Générateur de Vidéos de Prévisualisation d'Organisation : Vidéos Rapides et Professionnelles
Créez facilement des vidéos marketing conformes à la marque à grande échelle, réduisant le temps et les coûts, grâce à des contrôles de branding intelligents.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Développez une vidéo produit nette de 45 secondes ciblant les propriétaires de boutiques en ligne et les équipes de développement de produits, illustrant comment HeyGen agit comme un générateur de vidéos AI intuitif. Le ton visuel doit être clair et informatif, avec des gros plans de maquettes de produits et des superpositions de texte claires, avec une voix d'avatar AI amicale et articulée. Mettez en avant la capacité fluide de "Texte en vidéo à partir de script" pour convertir des idées en récits captivants.
Produisez une vidéo de prévisualisation convaincante de 60 secondes pour les clients d'entreprise et les responsables de la communication interne, démontrant comment HeyGen peut fonctionner comme un générateur de vidéos de prévisualisation d'organisation complet pour augmenter le contenu vidéo sans effort. Employez une esthétique visuelle sophistiquée et autoritaire avec un branding d'entreprise, soutenue par la "Génération de voix off" confiante et claire de HeyGen, garantissant que chaque message résonne professionnellement.
Concevez un court-métrage engageant de 15 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les créateurs de contenu indépendants, en mettant l'accent sur la création rapide de vidéos pour diverses plateformes de médias sociaux. Le style visuel doit être dynamique et accrocheur, avec des transitions tendance et des séquences d'archives variées de la "Bibliothèque de médias/soutien d'archives", le tout sur une musique contemporaine et rythmée.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Aperçus Publicitaires Performants avec AI.
Générez rapidement des publicités vidéo convaincantes et conformes à la marque pour capter l'attention et stimuler les conversions pour votre organisation.
Produisez des Aperçus Engagés pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux afin de renforcer la présence en ligne et l'engagement de votre organisation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen permet-il la création de vidéos professionnelles conformes à la marque ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI conçu pour produire des vidéos de haute qualité et professionnelles, cohérentes avec votre marque. Notre plateforme vous permet de personnaliser des modèles de vidéos, d'incorporer vos contrôles de branding, et de générer des vidéos marketing et des vidéos produits soignées à grande échelle.
Quelles capacités offre HeyGen pour une création vidéo efficace ?
HeyGen simplifie la création vidéo avec sa fonctionnalité AI de texte en vidéo et son éditeur intuitif par glisser-déposer. Cela permet aux entreprises de développer rapidement du contenu engageant, comme des vidéos promotionnelles et des présentations vidéo, réduisant considérablement le temps et les coûts.
HeyGen peut-il répondre à des besoins divers pour les vidéos marketing ?
Absolument, HeyGen sert de générateur de vidéos AI prêt pour l'entreprise, capable de produire une large gamme de vidéos marketing pour diverses plateformes. Des campagnes sur les réseaux sociaux aux vidéos produits, HeyGen fournit les outils pour créer un contenu vidéo percutant pour le succès marketing de votre entreprise.
HeyGen offre-t-il des outils d'édition robustes et des options de personnalisation ?
Oui, HeyGen fonctionne comme un éditeur vidéo complet, offrant de vastes options de personnalisation, y compris de nombreux modèles de vidéos et avatars AI. Vous pouvez facilement affiner vos présentations vidéo avec des fonctionnalités telles que la génération de voix off, les sous-titres, et diverses options de redimensionnement d'aspect pour une vidéo véritablement professionnelle.