant aux équipes de créer des vidéos de mise à jour d'entreprise professionnelles avec un message de marque cohérent. Vous pouvez facilement incorporer le logo et les couleurs de votre marque grâce à des contrôles de branding robustes, garantissant que chaque annonce s'aligne avec votre identité d'entreprise.

Quelles capacités avancées de montage vidéo HeyGen offre-t-il pour un contrôle détaillé ?

HeyGen propose une suite de montage vidéo intuitive qui offre un contrôle précis sur votre contenu, y compris le montage basé sur le texte. Vous pouvez également intégrer des médias stock de la bibliothèque de médias complète et générer des sous-titres et légendes professionnels pour affiner vos productions vidéo de haute qualité.

Comment HeyGen garantit-il que les vidéos sont optimisées pour diverses plateformes de réseaux sociaux ?

HeyGen optimise votre contenu vidéo de haute qualité pour diverses plateformes de réseaux sociaux en offrant des options flexibles de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect. Cela garantit que vos messages sont parfaitement présentés et hautement engageants sur tous vos canaux numériques, tout en maintenant la cohérence de la marque.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo