Générateur de Vidéos de Formation Opérationnelle pour les Équipes L&D
Créez des vidéos de formation engageantes pour l'intégration des employés et la formation technique avec des avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation technique de 90 secondes destinée aux ingénieurs apprenant de nouvelles fonctionnalités logicielles. Le style visuel doit être propre et précis, utilisant des modèles et des scènes professionnels pour décomposer des étapes complexes, créées efficacement grâce à la conversion de texte en vidéo à partir de scripts. Ce créateur de vidéos de formation simplifiera les instructions complexes.
Produisez une vidéo de formation à la conformité de 2 minutes pour tout le personnel, mettant l'accent sur les nouvelles mises à jour réglementaires. Le style visuel et audio doit être professionnel et autoritaire, utilisant la conversion de texte en vidéo à partir de scripts pour garantir l'exactitude et des sous-titres/captions complets pour l'accessibilité. Cette solution de générateur de vidéos AI assure un partage efficace des connaissances critiques.
Concevez un guide de 45 secondes pour les représentants commerciaux sur l'utilisation d'une nouvelle fonctionnalité CRM. Le style visuel doit être rapide et visuellement engageant, incorporant des séquences d'archives de la bibliothèque multimédia/soutien d'archives, associé à une génération de voix off énergique pour transmettre rapidement les étapes essentielles. Cette approche minimise les coûts de formation réduits pour les équipes L&D.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Augmenter la Production de Cours de Formation.
Permettez aux équipes L&D de produire rapidement un grand volume de vidéos et de cours de formation opérationnelle de qualité pour une main-d'œuvre mondiale plus large.
Améliorer l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Utilisez des avatars et des voix AI pour transformer les vidéos de formation opérationnelle en contenu hautement engageant, améliorant la concentration des apprenants et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation pour les équipes L&D ?
HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos AI avancé, permettant aux équipes L&D de produire rapidement des vidéos de formation de haute qualité. Les utilisateurs peuvent créer des vidéos à partir de texte, en utilisant des avatars AI et des voix off AI pour donner vie au contenu de manière efficace.
HeyGen peut-il s'adapter à divers types de contenu de formation, tels que l'intégration des employés ou les guides techniques ?
Absolument. HeyGen prend en charge divers besoins de formation, de l'intégration des employés à la formation technique et à la formation à la conformité. Avec ses modèles polyvalents et ses avatars AI, il est idéal pour créer des guides pratiques engageants et favoriser le partage efficace des connaissances au sein de votre organisation.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de formation efficace pour les entreprises ?
HeyGen se distingue comme un créateur de vidéos de formation efficace en utilisant des avatars AI et des voix off AI pour automatiser une grande partie du processus de production. Son interface intuitive et sa riche bibliothèque de modèles permettent aux utilisateurs de transformer rapidement des scripts en vidéos soignées, accélérant ainsi considérablement la création de contenu.
HeyGen offre-t-il des options de personnalisation pour la cohérence de la marque dans les vidéos de formation opérationnelle ?
Oui, HeyGen propose des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer les logos et les couleurs de votre entreprise dans toutes les vidéos de formation opérationnelle. Cela garantit la cohérence de la marque tout en facilitant le partage efficace des connaissances avec un contenu professionnel et personnalisé.