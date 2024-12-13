Créateur de Vidéos de Visite Libre pour des Tours de Propriété Époustouflants

Générez rapidement des visites virtuelles captivantes et des vidéos de qualité professionnelle avec génération de voix off.

Créez une vidéo de visite libre de 30 secondes conçue pour les agents immobiliers souhaitant présenter rapidement les meilleures caractéristiques d'une propriété. Le style visuel doit être lumineux et accueillant, accompagné d'une musique de fond entraînante, visant à capter l'intérêt immédiat. Utilisez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour simplifier le processus de production et obtenir un rendu soigné sans effort.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'annonce dynamique de 45 secondes adaptée aux professionnels de l'immobilier ciblant l'engagement sur les réseaux sociaux. Cette vidéo doit présenter une esthétique visuelle moderne et épurée avec un ton conversationnel délivré par un avatar AI, guidant les spectateurs à travers les points forts de la propriété. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour ajouter une touche personnalisée mais professionnelle sans avoir besoin d'un présentateur humain.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de visite virtuelle informative de 60 secondes spécifiquement pour les vendeurs de biens et les agents axés sur des efforts de marketing complets. Le style de la vidéo doit être fluide et détaillé, guidant les spectateurs à travers chaque pièce avec des prises de vue de haute qualité et une voix off calme et professionnelle générée par la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, améliorant l'expérience immersive.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo concise de 15 secondes mettant en avant les principales annonces immobilières, parfaite pour les professionnels de l'immobilier occupés cherchant des vidéos de qualité professionnelle avec un minimum d'effort. Le style visuel doit être percutant et élégant, transmettant des messages clairs efficacement. Cela peut être rapidement assemblé en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, transformant un simple texte en une présentation visuelle époustouflante.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Visite Libre

Créez sans effort des vidéos de visite libre captivantes pour les annonces immobilières afin d'attirer plus d'acheteurs potentiels et d'élever vos efforts de marketing immobilier.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une variété de modèles de vidéos immobilières conçus professionnellement, en utilisant la bibliothèque étendue de modèles et de scènes de HeyGen pour commencer rapidement votre visite libre.
2
Step 2
Ajoutez Vos Médias
Téléchargez vos photos et clips vidéo de propriété, ou choisissez parmi notre vaste bibliothèque de médias/stock, pour créer des vidéos d'annonces captivantes qui mettent en valeur chaque détail.
3
Step 3
Appliquez des Personnalisations
Appliquez des outils d'édition avancés pour ajouter des voix off et de la musique de fond, personnalisant votre vidéo avec les contrôles de marque de HeyGen comme votre logo et vos couleurs de marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Exportez votre vidéo de visite libre terminée, en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen, optimisée pour un partage fluide sur toutes vos plateformes de réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant l'Expertise des Agents Immobiliers

.

Développez des vidéos engageantes pour partager des témoignages de clients et des ventes immobilières réussies, renforçant la confiance et la crédibilité de votre marque.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment les agents immobiliers peuvent-ils tirer parti de HeyGen pour leurs efforts de marketing ?

HeyGen permet aux agents immobiliers de créer des vidéos de qualité professionnelle pour les annonces immobilières et les visites libres, améliorant considérablement leurs efforts de marketing et engageant les acheteurs potentiels. Notre plateforme alimentée par l'AI rend la production de contenu vidéo captivant sans effort.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de visite libre efficace ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de visite libre engageantes et de visites virtuelles avec des modèles faciles à utiliser et des avatars AI. Vous pouvez rapidement générer des vidéos d'annonces captivantes qui mettent en valeur les caractéristiques des propriétés, aidant les agents immobiliers à attirer plus d'intérêt.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos immobilières pour les réseaux sociaux ?

Absolument, HeyGen est idéal pour produire des vidéos immobilières dynamiques optimisées pour les plateformes de réseaux sociaux. Avec le redimensionnement des ratios d'aspect et la personnalisation de la marque, vous pouvez facilement partager des vidéos de qualité professionnelle sur tous vos canaux pour augmenter la visibilité des propriétés.

HeyGen propose-t-il des modèles pour la création de vidéos immobilières ?

Oui, HeyGen propose une variété de modèles de vidéos immobilières conçus pour simplifier votre processus créatif. Ces scènes préconçues et ressources libres de droits vous permettent de produire rapidement des vidéos d'annonces époustouflantes et des visites virtuelles sans expérience approfondie en montage vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo