Créateur de Vidéos Éducatives en Ligne : Créez des Leçons Engagantes Rapidement
Transformez vos leçons avec des visuels captivants et une narration claire en utilisant des avatars AI pour un contenu d'apprentissage rapide et percutant.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo explicative de 30 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises afin de comprendre rapidement les bases du SEO. Le style visuel doit être moderne et épuré, utilisant des modèles et des scènes professionnels de la bibliothèque multimédia, complétés par des sous-titres à l'écran pour mettre en évidence les points clés, garantissant que le contenu est accessible et percutant pour les professionnels occupés.
Développez une vidéo de formation de 60 secondes pour l'intégration des nouveaux employés à un logiciel de gestion de projet interne de l'entreprise. Cette vidéo doit présenter des démonstrations visuelles claires et étape par étape avec une voix off calme et instructive, générée via la conversion de texte en vidéo à partir d'un script, accompagnée de sous-titres de soutien. La fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des formats doit garantir une adaptation parfaite pour diverses plateformes internes.
Produisez une vidéo marketing dynamique de 15 secondes destinée aux utilisateurs des réseaux sociaux pour présenter un nouveau produit écologique. L'esthétique visuelle doit être rapide et visuellement frappante, tirant parti de la vaste bibliothèque multimédia/stock pour des clips engageants et une brève apparition d'un avatar AI. L'ensemble du récit, généré à partir d'un script concis de texte en vidéo, doit être conçu pour capter instantanément l'attention et susciter l'intérêt.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Portée Éducative.
Produisez efficacement de nombreux cours en ligne pour étendre votre impact éducatif à l'échelle mondiale et atteindre un public plus large.
Améliorer l'Efficacité de la Formation.
Améliorez les résultats d'apprentissage et la rétention des apprenants en créant des vidéos de formation engageantes et interactives alimentées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos éducatives engageantes ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos éducatives captivantes en utilisant des avatars AI et une synthèse vocale réaliste. Notre vaste bibliothèque de modèles et de scènes personnalisables simplifie le processus de création vidéo, la rendant accessible à tout éducateur.
Quels atouts créatifs HeyGen offre-t-il pour la production de vidéos éducatives ?
HeyGen propose une riche bibliothèque multimédia, incluant des photos et vidéos de stock, pour enrichir votre contenu éducatif. Vous pouvez également utiliser les contrôles de marque pour personnaliser vos vidéos avec des logos et des couleurs, assurant une apparence et une sensation cohérentes.
Puis-je personnaliser des vidéos éducatives animées avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen permet une personnalisation complète des vidéos éducatives animées grâce à notre interface intuitive de glisser-déposer et à des modèles polyvalents. Cela vous permet de créer des expériences d'apprentissage uniques et percutantes adaptées à votre public.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour des vidéos éducatives interactives ou l'enregistrement d'écran ?
HeyGen se concentre principalement sur la création de vidéos avec avatars AI et ne prend pas directement en charge les éléments interactifs ou les fonctionnalités d'enregistrement d'écran. Il excelle dans la génération de vidéos explicatives et de formation de haute qualité à partir de textes et de scripts.