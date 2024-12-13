Créez une vidéo introductive d'une minute pour les responsables informatiques et les chefs techniques, montrant comment HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos AI avancé pour rationaliser la création de contenu. Le style visuel doit être épuré et professionnel, utilisant des animations dynamiques pour illustrer le pipeline de contenu automatisé, soutenu par une voix off claire et articulée. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour générer rapidement des explications détaillées, avec un avatar AI pour présenter des flux de travail techniques complexes avec précision.

Générer une Vidéo