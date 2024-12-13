Créateur de Vidéos Publicitaires en Ligne : Créez des Publicités Vidéo à Fort Taux de Conversion

Créez des publicités vidéo dynamiques avec des avatars AI, transformant le texte en visuels et voix off captivants pour un engagement maximal et une mémorisation de la marque.

Concevez une publicité vidéo captivante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les spécialistes du marketing digital, démontrant la facilité de création de "publicités vidéo" professionnelles. Le style visuel doit être lumineux, dynamique et comporter un texte à l'écran engageant, accompagné d'une bande sonore moderne et entraînante. Mettez en avant comment le "créateur de vidéos publicitaires en ligne" utilise des "modèles et scènes" pour simplifier l'ensemble du flux de production, permettant aux utilisateurs de lancer des campagnes rapidement.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Un vidéo marketing sophistiquée de 45 secondes est nécessaire pour les marques de commerce électronique et les agences de marketing cherchant à personnaliser leur approche. Avec une esthétique visuelle élégante et professionnelle, intégrant des graphismes épurés et des transitions fluides, et comportant une voix off claire et persuasive, cette vidéo mettra en avant la puissance d'un "créateur de publicités vidéo AI". Soulignez l'utilisation des "avatars AI" pour créer des "publicités vidéo personnalisées" percutantes qui résonnent profondément avec les publics cibles.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo promotionnelle de 60 secondes pour les chefs de produit et les startups lançant des fonctionnalités innovantes, axée sur la présentation d'informations complexes de manière engageante. Le style visuel doit être riche et immersif, avec des séquences explicatives animées et des gros plans détaillés du produit, le tout sur une musique de fond motivante et cinématographique. Cette "vidéo marketing" doit utiliser une "génération de voix off" précise pour articuler les avantages, transformant des concepts détaillés en "animations" facilement compréhensibles.
Exemple de Prompt 3
Pour les créateurs de contenu et les entrepreneurs occupés, produisez un tutoriel vidéo concis de 15 secondes démontrant comment "générer des publicités AI avec juste du texte" sans effort. L'approche visuelle doit être simple et très pratique, affichant les étapes de l'interface utilisateur avec des invites claires à l'écran et une narration amicale et encourageante. Illustrez l'efficacité de la fonctionnalité "texte en vidéo à partir de script", permettant à quiconque de "créer des publicités vidéo" à partir d'un concept simple jusqu'à un résultat final en quelques instants.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Publicitaires en Ligne

Créez sans effort des publicités vidéo captivantes qui attirent l'attention et génèrent des résultats. Créez des vidéos marketing professionnelles avec des outils alimentés par l'AI et des fonctionnalités intuitives.

1
Step 1
Créez Votre Script Publicitaire
Commencez par rédiger votre script publicitaire. Utilisez notre fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" pour "générer instantanément des publicités AI avec juste du texte", transformant vos mots en contenu vidéo initial.
2
Step 2
Choisissez des Visuels et des Talents AI
Sélectionnez des visuels engageants dans notre bibliothèque de médias et intégrez des "Avatars & Acteurs AI" pour présenter dynamiquement votre message, donnant vie à votre publicité visuellement.
3
Step 3
Personnalisez avec Branding & Voix
Appliquez votre style unique en utilisant les "contrôles de branding" pour les logos et les couleurs. Améliorez votre message avec une "génération de voix off" professionnelle pour que vos "publicités vidéo personnalisées" se démarquent vraiment.
4
Step 4
Exportez Votre Publicité pour Distribution
Finalisez votre création et "exportez" vos "publicités vidéo" polies avec un "redimensionnement et des exports de rapport d'aspect" flexibles, garantissant qu'elles sont parfaitement optimisées pour toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Témoignages Clients AI

.

Créez sans effort des vidéos AI convaincantes pour présenter des histoires de réussite client, renforçant la confiance et la crédibilité de votre marque.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je créer rapidement des publicités vidéo avec l'AI de HeyGen ?

HeyGen vous permet de générer des publicités AI avec juste du texte, transformant vos scripts en vidéos dynamiques. Utilisez nos puissants outils AI, y compris des avatars AI photoréalistes, pour créer sans effort des vidéos marketing engageantes qui captent l'attention.

Puis-je créer des publicités vidéo personnalisées qui reflètent ma marque ?

Absolument. HeyGen sert de créateur de vidéos publicitaires en ligne polyvalent, vous permettant de personnaliser des modèles, d'intégrer les éléments de votre marque, et de garantir que chaque publicité vidéo s'aligne parfaitement avec votre esthétique unique. Créez facilement des publicités vidéo personnalisées et professionnelles.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour la production de publicités vidéo ?

HeyGen propose une suite complète de fonctionnalités créatives, y compris un éditeur par glisser-déposer, une vaste bibliothèque de médias, et des options pour des animations et de la musique. Améliorez vos publicités vidéo avec des sous-titres automatiques et des voix off de haute qualité pour maximiser l'impact.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos marketing ?

HeyGen agit comme un créateur de publicités vidéo AI efficace, simplifiant les tâches complexes en étapes rapides. De la génération de vidéos à partir de texte à la redimension instantanée pour diverses plateformes, HeyGen vous aide à produire des vidéos marketing de haute qualité à grande échelle.

