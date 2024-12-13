Créez une vidéo didactique de 90 secondes démontrant une stratégie spécifique de réduction des risques opérationnels, destinée au personnel technique et aux gestionnaires de risques. Le style visuel doit être épuré et professionnel, intégrant des visualisations de données et mettant en scène un avatar AI expliquant des concepts complexes avec une voix off autoritaire. Utilisez les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour articuler clairement les étapes détaillées de la réduction des risques.

