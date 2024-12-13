Créez une vidéo de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, montrant comment un générateur de vidéos d'aperçu des opérations simplifie l'explication des processus internes. Le style visuel doit être épuré et moderne, avec des graphismes nets et des transitions animées, complétés par une voix off AI énergique mais professionnelle. Mettez en avant l'efficacité de la génération de ce type de contenu directement à partir d'un script grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, transformant des opérations complexes en guides visuels facilement compréhensibles.

