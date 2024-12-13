Créateur de Vidéos de Leçons en Ligne : Créez des Vidéos Éducatives Engagantes
Créez facilement des vidéos éducatives interactives et étonnantes pour les étudiants et les enseignants en utilisant des avatars AI pour stimuler l'engagement et la compréhension.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo d'instruction professionnelle mais accessible de 45 secondes destinée aux nouveaux enseignants, les guidant à travers le processus de soumission numérique de l'école. Cette vidéo doit présenter un "avatar AI" amical délivrant les étapes clés clairement, avec une esthétique visuelle épurée et un audio calme et informatif. Cela aide à créer des vidéos de formation efficaces sans avoir besoin d'enregistrer des talents en direct, assurant une diffusion cohérente pour les enseignants.
Développez une vidéo inspirante de visite virtuelle du campus de 90 secondes ciblant les futurs étudiants et leurs parents. La vidéo doit avoir un style visuel cinématographique de haute qualité mettant en valeur les points forts du campus, accompagné de musique instrumentale entraînante et d'une voix off narrative engageante. En utilisant le "Support de bibliothèque/média stock" de HeyGen, vous pouvez compléter les séquences sur site avec des plans de coupe captivants, aidant à créer une vidéo marketing scolaire immersive qui attire de nouvelles inscriptions.
Concevez une vidéo éducative concise de 30 secondes pour expliquer un concept rapide en mathématiques aux étudiants nécessitant un renforcement visuel et textuel. Le style doit être simple et accessible, avec des animations de texte claires et une voix off simple et directe. Assurez-vous que les "Sous-titres/légendes" sont affichés de manière proéminente tout au long pour soutenir les apprenants divers dans ces leçons basées sur la vidéo, améliorant la compréhension pour chaque étudiant.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Portée Éducative et l'Offre de Cours.
Produisez de nombreux cours en ligne et contenus éducatifs pour engager un public mondial plus large d'apprenants.
Améliorer l'Engagement dans les Leçons en Ligne.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos d'instruction interactives et mémorables qui améliorent considérablement la rétention des étudiants.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos éducatives engageantes ?
HeyGen sert de générateur de vidéos AI intuitif, permettant aux éducateurs et aux étudiants de créer des vidéos éducatives captivantes avec des modèles personnalisables, des avatars AI et des modèles vidéo riches, rendant les supports d'apprentissage dynamiques et interactifs.
Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour réaliser rapidement des vidéos de leçons en ligne ?
HeyGen simplifie la création de vidéos de leçons en ligne avec des fonctionnalités telles que l'édition par glisser-déposer, la synthèse vocale AI, et une bibliothèque de médias stock complète. Vous pouvez facilement ajouter des visuels de classe, des animations personnalisées, et insérer des émojis pour créer des vidéos étonnantes sans besoin de compétences techniques.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'instruction professionnelles pour les enseignants et les écoles ?
Absolument, HeyGen est une plateforme de création vidéo robuste idéale pour les enseignants et les écoles. Elle permet la production de vidéos d'instruction de haute qualité en utilisant des avatars AI, des présentations animées, et des contrôles de marque pour maintenir une image professionnelle cohérente à travers toutes les leçons basées sur la vidéo.
Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour rationaliser la production de vidéos éducatives ?
HeyGen exploite des outils alimentés par l'AI tels que des avatars AI, la synthèse vocale AI, et un scriptwriter AI pour transformer le texte en vidéo. Cet outil vidéo intelligent réduit considérablement le temps de création vidéo, permettant aux éducateurs de se concentrer sur le contenu tandis que HeyGen gère les graphiques d'animation et les présentations vidéo.