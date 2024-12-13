Votre générateur de vidéos de cours en ligne pour un contenu captivant

Créez rapidement des cours captivants en utilisant le texte en vidéo à partir de script, augmentant l'interaction et la rétention des apprenants.

Créez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les futurs éducateurs et créateurs de contenu, montrant comment HeyGen transforme des scripts bruts en modules de cours captivants. Mettez l'accent sur un style visuel lumineux et moderne avec une musique de fond entraînante et la puissance fluide du "Texte en vidéo à partir de script" pour construire une solution efficace de générateur de vidéos de cours en ligne.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo informative de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les formateurs RH, illustrant comment ils peuvent concevoir rapidement des formations internes convaincantes. Le style visuel doit être épuré et professionnel, complété par une voix calme et autoritaire, soulignant l'efficacité de l'utilisation des "Modèles & scènes" variés de HeyGen pour des applications rapides de concepteur de cours AI.
Produisez une vidéo explicative de 60 secondes pour les développeurs d'e-learning et les instructeurs académiques, démontrant comment élever des cours interactifs avec des quiz intégrés. La vidéo doit adopter un style visuel éducatif, légèrement animé, avec une voix amicale et encourageante, et mettre en avant l'utilité des "Sous-titres/captions" automatiques pour l'accessibilité dans des contenus d'apprentissage complexes.
Concevez une vidéo promotionnelle énergique de 30 secondes destinée aux équipes marketing et agences digitales. La vidéo doit montrer la rapidité et l'innovation d'un Générateur de Vidéos AI pour la création de cours en ligne à grande échelle. Employez un style visuel élégant et futuriste avec une bande sonore pulsante et une voix confiante, en soulignant l'impact visuel créé par des "avatars AI" personnalisés.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionnent vos vidéos de cours en ligne

Créez efficacement des vidéos de cours en ligne captivantes avec l'AI, transformant votre contenu en leçons visuelles convaincantes en quelques étapes seulement.

1
Step 1
Créez votre script vidéo
Commencez par taper ou coller votre contenu de cours dans l'éditeur de script. Notre plateforme utilise le Texte en vidéo à partir de script pour convertir instantanément votre texte en scènes vidéo dynamiques, formant la base de votre leçon en ligne.
2
Step 2
Sélectionnez votre présentateur et voix AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu de cours, intégrant de manière fluide des voix off de haute qualité dans diverses langues et styles.
3
Step 3
Ajoutez des améliorations visuelles
Personnalisez votre cours en ligne avec des éléments engageants. Utilisez les Modèles & scènes pour structurer efficacement votre contenu, et intégrez des visuels supplémentaires de la bibliothèque de médias, assurant une expérience d'apprentissage visuellement riche.
4
Step 4
Exportez et partagez votre cours
Finalisez votre vidéo de cours de haute qualité avec des redimensionnements et exports flexibles de rapport d'aspect. Votre cours professionnel et captivant est maintenant prêt à être partagé ou téléchargé sur votre plateforme d'apprentissage, offrant une éducation percutante.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationalisez la production de contenu éducatif

Transformez des sujets complexes en modules vidéo clairs, compréhensibles et captivants, rendant le matériel de cours plus accessible et efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen améliore-t-il le processus de création de cours en ligne ?

HeyGen révolutionne la "création de cours en ligne" en transformant vos scripts en vidéos dynamiques grâce à des "avatars AI" et des "voix off AI" avancées. Cette capacité permet aux éducateurs de générer rapidement du contenu de "cours captivant", agissant comme un puissant "générateur de vidéos de cours en ligne" pour simplifier votre flux de travail.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un concepteur de cours AI efficace ?

En tant que "concepteur de cours AI", HeyGen offre une suite complète d'outils, y compris des "modèles & scènes" personnalisables et une fonctionnalité robuste de "texte en vidéo à partir de script". Vous pouvez facilement appliquer des "contrôles de marque" pour assurer une apparence cohérente et professionnelle à tout votre contenu éducatif.

HeyGen peut-il générer des voix off et des sous-titres de haute qualité pour mes vidéos de formation ?

Absolument. HeyGen propose une "génération de voix off" avancée avec une large gamme de voix et d'accents, rendant votre contenu de "générateur de vidéos de cours en ligne" plus percutant. De plus, il fournit des "sous-titres/captions" automatiques pour garantir l'accessibilité et répondre à des préférences d'apprentissage diverses.

Comment HeyGen peut-il aider à créer des cours en ligne interactifs et captivants ?

HeyGen est un "Générateur de Vidéos AI" innovant qui aide à créer des matériaux de "cours captivants". En utilisant des "avatars AI" réalistes et des médias divers de notre bibliothèque, vous pouvez produire des leçons vidéo dynamiques qui captent l'attention des apprenants, allant au-delà du contenu statique dans la "création de cours en ligne".

