Créez une vidéo d'ouverture de nouvelles dynamique de 45 secondes en utilisant les outils "créateur de vidéo d'ouverture de nouvelles" de HeyGen, parfait pour les vloggers indépendants et les commentateurs en ligne. Le style visuel doit être rapide avec des transitions percutantes et des graphismes audacieux, complété par une voix off énergique et autoritaire générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. L'audio doit comporter un thème d'actualités moderne et entraînant.

Exemple de Prompt 1
À quoi ressemblerait un segment de créateur d'intro de nouvelles professionnelles de 30 secondes pour les départements de communication d'entreprise présentant des rapports trimestriels ou des mises à jour internes ? Il devrait présenter une esthétique visuelle élégante et minimaliste, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les informations clés, accompagné d'une musique de fond calme et informative, tout en exploitant la capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour une livraison précise.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo de nouvelles de dernière minute de 60 secondes, conçue à l'aide des modèles de vidéo flexibles de HeyGen, spécifiquement pour les portails d'actualités en ligne nécessitant un déploiement rapide de contenu. Le visuel devrait imiter une diffusion en direct avec des tiers inférieurs et un texte urgent à l'écran, soutenu par une musique dramatique et suspense. Cette vidéo utiliserait efficacement le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour incorporer rapidement des séquences pertinentes et garantir l'accessibilité avec des sous-titres/légendes.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une séquence d'intro engageante de 20 secondes pour le segment hebdomadaire de nouvelles scientifiques d'une chaîne YouTube éducative, ciblant les étudiants et les curieux. Le style visuel doit être lumineux, engageant et illustratif, incorporant des effets sonores ludiques et une voix encourageante et claire. Utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour garantir un rendu optimal sur diverses plateformes et appliquez des modèles et des scènes pour lancer le processus créatif.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéo d'Ouverture de Nouvelles

Créez des intros de nouvelles captivantes avec facilité en utilisant notre créateur de vidéo intuitif. Personnalisez les modèles, ajoutez votre marque et générez des voix off dynamiques pour une ouverture soignée.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle d'Intro de Nouvelles
Commencez par choisir parmi une variété de modèles de vidéos d'intro de nouvelles conçus professionnellement pour définir le ton parfait pour votre contenu. Notre plateforme offre une large gamme de 'Modèles & scènes' pour vous lancer rapidement.
2
Step 2
Personnalisez Votre Image de Marque et Vos Visuels
Personnalisez facilement votre modèle choisi en téléchargeant votre logo unique et en ajustant les couleurs pour correspondre à l'identité de votre marque. Utilisez nos 'Contrôles de marque (logo, couleurs)' pour vous assurer que votre ouverture de nouvelles reflète votre image professionnelle.
3
Step 3
Générez Votre Script et Voix Off
Utilisez notre 'générateur de script AI' avancé pour créer une narration captivante, puis transformez votre texte en discours naturel avec notre fonctionnalité intégrée de 'génération de voix off' pour une piste audio dynamique.
4
Step 4
Exportez Votre Ouverture de Haute Qualité
Une fois satisfait, finalisez votre vidéo d'intro de nouvelles et exportez-la sans effort. Notre plateforme prend en charge diverses options de 'redimensionnement & exportations de rapport d'aspect', garantissant que votre vidéo est prête pour n'importe quelle plateforme, de YouTube à la diffusion.

Créez des Ouvertures de Nouvelles Promotionnelles

Concevez des vidéos d'ouverture de nouvelles percutantes qui promeuvent efficacement votre contenu de diffusion ou numérique, captant instantanément l'attention des spectateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des intros de nouvelles engageantes ?

HeyGen vous permet de concevoir des "intros de nouvelles" et des "vidéos d'ouverture de nouvelles" captivantes sans effort en utilisant une large sélection de "modèles de vidéo" et un "montage par glisser-déposer" intuitif. Personnalisez chaque élément pour correspondre parfaitement au style de votre marque.

Quels "outils AI" HeyGen propose-t-il pour la production de vidéos de nouvelles ?

HeyGen intègre des "outils AI" avancés pour simplifier votre flux de travail de "créateur de vidéo de nouvelles", y compris la "synthèse vocale" pour des voix off réalistes et un "générateur de script AI". Vous pouvez également "personnaliser" facilement vos vidéos avec des "sous-titres automatiques" et des contrôles de marque.

Puis-je "personnaliser" le contenu de mon "créateur de vidéo de nouvelles" avec le logo de ma marque ?

Absolument ! HeyGen vous permet de "personnaliser" entièrement vos vidéos de nouvelles en téléchargeant facilement votre logo et en ajustant les couleurs pour maintenir une image de marque cohérente. Améliorez votre production avec des "transitions" professionnelles et de la "musique de fond" pour un rendu soigné.

HeyGen est-il un "éditeur vidéo" facile à utiliser pour les débutants créant du contenu de nouvelles pour YouTube ?

Oui, HeyGen est conçu pour être très convivial. Notre interface de "montage par glisser-déposer" rend la création de "vidéos de nouvelles" professionnelles simple, même pour les débutants, et vous pouvez exporter votre contenu optimisé pour des plateformes comme "YouTube".

