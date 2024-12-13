Créateur de Vidéo de Briefing Opérationnel : Rationalisez les Communications Internes

Améliorez l'efficacité du flux de travail pour les mises à jour opérationnelles avec des avatars AI qui donnent vie à votre message.

Créez une vidéo de briefing opérationnel de 45 secondes pour les équipes de première ligne, fournissant des mises à jour opérationnelles quotidiennes dans un style visuel net, professionnel et dynamique avec une voix off claire. Cette vidéo doit présenter un avatar AI expliquant les tâches et les indicateurs clés, générée efficacement à partir de votre script texte-vidéo, améliorant l'efficacité du flux de travail en fournissant rapidement des informations digestes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 60 secondes conçue pour les nouveaux employés, détaillant une nouvelle procédure opérationnelle avec un style visuel informatif et épuré, complété par des graphiques animés et une voix off amicale. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour maintenir la cohérence de la marque tout en veillant à ce que tous les sous-titres soient générés automatiquement pour l'accessibilité, rendant les vidéos de formation opérationnelle plus efficaces.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de communication interne concise de 30 secondes destinée à la direction et aux parties prenantes, résumant un incident critique. Le style visuel doit être sérieux et direct, avec des animations minimales et une voix off autoritaire, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour assurer une diffusion immédiate et claire des informations vitales à partir d'un créateur de vidéo de briefing opérationnel.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de 50 secondes pour les équipes de projet et les responsables de département, présentant un bilan de performance hebdomadaire avec un style visuel moderne et axé sur les données, intégrant des graphiques et des diagrammes et une voix off professionnelle mais engageante. Cette vidéo doit transmettre efficacement les mises à jour opérationnelles, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour délivrer le message, rationalisant ainsi la génération de vidéo de bout en bout directement à partir de votre script.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo de Briefing Opérationnel

Rationalisez vos communications internes et mises à jour opérationnelles en créant efficacement des vidéos de briefing opérationnel professionnelles alimentées par l'AI.

1
Step 1
Collez Votre Script de Briefing
Transformez rapidement vos mises à jour opérationnelles écrites en contenu vidéo en collant directement votre script. Notre plateforme utilise une technologie avancée de texte-vidéo pour créer votre brouillon vidéo initial.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Améliorez votre message en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre briefing. Cela ajoute une touche professionnelle et humaine sans nécessiter de tournage en direct.
3
Step 3
Générez Voix Off et Sous-titres
Créez automatiquement des voix off naturelles directement à partir de votre script. Améliorez la compréhension et l'accessibilité du public avec notre fonctionnalité intégrée de génération de voix off.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de briefing opérationnel en l'exportant facilement dans le redimensionnement et les exports de ratio d'aspect souhaités pour un visionnage optimal sur n'importe quelle plateforme. Distribuez efficacement à votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationalisez les Explications des Procédures Opérationnelles

.

Clarifiez les procédures et politiques opérationnelles complexes avec des explications vidéo générées par l'AI faciles à comprendre, améliorant l'alignement de l'équipe.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen rationalise-t-il la création de vidéos de briefing opérationnel engageantes ?

HeyGen agit comme un créateur de vidéo de briefing opérationnel alimenté par l'AI, rationalisant l'ensemble du processus de génération de vidéo de bout en bout. Vous pouvez rapidement transformer du texte en vidéo à partir d'un script, en utilisant des avatars AI et des modèles et scènes professionnels pour produire des vidéos explicatives engageantes pour les mises à jour opérationnelles, augmentant considérablement l'efficacité du flux de travail.

HeyGen peut-il créer des avatars AI personnalisés pour les communications internes et les vidéos de formation opérationnelle ?

Oui, les outils vidéo alimentés par l'AI de HeyGen vous permettent d'utiliser divers avatars AI pour des communications internes et des vidéos de formation opérationnelle personnalisées. Cela inclut des options pour des contrôles de marque personnalisés, combinés à la génération automatique de voix off et de sous-titres, assurant un message clair et cohérent.

Quels formats vidéo et options d'exportation HeyGen propose-t-il pour les mises à jour opérationnelles ?

HeyGen prend en charge le redimensionnement flexible des ratios d'aspect et diverses options d'exportation, garantissant que vos mises à jour opérationnelles sont optimisées pour n'importe quelle plateforme. Cette capacité améliore l'efficacité du flux de travail, permettant à votre contenu généré par l'Agent Vidéo AI de s'intégrer parfaitement dans tous vos canaux de communication interne.

À quelle vitesse puis-je générer une vidéo de mise à jour opérationnelle en utilisant les capacités texte-vidéo de HeyGen ?

Avec les capacités avancées de texte-vidéo de HeyGen, vous pouvez générer rapidement des vidéos de mise à jour opérationnelle professionnelles en quelques minutes, pas en heures. Nos outils vidéo alimentés par l'AI améliorent considérablement l'efficacité du flux de travail, permettant une génération de vidéo de bout en bout rapide à partir d'un simple script.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo