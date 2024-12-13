Générateur de Vidéos d'Opérations : Simplifiez la Formation au Flux de Travail
Améliorez l'efficacité du flux de travail et la communication interne en générant instantanément des vidéos professionnelles, complètes avec des avatars AI dynamiques.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes destinée aux clients potentiels, présentant le lancement d'un nouveau produit. La vidéo doit adopter un style visuel et audio moderne et dynamique avec une musique de fond percutante. Exploitez les modèles et scènes complets de HeyGen et les capacités de texte-à-vidéo à partir de script pour produire rapidement un contenu de haute qualité et engageant qui capte l'attention des équipes marketing.
Concevez une vidéo d'instruction de 60 secondes pour les nouveaux employés, détaillant une procédure opérationnelle standard (SOP) critique. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec un texte à l'écran étape par étape et une voix rassurante et claire. Intégrez les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et assurez-vous d'utiliser le support de la bibliothèque de médias/stock pour intégrer des visuels pertinents, améliorant l'efficacité du flux de travail pour la formation des employés.
Créez une introduction concise de 40 secondes pour le générateur de vidéos d'opérations destiné aux utilisateurs d'entreprise, mettant en avant les avantages de la plateforme. Le ton doit être informatif et confiant, avec un design visuel élégant et une voix off professionnelle. Utilisez le texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen pour une création de contenu rapide et assurez une livraison soignée avec le redimensionnement et les exports adaptés aux différents canaux de communication d'entreprise, en mettant l'accent sur la création de vidéos alimentées par l'AI.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation des Employés.
Utilisez des vidéos alimentées par l'AI pour augmenter significativement l'engagement et la rétention dans les programmes de formation des employés, assurant un meilleur transfert de connaissances.
Développez des SOP et Cours Complets.
Générez rapidement des procédures opérationnelles standard (SOP) et des cours de formation détaillés pour intégrer et perfectionner efficacement votre personnel.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les opérations d'entreprise ?
HeyGen sert de générateur de vidéos AI avancé, permettant aux entreprises de produire rapidement des vidéos opérationnelles de haute qualité. Il améliore considérablement l'efficacité du flux de travail en automatisant la production de vidéos pour divers besoins de communication interne, y compris les SOP et la formation des employés.
Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos alimentées par l'AI ?
HeyGen fournit des outils créatifs robustes pour la création de vidéos alimentées par l'AI, y compris divers avatars AI et un générateur de script AI intégré pour aider à créer des récits convaincants. Les utilisateurs peuvent également exploiter une riche bibliothèque de modèles vidéo pour lancer efficacement leurs projets.
Puis-je personnaliser les vidéos avec l'identité de ma marque en utilisant HeyGen ?
Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue de vos vidéos, y compris des contrôles de branding personnalisés pour intégrer votre logo et vos couleurs de marque. Vous pouvez également ajouter facilement des sous-titres/captions et utiliser l'éditeur en ligne pour des ajustements précis afin de s'aligner sur les exigences spécifiques de votre marque.
Comment HeyGen peut-il améliorer la formation des employés et la communication interne ?
HeyGen améliore considérablement la formation des employés et la communication interne en permettant la génération rapide de vidéos pour des mises à jour critiques et du contenu éducatif. Ses voix off AI et ses capacités de texte-à-vidéo assurent un message cohérent et une livraison engageante pour tout le personnel.