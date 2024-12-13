Créateur de Vidéos de Leçons en Ligne : Créez des Vidéos Éducatives Engagantes

Créez facilement des vidéos éducatives interactives et étonnantes pour les étudiants et les enseignants en utilisant des avatars AI pour stimuler l'engagement et la compréhension.

Créez une vidéo explicative vibrante de 60 secondes conçue pour les élèves de collège, simplifiant des principes scientifiques complexes. Le style visuel doit être rempli d'animations colorées et de graphiques engageants, accompagné d'une voix off claire et enthousiaste. Utilisez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour assembler rapidement des séquences dynamiques et visuellement attrayantes qui captent l'attention et améliorent l'apprentissage.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo d'instruction professionnelle mais accessible de 45 secondes destinée aux nouveaux enseignants, les guidant à travers le processus de soumission numérique de l'école. Cette vidéo doit présenter un "avatar AI" amical délivrant les étapes clés clairement, avec une esthétique visuelle épurée et un audio calme et informatif. Cela aide à créer des vidéos de formation efficaces sans avoir besoin d'enregistrer des talents en direct, assurant une diffusion cohérente pour les enseignants.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo inspirante de visite virtuelle du campus de 90 secondes ciblant les futurs étudiants et leurs parents. La vidéo doit avoir un style visuel cinématographique de haute qualité mettant en valeur les points forts du campus, accompagné de musique instrumentale entraînante et d'une voix off narrative engageante. En utilisant le "Support de bibliothèque/média stock" de HeyGen, vous pouvez compléter les séquences sur site avec des plans de coupe captivants, aidant à créer une vidéo marketing scolaire immersive qui attire de nouvelles inscriptions.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo éducative concise de 30 secondes pour expliquer un concept rapide en mathématiques aux étudiants nécessitant un renforcement visuel et textuel. Le style doit être simple et accessible, avec des animations de texte claires et une voix off simple et directe. Assurez-vous que les "Sous-titres/légendes" sont affichés de manière proéminente tout au long pour soutenir les apprenants divers dans ces leçons basées sur la vidéo, améliorant la compréhension pour chaque étudiant.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos de Leçons en Ligne

Transformez sans effort votre contenu éducatif en leçons vidéo engageantes et alimentées par l'AI avec une plateforme conçue pour les enseignants et les étudiants.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger le contenu de votre leçon. Écrivez ou collez votre script, et laissez le puissant générateur de vidéos AI de la plateforme transformer votre texte en la base d'une vidéo éducative dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Personnalisez votre leçon en choisissant un présentateur virtuel. Intégrez un avatar AI pour délivrer votre contenu, ajoutant un élément visuel professionnel et captivant pour votre audience.
3
Step 3
Améliorez Votre Leçon
Améliorez la compréhension et l'accessibilité pour tous les apprenants. Ajoutez facilement des textes animés et des sous-titres générés automatiquement, rendant votre contenu éducatif clair et engageant.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre création et préparez-la pour la distribution. Utilisez des options d'exportation polyvalentes pour télécharger la vidéo dans divers formats, prête à être partagée avec votre communauté scolaire.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Sujets Complexes avec l'AI

.

Transformez des concepts complexes en leçons vidéo claires, digestes et captivantes pour une meilleure compréhension.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos éducatives engageantes ?

HeyGen sert de générateur de vidéos AI intuitif, permettant aux éducateurs et aux étudiants de créer des vidéos éducatives captivantes avec des modèles personnalisables, des avatars AI et des modèles vidéo riches, rendant les supports d'apprentissage dynamiques et interactifs.

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour réaliser rapidement des vidéos de leçons en ligne ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de leçons en ligne avec des fonctionnalités telles que l'édition par glisser-déposer, la synthèse vocale AI, et une bibliothèque de médias stock complète. Vous pouvez facilement ajouter des visuels de classe, des animations personnalisées, et insérer des émojis pour créer des vidéos étonnantes sans besoin de compétences techniques.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'instruction professionnelles pour les enseignants et les écoles ?

Absolument, HeyGen est une plateforme de création vidéo robuste idéale pour les enseignants et les écoles. Elle permet la production de vidéos d'instruction de haute qualité en utilisant des avatars AI, des présentations animées, et des contrôles de marque pour maintenir une image professionnelle cohérente à travers toutes les leçons basées sur la vidéo.

Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour rationaliser la production de vidéos éducatives ?

HeyGen exploite des outils alimentés par l'AI tels que des avatars AI, la synthèse vocale AI, et un scriptwriter AI pour transformer le texte en vidéo. Cet outil vidéo intelligent réduit considérablement le temps de création vidéo, permettant aux éducateurs de se concentrer sur le contenu tandis que HeyGen gère les graphiques d'animation et les présentations vidéo.

