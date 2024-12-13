Créateur de Vidéos de Mise à Jour Opérationnelle pour des Communications Rapides et Engagées

Améliorez l'efficacité du flux de travail et créez des vidéos de formation opérationnelle conformes à la marque sans effort en utilisant notre plateforme avec des contrôles de personnalisation de la marque.

Produisez une vidéo concise de 45 secondes destinée aux membres de l'équipe interne, délivrant une mise à jour opérationnelle cruciale sur une nouvelle politique interne. Le style visuel doit être professionnel et attrayant, avec un avatar AI amical pour présenter l'information clairement, accompagné d'une musique de fond nette. Assurez-vous que le ton est informatif mais accessible, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour personnaliser efficacement le message pour les communications internes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative informative de 60 secondes conçue pour les nouveaux employés et le personnel junior, détaillant un nouveau processus pour améliorer l'efficacité du flux de travail. Cette vidéo doit adopter un style visuel moderne et dynamique, incorporant des graphiques animés et une voix off claire et enthousiaste générée directement à partir d'un script écrit. Exploitez la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour garantir précision et cohérence dans tous les supports de formation.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo soignée de 30 secondes pour les parties prenantes et la direction de l'entreprise, présentant une mise à jour opérationnelle trimestrielle significative avec des indicateurs de performance clés. Le style visuel doit être conforme à la marque et percutant, utilisant des visualisations de données dynamiques et une voix off confiante et concise. Employez les modèles et scènes de HeyGen ainsi que les contrôles de personnalisation de la marque pour maintenir une esthétique d'entreprise cohérente pour ces vidéos critiques conformes à la marque.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo engageante de 50 secondes pour tous les employés de différents départements, résumant les faits saillants opérationnels hebdomadaires et les initiatives à venir. La présentation visuelle doit être cohérente et amicale, avec des graphiques simples et épurés et une voix off accessible qui transmet clairement le message. Optimisez pour un créateur de vidéos de mise à jour opérationnelle en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour produire rapidement un son naturel qui automatise les vidéos d'entreprise pour les annonces de routine.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de mise à jour opérationnelle

Créez efficacement des vidéos de mise à jour opérationnelle claires et professionnelles pour les communications internes en utilisant une plateforme de création de vidéos AI, simplifiant votre flux de travail.

1
Step 1
Créez votre Script
Commencez par rédiger votre script de mise à jour opérationnelle. Utilisez la fonctionnalité de transformation de texte en vidéo pour transformer instantanément votre texte en contenu vidéo engageant, garantissant une communication précise.
2
Step 2
Choisissez les Visuels et la Marque
Sélectionnez parmi une variété de modèles et scènes professionnels pour représenter visuellement vos mises à jour. Appliquez les contrôles de personnalisation de la marque pour incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise, maintenant une apparence conforme à la marque.
3
Step 3
Ajoutez Voix et Accessibilité
Améliorez la clarté en ajoutant une voix off naturelle grâce à la génération de voix off, ou sélectionnez un avatar AI pour présenter votre mise à jour. Assurez l'inclusivité en générant automatiquement des sous-titres/captions pour tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans le format d'aspect souhaité. Votre vidéo de mise à jour opérationnelle est maintenant prête à être partagée, améliorant les communications internes et l'efficacité du flux de travail au sein de votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élevez les Communications Internes

.

Créez des vidéos engageantes et motivantes pour inspirer les équipes et communiquer efficacement des nouvelles opérationnelles cruciales et des mises à jour stratégiques.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos conformes à la marque pour les communications internes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos professionnelles et conformes à la marque sans effort. Utilisez les contrôles de personnalisation de la marque pour intégrer votre logo, vos couleurs et vos polices, garantissant que chaque communication interne ou vidéo explicative s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque. Notre vaste bibliothèque de modèles et d'avatars AI simplifie encore le processus.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen une plateforme de création de vidéos AI efficace pour les mises à jour opérationnelles ?

HeyGen utilise une AI avancée pour améliorer considérablement l'efficacité de votre flux de travail dans la création de mises à jour opérationnelles. Avec des capacités de transformation de texte en vidéo et une génération de voix off de haute qualité, vous pouvez automatiser rapidement les vidéos d'entreprise, transformant vos scripts en mises à jour dynamiques sans montage vidéo étendu.

HeyGen peut-il générer des avatars AI réalistes et des voix off pour mes vidéos ?

Absolument, HeyGen est une plateforme de création de vidéos AI de premier plan qui permet la génération d'avatars AI divers et réalistes. Associée à notre génération avancée de voix off, vous pouvez créer un contenu engageant et au son naturel, idéal pour les vidéos de formation opérationnelle ou tout contenu explicatif.

Comment HeyGen soutient-il les contrôles de personnalisation de la marque pour toutes les vidéos d'entreprise ?

HeyGen offre des contrôles de personnalisation de la marque complets pour garantir que chaque vidéo que vous créez, des vidéos explicatives au contenu marketing, reflète votre marque unique. Appliquez facilement les logos, palettes de couleurs et polices de votre entreprise à tous vos projets, maintenant un aspect cohérent et professionnel pour les vidéos conformes à la marque.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo