Oui, HeyGen est un créateur de vidéos polyvalent parfait pour produire divers contenus, y compris des vidéos 'comment faire' et des contenus de créateur de vidéos de conseils d'organisation, avec un redimensionnement flexible des ratios d'aspect. Les utilisateurs peuvent appliquer des contrôles de marque étendus, tels que des logos et des couleurs personnalisées, garantissant la cohérence de la marque dans toutes leurs productions vidéo.