Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Produisez une vidéo de formation de 60 secondes destinée aux nouveaux employés, les guidant à travers les politiques essentielles de l'entreprise. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle moderne et engageante avec une génération de voix off claire et articulée. Employez divers modèles et scènes pour présenter efficacement les informations et incorporez un avatar AI pour rendre le contenu plus personnel lors de l'intégration des nouveaux employés.
Développez une vidéo de formation de 30 secondes sur le flux de travail pour expliquer une nouvelle procédure opérationnelle standard (SOP) à tout le personnel. Le style visuel doit être pratique et simple, montrant des visuels étape par étape, soutenus par un audio calme et instructif. Exploitez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour la précision et incluez un support de bibliothèque de médias/stock pour illustrer les actions clés, en veillant à ce que des sous-titres soient présents pour une compréhension complète.
Générez une vidéo explicative de 50 secondes destinée à tous les employés, présentant les avantages d'un nouvel outil de communication interne. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et concis, avec un avatar AI amical et une musique de fond légère et optimiste. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour présenter différentes fonctionnalités et utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour adapter la vidéo à diverses plateformes internes.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Mise à Jour Opérationnelle

Transformez facilement vos données opérationnelles en mises à jour vidéo engageantes, assurant une communication claire et économisant un temps précieux pour vos équipes.

1
Step 1
Créez Votre Script
Rédigez ou collez votre mise à jour opérationnelle. Notre fonctionnalité de texte en vidéo transforme votre texte en une base vidéo dynamique, rendant la création de contenu efficace.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une galerie diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message. Cela ajoute une touche humaine à vos mises à jour opérationnelles sans besoin de tournage.
3
Step 3
Améliorez avec Branding et Visuels
Appliquez votre personnalisation de marque avec logos et couleurs pour assurer la cohérence. Augmentez votre mise à jour avec des médias de stock et des visuels pertinents pour transmettre efficacement l'information.
4
Step 4
Générez et Distribuez
Finalisez votre vidéo et utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour l'adapter à différentes plateformes. Partagez votre mise à jour opérationnelle soignée à travers vos canaux de communication interne.

Diffusez des Communications Internes Engagantes

Communiquez efficacement des mises à jour opérationnelles cruciales, des annonces d'entreprise et des messages de leadership à tous les employés à travers un contenu vidéo captivant.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la production de vidéos créatives ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos engageantes sans effort. Son générateur de vidéos AI, associé aux capacités de texte en vidéo et à une gamme diversifiée d'avatars AI, permet une production rapide de vidéos explicatives, de contenu marketing, et plus encore. Utilisez les modèles de vidéos intégrés et la génération de voix off pour un moteur véritablement créatif.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un outil efficace pour les mises à jour vidéo opérationnelles ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de mise à jour opérationnelle et de contenu de formation au flux de travail, réduisant considérablement le temps de production. En transformant les scripts en vidéos professionnelles à l'aide d'avatars AI et de voix off, HeyGen assure une communication interne claire et une formation efficace des employés. Cela permet aux équipes opérationnelles de réaliser des économies de temps substantielles.

Puis-je maintenir la cohérence de la marque en utilisant la plateforme de création vidéo de HeyGen ?

Absolument. La plateforme de création vidéo AI de HeyGen offre des contrôles de personnalisation de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs de marque et d'autres éléments visuels directement dans votre production vidéo. Cela garantit que tout votre contenu, des vidéos marketing aux communications internes, reste constamment fidèle à votre marque.

Comment HeyGen soutient-il des besoins de contenu diversifiés avec des fonctionnalités comme les sous-titres ?

HeyGen est conçu pour répondre à des besoins de contenu diversifiés avec des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques, rendant les vidéos accessibles à un public plus large. La plateforme offre également un redimensionnement flexible des rapports d'aspect et des exportations pour diverses plateformes, garantissant que vos clips vidéo sont optimisés pour le contenu des réseaux sociaux ou tout autre cas d'utilisation. Son éditeur en ligne intuitif simplifie le montage.

