générateur de vidéo SOP des opérations : Simplifiez vos flux de travail

Générez des SOP visuels clairs avec des avatars AI pour une intégration et une formation des employés sans faille.

Créez une vidéo d'instruction d'une minute, spécifiquement pour les responsables des opérations et les équipes informatiques, qui démontre parfaitement la nouvelle fonctionnalité "générateur de vidéo SOP des opérations". Adoptez un style visuel élégant et professionnel, en mettant l'accent sur des enregistrements d'écran clairs, et utilisez une "génération de voix off" autoritaire pour guider les spectateurs. Un "avatar AI" devrait introduire la vidéo, expliquant comment "Texte en vidéo à partir de script" simplifie la documentation des "procédures opérationnelles standard".

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Une "vidéo de formation" de 1,5 minute est idéale pour les départements RH et les nouveaux employés, conçue pour illustrer le processus fluide de génération de guides "d'intégration des employés" avec le "Générateur de SOP" de HeyGen. L'esthétique visuelle doit être accueillante et intuitive, en utilisant des "Modèles & scènes" dynamiques pour animer des processus complexes, le tout complété par une narration claire et amicale. Intégrez impérativement des "Sous-titres/légendes" pour une accessibilité maximale, démontrant l'efficacité de l'outil à transmettre des "instructions étape par étape".
Exemple de Prompt 2
Que diriez-vous d'une "vidéo tutorielle" de 2 minutes pour le personnel de support technique et les utilisateurs finaux, détaillant méticuleusement la création de "SOP visuels" à partir d'"enregistrements d'écran" existants ? Cette vidéo exige un style visuel précis et illustratif, enrichi de graphiques pertinents et de superpositions de la "Bibliothèque de médias/support de stock" pour améliorer la clarté. Une piste audio calme et méthodique doit guider le public à travers chaque étape, mettant en avant des capacités comme le "Redimensionnement & exportation de l'aspect-ratio" pour des besoins de publication variés.
Exemple de Prompt 3
Développez une pièce promotionnelle convaincante d'une minute pour les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu, mettant en avant les "fonctionnalités innovantes alimentées par l'AI" de HeyGen pour convertir des "Vidéos en SOP" brutes. Adoptez un ton visuel dynamique et futuriste, avec un "avatar AI" charismatique comme présentateur sur des arrière-plans modernes. Une bande sonore entraînante et énergique est essentielle pour souligner la rapidité et la simplicité de la plateforme à transformer le contenu vidéo en "instructions étape par étape" via "Texte en vidéo à partir de script".
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéo SOP des opérations

Rationalisez votre formation et documentation avec la création de vidéos alimentée par l'AI. Transformez des procédures complexes en SOP visuels clairs, engageants et faciles à suivre.

1
Step 1
Créez votre contenu SOP
Commencez par définir vos procédures opérationnelles standard ou importer une documentation existante. Exploitez la puissance du Texte en vidéo à partir de script pour convertir automatiquement vos étapes écrites en un brouillon vidéo initial.
2
Step 2
Choisissez des éléments visuels
Améliorez vos vidéos tutoriels en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter vos instructions. Alternativement, intégrez vos propres médias, tels que des enregistrements d'écran ou des images.
3
Step 3
Appliquez un branding professionnel
Personnalisez vos SOP visuels avec des contrôles de branding (logo, couleurs) pour assurer l'alignement avec l'identité de votre entreprise. Ajoutez une génération de voix off et des sous-titres pour une clarté complète.
4
Step 4
Exportez votre vidéo SOP
Finalisez votre vidéo SOP des opérations et préparez-la pour la distribution. Utilisez le Redimensionnement & exportation de l'aspect-ratio pour générer le format idéal pour le partage avec votre équipe ou pour l'intégration des employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez visuellement des procédures complexes

.

Transformez des instructions étape par étape complexes en SOP visuels clairs avec des avatars AI et des explications automatisées, simplifiant les tâches opérationnelles complexes pour tous les utilisateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de SOP des opérations avec l'AI ?

HeyGen utilise des fonctionnalités avancées alimentées par l'AI pour simplifier la génération de SOP, transformant le texte en vidéo à partir de scripts et utilisant des avatars AI pour créer des SOP visuels engageants pour vos équipes opérationnelles. Cette génération de vidéo de bout en bout rationalise le processus de documentation.

HeyGen peut-il convertir des instructions étape par étape en SOP visuels ?

Oui, HeyGen vous permet de convertir des instructions étape par étape en SOP visuels clairs et en vidéos tutoriels. Il prend en charge les enregistrements d'écran et offre des fonctionnalités comme les sous-titres et légendes pour améliorer la compréhension, rendant les processus complexes facilement compréhensibles.

Quels contrôles de branding sont disponibles pour les vidéos SOP créées avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans vos vidéos SOP. Cela garantit que toutes les vidéos de formation et les matériaux d'intégration des employés maintiennent une apparence professionnelle cohérente alignée avec l'identité de votre organisation.

Comment les vidéos SOP de HeyGen peuvent-elles être partagées ou intégrées ?

HeyGen simplifie le partage de vos vidéos SOP, en prenant en charge diverses options d'exportation vidéo et d'aspect-ratio. Cela garantit que vos vidéos de formation et guides pratiques peuvent être facilement distribués à vos équipes ou intégrés dans des plateformes LMS existantes.

logo
