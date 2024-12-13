générateur de vidéos de formation à l'excellence opérationnelle pour une formation plus rapide

Transformez des processus complexes en contenu clair et engageant en utilisant le Texte-en-vidéo intuitif à partir d'un script pour un déploiement rapide de la formation.

535/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de 90 secondes pour les managers de niveau intermédiaire et les chefs d'équipe, illustrant les principes fondamentaux et les avantages de l'atteinte de l'excellence opérationnelle au sein d'une organisation. Utilisez un style visuel engageant avec des graphiques animés et des transitions de scène dynamiques à partir des Modèles & scènes de HeyGen, accompagnés d'une musique de fond entraînante et d'une voix off confiante et motivante pour inspirer l'adoption des meilleures pratiques. Cette vidéo doit mettre en avant les avantages tangibles des processus rationalisés.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de formation AI de 2 minutes pour le personnel de support technique, expliquant les fonctionnalités d'un nouvel outil logiciel de diagnostic avec des détails complexes. La présentation visuelle doit être très détaillée, avec des enregistrements d'écran précis et des annotations, complétée par une voix off calme et explicative générée à l'aide de la fonction Texte-en-vidéo de HeyGen à partir d'un script. Cette invite vise à fournir une instruction technique complète de manière efficace, garantissant la clarté sur les fonctionnalités complexes pour les utilisateurs.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 45 secondes sur la façon d'utiliser un outil de reporting interne spécifique lors de l'intégration. Le style visuel doit être dynamique et direct, avec un présentateur virtuel guidant les spectateurs à travers les étapes, en utilisant les Sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et le renforcement, ainsi que des aides visuelles claires et une voix off concise et encourageante. Cette vidéo doit être rapide, percutante et facile à suivre.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos de formation à l'excellence opérationnelle

Créez efficacement des vidéos de formation claires et engageantes pour l'excellence opérationnelle et les Procédures Opératoires Standard en utilisant l'AI, rationalisant votre développement organisationnel.

1
Step 1
Créez votre script de formation
Décrivez vos procédures d'excellence opérationnelle et rédigez votre script de formation. Notre Générateur de Texte-en-Vidéo convertira votre texte détaillé en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez votre présentateur AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour servir de présentateur virtuel, ajoutant un visage professionnel et engageant à votre contenu de formation.
3
Step 3
Affinez avec des voix off
Générez des voix off naturelles pour votre script en utilisant notre génération avancée de voix off, assurant une narration claire et cohérente pour votre formation.
4
Step 4
Exportez et partagez
Examinez votre vidéo de formation à l'excellence opérationnelle complète. Utilisez des fonctionnalités telles que les sous-titres/captions et exportez votre vidéo dans le format idéal pour une distribution facile.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les procédures complexes pour la formation

.

Transformez des processus opérationnels complexes en vidéos de formation claires et faciles à comprendre pour améliorer la compréhension et l'application.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation AI professionnelles pour l'excellence opérationnelle ?

HeyGen simplifie le processus en permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos de formation AI professionnelles en utilisant des avatars AI photoréalistes et une génération avancée de texte-en-vidéo. Cela élimine le besoin de caméras, d'acteurs ou de montage complexe, ce qui en fait un générateur idéal de vidéos de formation à l'excellence opérationnelle.

HeyGen peut-il générer des Procédures Opératoires Standard (SOP) vidéo engageantes directement à partir de texte ?

Oui, la capacité avancée de Générateur de Texte-en-Vidéo de HeyGen vous permet de convertir facilement du contenu écrit en Procédures Opératoires Standard (SOP) vidéo dynamiques avec des voix off naturelles. Cela garantit une communication cohérente et une création efficace de vidéos essentielles pour votre équipe.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour assurer la cohérence de la marque dans les vidéos d'Excellence Organisationnelle ?

HeyGen fournit des contrôles de marque robustes, y compris des logos et des couleurs personnalisés, pour maintenir la cohérence dans toutes vos vidéos d'Excellence Organisationnelle. Associé à une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo et de présentateurs virtuels, vous pouvez vous assurer que chaque vidéo de formation s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

À quelle vitesse puis-je produire des vidéos de formation à l'excellence opérationnelle de haute qualité en utilisant HeyGen ?

HeyGen permet une production rapide de vidéos de formation à l'excellence opérationnelle de haute qualité grâce à sa plateforme efficace de générateur de vidéos AI. Avec des fonctionnalités telles que des modèles vidéo préconstruits, des avatars AI et une saisie simple de texte-en-vidéo, vous pouvez réduire considérablement le temps de production pour les vidéos de formation produit et de contenu d'intégration.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo