Créez rapidement des vidéos époustouflantes en utilisant des modèles conçus par des professionnels, parfaits pour toute plateforme.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez un tutoriel vidéo dynamique de 45 secondes destiné aux propriétaires de petites entreprises et aux gestionnaires de réseaux sociaux, illustrant des techniques efficaces de montage vidéo en ligne pour transformer des séquences brutes en contenu prêt pour les réseaux sociaux. La vidéo doit adopter un style visuel dynamique et énergique avec des coupes rapides et des visuels engageants, en mettant l'accent sur la création rapide de contenu en utilisant la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script et le redimensionnement et l'exportation sans couture pour diverses plateformes, y compris des options spécifiques de redimensionnement de vidéos.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo promotionnelle de 1,5 minute pour les professionnels du marketing, mettant en avant la facilité de création de contenu convaincant avec des outils avancés d'IA dans un éditeur en ligne. Cette vidéo doit présenter une esthétique moderne et élégante avec des transitions engageantes et de la musique de fond, en mettant en avant les avatars IA de HeyGen et les divers modèles et scènes pour créer facilement des campagnes vidéo sans expérience de montage approfondie.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo didactique de 2 minutes pour les formateurs d'entreprise et les développeurs d'e-learning, démontrant comment éditer efficacement des vidéos pour la documentation technique ou les modules de formation en utilisant les principes de stockage en nuage. La vidéo doit avoir un style visuel clair et étape par étape en se concentrant sur les interactions à l'écran et une voix off IA calme et informative, en tirant parti de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir le contenu et sa génération robuste de voix off pour une narration cohérente.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Notre Outil Vidéo en Ligne

Créez, éditez et partagez facilement des vidéos professionnelles en ligne avec notre outil vidéo intuitif, conçu pour l'efficacité et l'impact.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez votre parcours de "montage vidéo en ligne" en sélectionnant un modèle ou en téléchargeant vos médias sur une chronologie multi-couches.
2
Step 2
Ajoutez des Éléments Engagés
Améliorez votre vidéo avec une "génération de voix off" professionnelle et générez facilement des "sous-titres" pour une accessibilité élargie.
3
Step 3
Appliquez des Touches Professionnelles
Utilisez des "outils IA" puissants pour affiner vos visuels, comme supprimer les arrière-plans, et "redimensionner les vidéos" pour n'importe quelle plateforme avec facilité.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre création et "publiez directement sur les plateformes sociales" pour partager instantanément votre contenu de haute qualité avec votre audience.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation et l'Éducation

Améliorez les expériences d'apprentissage et la rétention des connaissances en créant des vidéos de formation et du contenu éducatif percutant avec des outils avancés d'IA.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il le montage vidéo en ligne avancé à l'aide d'outils IA ?

HeyGen utilise des outils IA puissants pour transformer le texte en vidéo, permettant aux utilisateurs de créer du contenu vidéo sans effort. Cet éditeur vidéo en ligne fournit des voix off professionnelles et génère des sous-titres, simplifiant la production de vidéos engageantes.

Puis-je effectuer un montage vidéo complet en ligne avec HeyGen ?

Oui, HeyGen est un éditeur vidéo en ligne robuste qui vous permet de monter des vidéos avec une chronologie multi-couches, d'effectuer des coupes, des fusions et des recadrages. Vous pouvez également redimensionner les vidéos pour diverses plateformes et exporter vos créations de haute qualité directement.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un outil vidéo en ligne efficace pour les réseaux sociaux ?

HeyGen est conçu pour vous aider à créer du contenu prêt pour les réseaux sociaux, vous permettant de redimensionner les vidéos pour différents ratios d'aspect et de publier directement sur les plateformes sociales. Ses outils IA garantissent que vos vidéos sont optimisées pour un engagement maximal sur divers canaux.

HeyGen propose-t-il des modèles et des contrôles de marque pour la création vidéo professionnelle ?

Absolument, HeyGen offre une large gamme de modèles pour démarrer vos projets vidéo et inclut des contrôles de marque pour ajouter votre logo et vos couleurs préférées. Cela en fait un outil vidéo en ligne idéal pour une création vidéo cohérente et professionnelle.

