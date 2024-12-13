Créez une démonstration technique d'une minute illustrant la conversion fluide de scripts écrits en visuels captivants grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, ciblant les passionnés de technologie et les créateurs de contenu. Le style visuel doit être épuré et moderne, avec des graphiques animés illustrant clairement le processus de texte en vidéo, complété par une voix off AI claire et professionnelle expliquant comment HeyGen agit en tant que générateur de vidéos AI.

Générer une Vidéo