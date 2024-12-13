Créateur de Vidéos de Mise à Jour Opérationnelle pour des Communications Rapides et Engagées
Améliorez l'efficacité du flux de travail et créez des vidéos de formation opérationnelle conformes à la marque sans effort en utilisant notre plateforme avec des contrôles de personnalisation de la marque.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo explicative informative de 60 secondes conçue pour les nouveaux employés et le personnel junior, détaillant un nouveau processus pour améliorer l'efficacité du flux de travail. Cette vidéo doit adopter un style visuel moderne et dynamique, incorporant des graphiques animés et une voix off claire et enthousiaste générée directement à partir d'un script écrit. Exploitez la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour garantir précision et cohérence dans tous les supports de formation.
Développez une vidéo soignée de 30 secondes pour les parties prenantes et la direction de l'entreprise, présentant une mise à jour opérationnelle trimestrielle significative avec des indicateurs de performance clés. Le style visuel doit être conforme à la marque et percutant, utilisant des visualisations de données dynamiques et une voix off confiante et concise. Employez les modèles et scènes de HeyGen ainsi que les contrôles de personnalisation de la marque pour maintenir une esthétique d'entreprise cohérente pour ces vidéos critiques conformes à la marque.
Concevez une vidéo engageante de 50 secondes pour tous les employés de différents départements, résumant les faits saillants opérationnels hebdomadaires et les initiatives à venir. La présentation visuelle doit être cohérente et amicale, avec des graphiques simples et épurés et une voix off accessible qui transmet clairement le message. Optimisez pour un créateur de vidéos de mise à jour opérationnelle en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour produire rapidement un son naturel qui automatise les vidéos d'entreprise pour les annonces de routine.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement dans la Formation Opérationnelle.
Utilisez l'AI pour améliorer significativement l'engagement et la rétention pour toutes les formations opérationnelles et mises à jour critiques.
Développez des Parcours d'Apprentissage Internes.
Développez facilement des cours internes complets et des ressources d'apprentissage pour intégrer et mettre à jour efficacement les équipes opérationnelles.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos conformes à la marque pour les communications internes ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos professionnelles et conformes à la marque sans effort. Utilisez les contrôles de personnalisation de la marque pour intégrer votre logo, vos couleurs et vos polices, garantissant que chaque communication interne ou vidéo explicative s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque. Notre vaste bibliothèque de modèles et d'avatars AI simplifie encore le processus.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen une plateforme de création de vidéos AI efficace pour les mises à jour opérationnelles ?
HeyGen utilise une AI avancée pour améliorer considérablement l'efficacité de votre flux de travail dans la création de mises à jour opérationnelles. Avec des capacités de transformation de texte en vidéo et une génération de voix off de haute qualité, vous pouvez automatiser rapidement les vidéos d'entreprise, transformant vos scripts en mises à jour dynamiques sans montage vidéo étendu.
HeyGen peut-il générer des avatars AI réalistes et des voix off pour mes vidéos ?
Absolument, HeyGen est une plateforme de création de vidéos AI de premier plan qui permet la génération d'avatars AI divers et réalistes. Associée à notre génération avancée de voix off, vous pouvez créer un contenu engageant et au son naturel, idéal pour les vidéos de formation opérationnelle ou tout contenu explicatif.
Comment HeyGen soutient-il les contrôles de personnalisation de la marque pour toutes les vidéos d'entreprise ?
HeyGen offre des contrôles de personnalisation de la marque complets pour garantir que chaque vidéo que vous créez, des vidéos explicatives au contenu marketing, reflète votre marque unique. Appliquez facilement les logos, palettes de couleurs et polices de votre entreprise à tous vos projets, maintenant un aspect cohérent et professionnel pour les vidéos conformes à la marque.