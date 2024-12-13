Créateur de Vidéos de Visite Libre pour des Tours de Propriété Époustouflants
Générez rapidement des visites virtuelles captivantes et des vidéos de qualité professionnelle avec génération de voix off.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'annonce dynamique de 45 secondes adaptée aux professionnels de l'immobilier ciblant l'engagement sur les réseaux sociaux. Cette vidéo doit présenter une esthétique visuelle moderne et épurée avec un ton conversationnel délivré par un avatar AI, guidant les spectateurs à travers les points forts de la propriété. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour ajouter une touche personnalisée mais professionnelle sans avoir besoin d'un présentateur humain.
Produisez une vidéo de visite virtuelle informative de 60 secondes spécifiquement pour les vendeurs de biens et les agents axés sur des efforts de marketing complets. Le style de la vidéo doit être fluide et détaillé, guidant les spectateurs à travers chaque pièce avec des prises de vue de haute qualité et une voix off calme et professionnelle générée par la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, améliorant l'expérience immersive.
Créez une vidéo concise de 15 secondes mettant en avant les principales annonces immobilières, parfaite pour les professionnels de l'immobilier occupés cherchant des vidéos de qualité professionnelle avec un minimum d'effort. Le style visuel doit être percutant et élégant, transmettant des messages clairs efficacement. Cela peut être rapidement assemblé en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, transformant un simple texte en une présentation visuelle époustouflante.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces Immobilières Performantes.
Générez des publicités vidéo captivantes pour vos annonces immobilières, attirant plus d'acheteurs potentiels efficacement.
Produisez des Vidéos d'Annonces Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement du contenu vidéo captivant pour les réseaux sociaux, présentant des visites libres et des visites virtuelles à un public plus large.
Questions Fréquemment Posées
Comment les agents immobiliers peuvent-ils tirer parti de HeyGen pour leurs efforts de marketing ?
HeyGen permet aux agents immobiliers de créer des vidéos de qualité professionnelle pour les annonces immobilières et les visites libres, améliorant considérablement leurs efforts de marketing et engageant les acheteurs potentiels. Notre plateforme alimentée par l'AI rend la production de contenu vidéo captivant sans effort.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de visite libre efficace ?
HeyGen simplifie la création de vidéos de visite libre engageantes et de visites virtuelles avec des modèles faciles à utiliser et des avatars AI. Vous pouvez rapidement générer des vidéos d'annonces captivantes qui mettent en valeur les caractéristiques des propriétés, aidant les agents immobiliers à attirer plus d'intérêt.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos immobilières pour les réseaux sociaux ?
Absolument, HeyGen est idéal pour produire des vidéos immobilières dynamiques optimisées pour les plateformes de réseaux sociaux. Avec le redimensionnement des ratios d'aspect et la personnalisation de la marque, vous pouvez facilement partager des vidéos de qualité professionnelle sur tous vos canaux pour augmenter la visibilité des propriétés.
HeyGen propose-t-il des modèles pour la création de vidéos immobilières ?
Oui, HeyGen propose une variété de modèles de vidéos immobilières conçus pour simplifier votre processus créatif. Ces scènes préconçues et ressources libres de droits vous permettent de produire rapidement des vidéos d'annonces époustouflantes et des visites virtuelles sans expérience approfondie en montage vidéo.