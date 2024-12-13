Ciblant les responsables RH et les coordinateurs de formation, développez une vidéo de 45 secondes montrant comment un générateur de formation opérationnelle simplifie la formation d'intégration pour les nouvelles recrues. Le style visuel doit être épuré et professionnel, utilisant des superpositions de texte à l'écran et des graphiques animés pour mettre en avant les principaux avantages, tandis qu'une voix off amicale et encourageante, générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, explique le processus simplifié.

Générer une Vidéo