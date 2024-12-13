Générateur de Vidéos de Modules de Cours en Ligne : Créez des Leçons Engagantes Rapidement

Transformez instantanément les modules d'apprentissage en leçons vidéo captivantes en exploitant nos avatars AI avancés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les formateurs d'entreprise ayant besoin de convertir efficacement des scripts en modules d'apprentissage structuré, créez une vidéo informative de 60 secondes. Cette production au style corporatif épuré utilisera la fonction de texte en vidéo de HeyGen à partir de script et les sous-titres, garantissant que chaque détail est transmis par une voix off AI professionnelle et un texte à l'écran facilement compréhensible pour les professionnels des RH.
Exemple de Prompt 2
Êtes-vous un solopreneur ou un coach construisant une plateforme de formation complète ? Concevez une vidéo dynamique et inspirante de 30 secondes présentant la création rapide d'une introduction de module de cours en ligne. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen ainsi que la vaste bibliothèque de médias/stock pour obtenir un style visuel concis et énergique, animé par un avatar AI confiant et une musique entraînante.
Exemple de Prompt 3
Les créateurs de contenu et les experts en la matière visant à développer leurs leçons vidéo devraient produire une vidéo AI moderne et élégante de 50 secondes. Cette démonstration high-tech illustrera un flux de travail fluide, utilisant la plateforme vidéo AI de HeyGen et le redimensionnement et exportation des rapports d'aspect pour livrer et distribuer professionnellement du contenu éducatif sur diverses plateformes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Modules de Cours en Ligne

Transformez sans effort votre contenu de cours en modules vidéo engageants pour toute plateforme de formation ou LMS en utilisant des avatars AI et des outils puissants de génération vidéo.

1
Step 1
Créez Votre Script
Initiez votre module de cours en entrant ou collant votre script. La fonction de texte en vidéo à partir de script de notre plateforme convertit efficacement votre texte en une ébauche vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une galerie diversifiée d'avatars AI pour être le présentateur de vos modules d'apprentissage. Ces avatars offrent une présence à l'écran cohérente et engageante.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off AI
Améliorez votre contenu vidéo avec des voix off AI réalistes. Personnalisez les styles vocaux et les émotions, assurant que votre contenu éducatif est livré avec clarté et impact.
4
Step 4
Exportez pour Votre Plateforme
Finalisez et exportez vos vidéos de formation professionnelles. Générez dans divers rapports d'aspect pour une intégration transparente dans votre LMS ou plateforme de formation préférée.

Simplifiez le Contenu Éducatif Complexe

Transformez des sujets complexes en leçons vidéo claires et digestes, rendant les sujets complexes accessibles et améliorant la livraison globale du contenu éducatif.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de leçons vidéo engageantes et de modules d'apprentissage ?

HeyGen permet aux créateurs de produire sans effort des leçons vidéo engageantes et des modules d'apprentissage en transformant des scripts en vidéos AI dynamiques. Notre plateforme utilise une technologie avancée de générateur de vidéos AI, incluant des avatars AI personnalisables et des voix off AI, pour simplifier la production de votre contenu éducatif.

Puis-je personnaliser les avatars AI pour mes vidéos de formation et mon contenu éducatif ?

Oui, HeyGen permet une personnalisation significative des avatars AI pour correspondre à votre marque et à vos vidéos de formation spécifiques. Vous pouvez personnaliser les caractéristiques et intégrer vos éléments de marque, assurant une cohérence dans tout votre contenu éducatif.

Quel est le processus pour transformer des scripts en vidéos AI professionnelles avec HeyGen ?

Avec le générateur de script en vidéo de HeyGen, il vous suffit d'entrer votre texte, et notre plateforme vidéo AI avancée générera automatiquement une vidéo professionnelle. Cela inclut la synchronisation des voix off AI et des avatars AI animés à votre script, rendant la création de vidéos AI de haute qualité efficace et simple.

Quelles capacités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de modules de cours en ligne complètes ?

HeyGen fonctionne comme un générateur de cours AI intuitif, offrant des capacités robustes pour créer des vidéos de modules de cours en ligne. Notre plateforme vous permet de concevoir des modules d'apprentissage engageants en utilisant des avatars AI, des scènes dynamiques et des voix off AI précises, servant d'outil complet d'auteur de cours.

