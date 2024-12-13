Le Créateur Ultime de Vidéos de Flux de Travail d'Intégration
Transformez votre processus d'intégration avec des vidéos de formation faciles à créer, en utilisant la conversion de texte en vidéo de HeyGen pour une efficacité ultime.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo d'instruction percutante de 90 secondes pour les équipes de réussite client afin d'expliquer une nouvelle fonctionnalité de produit aux clients, en garantissant un support multilingue. Le style visuel doit être engageant et clair, utilisant la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour générer rapidement du contenu, complété par des sous-titres précis pour améliorer l'accessibilité et la compréhension pour un public mondial.
Développez une vidéo concise de 45 secondes spécifiquement pour les équipes techniques nécessitant des mises à jour rapides de la documentation vidéo. L'esthétique visuelle doit être moderne et directe, montrant rapidement la capacité d'un générateur de vidéos AI à créer des mises à jour concises en utilisant des modèles et des scènes préconçus et en incorporant des visuels pertinents d'une bibliothèque multimédia/stock robuste pour expliquer efficacement les nouveaux processus.
Visualisez un module de formation dynamique de 2 minutes pour les équipes à distance, couvrant les politiques essentielles de l'entreprise avec un accent sur l'évolutivité. Le style visuel et audio doit être accueillant et conforme aux directives de la marque, utilisant le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour garantir une visualisation optimale sur diverses plateformes, avec un avatar AI présentant l'information pour maintenir l'engagement et offrir des vidéos de formation uniformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez des Cours d'Intégration et de Formation.
Créez rapidement des cours d'intégration et de formation évolutifs et complets pour les employés et clients mondiaux.
Améliorez l'Engagement et la Rétention lors de l'Intégration.
Utilisez des vidéos alimentées par l'AI pour augmenter considérablement l'engagement et la rétention dans tous les programmes d'intégration des employés et des clients.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos en utilisant une technologie AI avancée ?
HeyGen utilise une AI puissante pour transformer le texte en vidéo, automatisant l'ensemble du processus de production. Les utilisateurs peuvent générer des vidéos de qualité professionnelle avec des avatars AI réalistes et des voix off AI naturelles directement à partir d'un script, simplifiant considérablement la création de contenu en tant que générateur de vidéos AI.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour une personnalisation détaillée des vidéos ?
HeyGen offre des capacités d'édition robustes, permettant aux utilisateurs de personnaliser les vidéos avec l'intégration de kits de marque, des modèles de vidéos diversifiés et une riche bibliothèque multimédia. Notre éditeur intuitif assure un contrôle précis sur chaque élément, des effets spéciaux au branding.
HeyGen peut-il prendre en charge la production de vidéos multilingues et la génération de sous-titres pour un public mondial ?
Absolument. HeyGen prend en charge des capacités multilingues étendues et la génération automatique de sous-titres, permettant aux entreprises de localiser le contenu d'intégration et d'autres vidéos pour divers publics mondiaux de manière efficace. Cela garantit une portée et une accessibilité plus larges pour toutes vos vidéos de formation.
Quels outils HeyGen fournit-il pour créer une documentation vidéo étape par étape ?
HeyGen s'intègre parfaitement dans divers flux de travail, améliorant la documentation vidéo grâce à des fonctionnalités telles que l'enregistrement d'écran intelligent via une extension de navigateur ou une application de bureau. Ses capacités d'automatisation, y compris Magic Capture et Smart sharing, garantissent que la création et la distribution de vidéos d'instruction sont hautement efficaces.