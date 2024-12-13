Générateur de Vidéos d'Opérations : Simplifiez la Formation au Flux de Travail

Améliorez l'efficacité du flux de travail et la communication interne en générant instantanément des vidéos professionnelles, complètes avec des avatars AI dynamiques.

Créez une vidéo de communication interne convaincante de 45 secondes pour les employés, annonçant une nouvelle initiative de l'entreprise. Le style visuel doit être professionnel mais engageant, avec des avatars AI diversifiés présentant l'information avec une voix off claire et amicale, assurant une compréhension facile pour toutes les équipes. Utilisez la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour personnaliser efficacement le message.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes destinée aux clients potentiels, présentant le lancement d'un nouveau produit. La vidéo doit adopter un style visuel et audio moderne et dynamique avec une musique de fond percutante. Exploitez les modèles et scènes complets de HeyGen et les capacités de texte-à-vidéo à partir de script pour produire rapidement un contenu de haute qualité et engageant qui capte l'attention des équipes marketing.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo d'instruction de 60 secondes pour les nouveaux employés, détaillant une procédure opérationnelle standard (SOP) critique. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec un texte à l'écran étape par étape et une voix rassurante et claire. Intégrez les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et assurez-vous d'utiliser le support de la bibliothèque de médias/stock pour intégrer des visuels pertinents, améliorant l'efficacité du flux de travail pour la formation des employés.
Exemple de Prompt 3
Créez une introduction concise de 40 secondes pour le générateur de vidéos d'opérations destiné aux utilisateurs d'entreprise, mettant en avant les avantages de la plateforme. Le ton doit être informatif et confiant, avec un design visuel élégant et une voix off professionnelle. Utilisez le texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen pour une création de contenu rapide et assurez une livraison soignée avec le redimensionnement et les exports adaptés aux différents canaux de communication d'entreprise, en mettant l'accent sur la création de vidéos alimentées par l'AI.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Opérations

Simplifiez la communication interne et la formation en créant facilement des vidéos d'opérations professionnelles alimentées par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger ou coller votre contenu directement dans l'éditeur en ligne convivial. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen pour transformer efficacement votre texte en scènes vidéo dynamiques.
2
Step 2
Sélectionnez des Présentateurs AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI de haute qualité pour être le visage de votre message. Ces avatars AI rendent vos vidéos opérationnelles plus engageantes et personnelles pour votre audience.
3
Step 3
Personnalisez le Branding et la Voix
Intégrez vos éléments de branding personnalisés, tels que les logos et les couleurs, pour maintenir la cohérence. Améliorez encore votre vidéo avec une narration au son naturel en utilisant la génération de voix off de HeyGen.
4
Step 4
Exportez et Déployez
Une fois satisfait, exportez votre vidéo d'opérations professionnelle. Elle est maintenant prête pour un déploiement sans faille à travers vos canaux de communication interne, augmentant la clarté et l'engagement avec le redimensionnement et les exports adaptés aux différents formats.

Cas d'Utilisation

Simplifiez les Procédures Opérationnelles Complexes

Traduisez des processus opérationnels complexes et de la documentation technique en vidéos AI faciles à comprendre, améliorant la clarté et la conformité à travers les équipes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les opérations d'entreprise ?

HeyGen sert de générateur de vidéos AI avancé, permettant aux entreprises de produire rapidement des vidéos opérationnelles de haute qualité. Il améliore considérablement l'efficacité du flux de travail en automatisant la production de vidéos pour divers besoins de communication interne, y compris les SOP et la formation des employés.

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos alimentées par l'AI ?

HeyGen fournit des outils créatifs robustes pour la création de vidéos alimentées par l'AI, y compris divers avatars AI et un générateur de script AI intégré pour aider à créer des récits convaincants. Les utilisateurs peuvent également exploiter une riche bibliothèque de modèles vidéo pour lancer efficacement leurs projets.

Puis-je personnaliser les vidéos avec l'identité de ma marque en utilisant HeyGen ?

Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue de vos vidéos, y compris des contrôles de branding personnalisés pour intégrer votre logo et vos couleurs de marque. Vous pouvez également ajouter facilement des sous-titres/captions et utiliser l'éditeur en ligne pour des ajustements précis afin de s'aligner sur les exigences spécifiques de votre marque.

Comment HeyGen peut-il améliorer la formation des employés et la communication interne ?

HeyGen améliore considérablement la formation des employés et la communication interne en permettant la génération rapide de vidéos pour des mises à jour critiques et du contenu éducatif. Ses voix off AI et ses capacités de texte-à-vidéo assurent un message cohérent et une livraison engageante pour tout le personnel.

