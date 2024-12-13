Générateur de Vidéos de Directives Opérationnelles : Rationalisez vos SOP

Transformez rapidement votre documentation de processus en vidéos SOP engageantes grâce à la puissante technologie de texte-à-vidéo à partir de script.

Imaginez une vidéo d'une minute conçue pour le nouveau personnel technique, exposant clairement une directive opérationnelle essentielle. Son style visuel doit être professionnel et utiliser des graphismes épurés, complétés par une narration claire et autoritaire. Les avatars AI de HeyGen seraient idéaux pour présenter cette information, assurant une diffusion cohérente et engageante pour des procédures techniques complexes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les chefs d'équipe et employés existants ayant besoin d'une remise à niveau, créez une vidéo de 90 secondes démontrant une mise à jour critique de la documentation des processus. Cette vidéo devrait adopter un style visuel d'instruction étape par étape avec un audio calme et rassurant, parfaitement adapté pour expliquer des SOP vidéo complexes. La fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen alignera précisément la narration avec les actions à l'écran, garantissant précision et clarté.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo de formation de 2 minutes, ciblant une main-d'œuvre mondiale, pourrait couvrir efficacement une nouvelle fonctionnalité logicielle. Le style visuel doit être dynamique et informatif, accompagné d'un narrateur amical et articulé pour améliorer la compréhension. Avec la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, des options multilingues pour la narration peuvent être produites, améliorant considérablement l'optimisation du flux de travail pour les équipes internationales.
Exemple de Prompt 3
Pour simplifier l'intégration des employés, concevez une vidéo d'accueil de 45 secondes pour les nouveaux arrivants, introduisant les valeurs fondamentales de l'entreprise et les premières étapes. L'esthétique visuelle doit être moderne et accueillante, avec une musique de fond entraînante et un dialogue clair et concis. Assembler rapidement une vidéo professionnelle et engageante est possible en utilisant les modèles et scènes de HeyGen, faisant de lui une excellente solution de créateur de vidéos alimentée par l'AI pour les introductions de nouveaux employés.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le Générateur de Vidéos de Directives Opérationnelles

Transformez vos procédures opérationnelles complexes en vidéos SOP claires et engageantes avec notre créateur de vidéos alimenté par l'AI, rationalisant la formation et la documentation.

1
Step 1
Créer une Vidéo à partir d'un Script
Commencez par entrer vos directives opérationnelles dans la plateforme. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script transforme instantanément votre texte en un brouillon vidéo de base, prêt à être affiné.
2
Step 2
Sélectionnez votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter vos directives. Ces présentateurs virtuels offrent un visage cohérent et professionnel pour votre contenu de formation important.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off
Ajoutez une narration audio claire et professionnelle en utilisant notre génération de voix off. Cela garantit que vos étapes opérationnelles sont non seulement vues mais aussi entendues et facilement comprises par votre équipe.
4
Step 4
Exportez et Optimisez
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la dans le format de votre choix. Ces vidéos SOP concises contribuent à une optimisation significative du flux de travail et à une meilleure intégration des employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Procédures Complexes

.

Simplifiez les directives opérationnelles complexes et la documentation des processus techniques en explications vidéo générées par l'AI claires et facilement compréhensibles.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?

HeyGen utilise des capacités avancées de créateur de vidéos alimentées par l'AI pour transformer le texte en vidéos engageantes. Vous pouvez entrer votre script et choisir parmi divers avatars AI, puis personnaliser la génération de voix off, rationalisant ainsi l'ensemble du processus de production vidéo.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le branding ?

HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour maintenir l'identité de votre marque. Utilisez nos modèles et scènes, intégrez vos contrôles de branding comme les logos et les couleurs de marque, et affinez votre contenu vidéo avec l'éditeur intuitif pour des résultats soignés.

Les vidéos HeyGen peuvent-elles être facilement adaptées à différentes plateformes ?

Oui, HeyGen garantit que vos vidéos sont polyvalentes pour diverses plateformes. Vous pouvez inclure des sous-titres/captions automatiques pour l'accessibilité et redimensionner facilement les vidéos pour différents ratios d'aspect, puis utiliser les fonctionnalités de partage intelligent pour distribuer efficacement votre contenu.

HeyGen rationalise-t-il l'ensemble du flux de travail de création vidéo ?

HeyGen fournit une plateforme complète pour la génération de vidéos de bout en bout, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos de haute qualité depuis le script initial jusqu'au résultat final. Cette capacité optimise votre flux de travail, permettant une production de contenu efficace grâce à la création de vidéos natives par invite.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo