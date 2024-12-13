Créez une vidéo tutorielle d'une minute pour les professionnels de la technologie, démontrant comment générer rapidement des vidéos explicatives techniques à l'aide d'un générateur de vidéos en ligne. Le style visuel doit être élégant et minimaliste, en se concentrant sur les enregistrements d'écran de l'interface logicielle, complétés par une voix off précise et informative. Mettez en avant la capacité de HeyGen "Texte en vidéo à partir d'un script" pour montrer comment un script complexe peut être converti en une explication visuelle engageante avec un minimum d'effort.

Générer une Vidéo