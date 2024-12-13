Améliorez l'Efficacité avec un Créateur de Vidéos Opérationnelles
Élevez les communications internes et la formation avec une plateforme conviviale, en utilisant des avatars AI réalistes pour la création de vidéos professionnelles.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation engageante de 90 secondes spécifiquement pour le personnel technique, expliquant une mise à jour logicielle complexe ou une procédure opérationnelle. Le style visuel doit être très informatif avec des superpositions de texte à l'écran, des diagrammes animés et une voix explicative précise. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir efficacement des instructions détaillées en une vidéo explicative soignée.
Produisez une vidéo détaillée de 2 minutes destinée aux équipes de support, documentant un flux de travail de dépannage étape par étape pour un problème technique courant. Le style visuel doit être simple et fonctionnel, combinant des enregistrements d'écran avec des visuels annotés et une voix calme et instructive. Intégrez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour inclure des diagrammes techniques pertinents et des séquences existantes pour une documentation vidéo complète, aidant à économiser du temps et des coûts.
Imaginez une vidéo d'instruction captivante de 45 secondes destinée aux équipes internationales, démontrant le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité nécessitant une compréhension globale. Le style visuel doit être universellement clair avec des graphismes simples et percutants et un ton neutre et professionnel. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour créer rapidement des versions multilingues, facilitant la localisation et la traduction pour une plateforme vidéo AI efficace.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation Opérationnelle.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation engageantes, améliorant l'engagement des employés et la rétention des connaissances pour les procédures opérationnelles critiques.
Rationalisez l'Intégration et le Développement des Compétences.
Développez des cours de formation complets de manière efficace, assurant une intégration rapide et cohérente pour les nouveaux employés et un développement continu des compétences pour tous les employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment la plateforme vidéo AI de HeyGen simplifie-t-elle la création de vidéos professionnelles ?
La plateforme vidéo AI de HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo, simplifiant la création de vidéos professionnelles du script au produit final. Cela permet aux utilisateurs de générer efficacement divers contenus vidéo, tels que des vidéos explicatives et des communications internes, réduisant le temps et les coûts.
HeyGen peut-il soutenir des flux de travail de documentation vidéo collaborative pour les équipes ?
Oui, HeyGen est conçu comme une plateforme conviviale qui facilite la collaboration en temps réel sur les projets vidéo. Les équipes peuvent créer et partager efficacement des documentations vidéo opérationnelles, rationalisant leur flux de travail avec des fonctionnalités comme l'enregistrement d'écran, et améliorant les communications internes.
Quelles options de contrôle de marque et de personnalisation sont disponibles sur la plateforme HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de marque robustes, permettant aux utilisateurs d'intégrer leurs logos, couleurs spécifiques et styles personnalisés dans leurs vidéos, assurant la conformité de la marque. La plateforme propose également une vaste bibliothèque de médias et des modèles pour soutenir divers styles de vidéos pour le marketing et l'intégration.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour la localisation et l'accessibilité des vidéos à l'échelle mondiale ?
Absolument, HeyGen soutient la portée mondiale et l'accessibilité grâce à des fonctionnalités avancées comme les voix off AI et les sous-titres/captions automatiques. Cela permet une localisation et une traduction efficaces de votre contenu vidéo, assurant une communication claire à travers des audiences diverses pour les vidéos de formation et les guides d'utilisateur.