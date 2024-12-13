Créateur de Vidéos Explicatives pour les Opérations : Simplifiez les Processus Complexes

Créez facilement des vidéos explicatives professionnelles pour des opérations complexes avec des avatars AI qui donnent vie à votre message.

Créez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant comment le créateur de vidéos explicatives de HeyGen simplifie les processus complexes. Le style visuel doit être lumineux et engageant, avec un avatar AI professionnel articulant clairement les avantages des flux de travail simplifiés avec une voix off amicale et optimiste.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative animée de 45 secondes destinée aux équipes marketing désireuses de produire du contenu frais sans compétences de conception approfondies. Utilisez un style moderne et visuellement dynamique, en exploitant les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour construire rapidement un récit engageant, complété par une piste de fond énergique et une narration claire de texte à vidéo.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative convaincante de 60 secondes pour les gestionnaires de médias sociaux cherchant à augmenter l'engagement du public. La vidéo doit avoir une esthétique rapide et visuellement riche, incorporant divers médias et utilisant la génération de voix off avancée de HeyGen pour délivrer un message clair et accrocheur.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative informative de 30 secondes pour les créateurs de contenu éducatif ou les départements de formation interne, en mettant l'accent sur la clarté et l'accessibilité. Le style visuel doit être propre et facile à suivre, soulignant comment les sous-titres et légendes automatiques de HeyGen garantissent la compréhension pour tous les spectateurs, accompagnés d'une narration calme et autoritaire.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Explicatives pour les Opérations

Rationalisez la formation aux opérations complexes et les communications internes avec des vidéos explicatives engageantes alimentées par l'AI, sans expérience en montage requise.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Choisissez un Modèle
Commencez par rédiger votre explication des opérations ou sélectionnez un modèle personnalisable préconçu pour guider votre contenu. Cela permet de gagner du temps et d'assurer la clarté.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et des Avatars AI
Améliorez votre vidéo explicative avec des visuels pertinents issus d'une bibliothèque de médias et intégrez des avatars AI professionnels pour narrer efficacement votre contenu.
3
Step 3
Affinez la Voix Off et les Sous-titres
Générez des voix off claires avec la synthèse vocale AI et ajoutez automatiquement des sous-titres et légendes pour garantir que vos instructions opérationnelles sont accessibles et faciles à comprendre pour tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo explicative pour les opérations, puis exportez-la dans divers formats et ratios d'aspect adaptés à différentes plateformes, rendant vos supports de formation facilement disponibles.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Opérations Complexes

.

Simplifiez les processus opérationnels complexes en vidéos explicatives AI claires et faciles à comprendre pour une compréhension et une adhésion plus rapides.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives engageantes ?

HeyGen simplifie la production de vidéos explicatives en offrant une interface conviviale et des modèles personnalisables. Sa capacité de créateur de vidéos AI signifie qu'aucune expérience en montage n'est requise pour transformer des scripts en contenu professionnel et dynamique.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos explicatives animées avec des avatars AI ?

Absolument, HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos explicatives animées captivantes avec des avatars AI réalistes. Vous pouvez exploiter divers styles de vidéos et des vidéos d'illustration animées pour donner vie à vos récits avec facilité.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation aux opérations ?

Pour les besoins de créateur de vidéos explicatives pour les opérations et la formation aux opérations complexes, HeyGen offre des contrôles de marque étendus tels que les logos et les couleurs. Vous pouvez utiliser des modèles personnalisables et une bibliothèque de médias riche pour créer des expériences d'apprentissage percutantes et de marque.

Comment les utilisateurs peuvent-ils personnaliser et exporter des vidéos avec HeyGen ?

HeyGen permet une personnalisation étendue grâce à des modèles personnalisables et une vaste bibliothèque de médias. Les utilisateurs peuvent ajouter des sous-titres et légendes, et le redimensionnement et l'exportation des formats d'aspect garantissent que votre vidéo est parfaite sur toutes les plateformes.

