Générateur de Formation aux Procédures Opérationnelles pour des SOP Rationalisées
Créez sans effort des SOP et des modules de formation engageants, propulsés par la conversion dynamique de texte en vidéo à partir d'un script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'entreprise professionnelle de 60 secondes pour les directeurs des opérations et les coordinateurs de formation, illustrant la création fluide de modules de formation détaillés pour des flux de travail complexes. Le style visuel doit être soigné et informatif avec un texte à l'écran clair, soutenu par une voix off confiante et articulée générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen et enrichie de sous-titres précis.
Créez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les chefs de département, mettant en avant la puissance d'un générateur de formation des employés par AI pour transformer des politiques sèches en contenu captivant. Le style visuel et audio doit être rapide et convivial, démontrant une création de contenu rapide, et exploitant les modèles et scènes de HeyGen ainsi que sa vaste bibliothèque de médias/stock pour des résultats rapides et attrayants.
Produisez une vidéo informative de 50 secondes destinée aux responsables des départements IT et techniques, mettant en avant l'efficacité d'un générateur de formation aux procédures opérationnelles pour une formation technique critique. L'esthétique doit être élégante et axée sur la technologie, incorporant des enregistrements d'écran clairs, complétés par une voix off précise et explicative. Cette vidéo mettra en avant la polyvalence du redimensionnement et des exportations d'aspect-ratio de HeyGen et sa capacité à convertir des instructions complexes via la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des Cours de Formation Étendus.
Créez efficacement des cours de formation complets pour les employés et des manuels d'opérations pour éduquer une main-d'œuvre mondiale.
Améliorez l'Engagement de la Formation avec l'AI.
Exploitez l'AI pour produire des vidéos de formation dynamiques, augmentant considérablement l'engagement des employés et la rétention des SOP cruciales.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de procédures opérationnelles standard (SOP) et de formations pour les employés ?
HeyGen simplifie la création de procédures opérationnelles standard (SOP) et de modules de formation engageants pour les employés en transformant des scripts textuels en vidéos professionnelles. Utilisez les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour produire rapidement du contenu de formation de haute qualité, rendant vos processus de générateur de formation des employés plus efficaces.
HeyGen propose-t-il une personnalisation pour les vidéos de formation aux procédures opérationnelles ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding étendus pour personnaliser vos vidéos de formation aux procédures opérationnelles avec le logo et les couleurs de votre entreprise. Choisissez parmi divers modèles et scènes pour garantir que le résultat de votre générateur de formation des employés par AI s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque et vos flux de travail spécifiques.
Quel rôle joue l'AI dans la génération de manuels d'opérations avec HeyGen ?
HeyGen utilise une AI avancée pour alimenter son générateur de manuels d'opérations, convertissant le contenu écrit en instructions vidéo dynamiques à l'aide d'avatars AI et de voix off réalistes. Cette approche pilotée par l'AI accélère considérablement la production de manuels d'opérations complets et de flux de travail clairs.
HeyGen peut-il être utilisé pour divers types d'intégration et de formation aux politiques ?
Oui, HeyGen est une plateforme polyvalente parfaite pour créer divers matériaux d'intégration et des modules de formation aux politiques clairs. Avec ses capacités de conversion de texte en vidéo et de génération automatique de sous-titres, HeyGen garantit que tous les employés peuvent facilement comprendre les politiques et flux de travail essentiels de l'entreprise, améliorant ainsi l'efficacité globale de votre formation.