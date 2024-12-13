Créateur de Vidéos de Formation Opérationnelle : Créez des Tutoriels Engagés
Permettez aux équipes de formation et de développement de créer instantanément des guides pratiques percutants en utilisant la génération de voix off alimentée par l'IA.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo d'instruction engageante de 90 secondes destinée aux équipes de formation et de développement (L&D) et aux employés pour expliquer le nouveau protocole de collaboration à distance. Visuellement, incorporez des scènes animées et des avatars AI professionnels démontrant les meilleures pratiques, avec un style audio moderne et informatif. Utilisez les avatars AI de HeyGen et divers modèles et scènes pour rendre les vidéos de formation percutantes et faciles à suivre.
Développez un module de formation à la conformité concis de 2 minutes conçu pour tous les employés, axé sur les nouvelles réglementations en matière de protection des données. Le style visuel et audio doit être professionnel et sérieux, s'appuyant sur une narration texte-vidéo claire à partir d'un script et soutenue par des visuels de médias de stock pertinents. Assurez la clarté et l'accessibilité en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour une documentation vidéo complète.
Imaginez une vidéo d'information dynamique de 45 secondes pour l'habilitation des ventes, mettant en avant les principaux avantages de notre dernière fonctionnalité produit. Le style visuel doit être rapide et riche en visuels, incorporant des éléments de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour mettre en évidence les changements d'interface utilisateur et les nouvelles fonctionnalités, accompagnés d'une voix off énergique. Cette vidéo tutorielle sera optimisée en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports pour diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Cours de Formation Évolutifs.
Développez et déployez efficacement des matériaux et des cours de formation étendus pour éduquer les employés à l'échelle mondiale avec des vidéos alimentées par l'IA.
Améliorez l'Engagement dans la Formation des Employés.
Améliorez la concentration et la rétention d'informations pour les vidéos de formation opérationnelle en utilisant l'IA pour créer du contenu dynamique et interactif.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation technique ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI qui vous permet de transformer des scripts complexes en documentation vidéo engageante sans effort. Avec des avatars AI et des voix off AI, il simplifie considérablement la création de vidéos d'instruction et de tutoriels techniques sans nécessiter de compétences approfondies en montage vidéo.
HeyGen peut-il aider à l'enregistrement d'écran pour des guides pratiques détaillés et des tutoriels ?
Oui, HeyGen dispose d'un puissant enregistreur d'écran AI, permettant une capture facile de l'écran et de la vidéo pour des guides pratiques complets. Vous pouvez ensuite améliorer ces enregistrements avec des fonctionnalités d'édition intelligentes, en ajoutant des annotations et des voix off générées par l'IA pour une documentation vidéo claire.
Quels outils de création vidéo HeyGen propose-t-il pour une formation opérationnelle efficace ?
HeyGen offre des outils de création vidéo robustes conçus pour l'efficacité, y compris des modèles personnalisables et des contrôles de marque d'entreprise. Cela permet aux équipes de formation et de développement de créer rapidement du matériel de formation de haute qualité, comme l'intégration des employés et les SOP, avec une apparence et une sensation cohérentes.
HeyGen prend-il en charge la création de vidéos de formation dans plusieurs langues et l'accessibilité ?
Absolument. HeyGen prend en charge les voix off AI dans plus de 140 langues et génère automatiquement des sous-titres, garantissant que vos vidéos d'instruction sont accessibles et percutantes pour une main-d'œuvre hybride mondiale. Cette plateforme facilite le partage des connaissances à travers des équipes diversifiées.