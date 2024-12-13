Le Créateur Ultime de Vidéos de Flux de Travail d'Intégration

Transformez votre processus d'intégration avec des vidéos de formation faciles à créer, en utilisant la conversion de texte en vidéo de HeyGen pour une efficacité ultime.

Imaginez une vidéo d'une minute conçue pour les nouveaux employés, axée sur un créateur de vidéos de flux de travail d'intégration complexe. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec une voix off AI autoritaire mais amicale fournissant des instructions étape par étape. Cette vidéo technique utilise des avatars AI pour guider les utilisateurs, démontrant les capacités d'automatisation de l'outil.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'instruction percutante de 90 secondes pour les équipes de réussite client afin d'expliquer une nouvelle fonctionnalité de produit aux clients, en garantissant un support multilingue. Le style visuel doit être engageant et clair, utilisant la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour générer rapidement du contenu, complété par des sous-titres précis pour améliorer l'accessibilité et la compréhension pour un public mondial.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo concise de 45 secondes spécifiquement pour les équipes techniques nécessitant des mises à jour rapides de la documentation vidéo. L'esthétique visuelle doit être moderne et directe, montrant rapidement la capacité d'un générateur de vidéos AI à créer des mises à jour concises en utilisant des modèles et des scènes préconçus et en incorporant des visuels pertinents d'une bibliothèque multimédia/stock robuste pour expliquer efficacement les nouveaux processus.
Exemple de Prompt 3
Visualisez un module de formation dynamique de 2 minutes pour les équipes à distance, couvrant les politiques essentielles de l'entreprise avec un accent sur l'évolutivité. Le style visuel et audio doit être accueillant et conforme aux directives de la marque, utilisant le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour garantir une visualisation optimale sur diverses plateformes, avec un avatar AI présentant l'information pour maintenir l'engagement et offrir des vidéos de formation uniformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Flux de Travail d'Intégration

Rationalisez l'intégration de vos nouveaux employés et clients avec des vidéos professionnelles et engageantes créées sans effort à l'aide de l'AI, garantissant une expérience cohérente et évolutive.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par taper ou coller votre contenu directement dans la plateforme. Utilisez notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo pour générer automatiquement des scènes vidéo à partir de votre texte, créant sans effort des vidéos d'intégration engageantes.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI et des Scènes
Améliorez l'attrait visuel et l'engagement de votre vidéo en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque, donnant vie à votre script avec des présentateurs réalistes.
3
Step 3
Personnalisez les Éléments de Marque et la Voix
Personnalisez votre vidéo d'intégration en intégrant vos actifs de marque uniques avec notre fonctionnalité d'intégration de kit de marque, assurant la cohérence. Améliorez encore l'engagement en générant des voix off au son naturel avec notre fonctionnalité avancée de génération de voix.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo perfectionnée, exportez-la facilement dans diverses options de redimensionnement et d'exportation de rapports d'aspect adaptées à différentes plateformes. Intégrez sans effort votre vidéo d'intégration terminée dans votre LMS existant ou partagez-la directement avec vos nouvelles recrues pour des mises à jour instantanées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant le Succès du Parcours Client

.

Produisez des vidéos AI engageantes pour mettre en valeur les parcours clients réussis, motivant les nouveaux utilisateurs et renforçant la valeur du produit lors de l'intégration.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos en utilisant une technologie AI avancée ?

HeyGen utilise une AI puissante pour transformer le texte en vidéo, automatisant l'ensemble du processus de production. Les utilisateurs peuvent générer des vidéos de qualité professionnelle avec des avatars AI réalistes et des voix off AI naturelles directement à partir d'un script, simplifiant considérablement la création de contenu en tant que générateur de vidéos AI.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour une personnalisation détaillée des vidéos ?

HeyGen offre des capacités d'édition robustes, permettant aux utilisateurs de personnaliser les vidéos avec l'intégration de kits de marque, des modèles de vidéos diversifiés et une riche bibliothèque multimédia. Notre éditeur intuitif assure un contrôle précis sur chaque élément, des effets spéciaux au branding.

HeyGen peut-il prendre en charge la production de vidéos multilingues et la génération de sous-titres pour un public mondial ?

Absolument. HeyGen prend en charge des capacités multilingues étendues et la génération automatique de sous-titres, permettant aux entreprises de localiser le contenu d'intégration et d'autres vidéos pour divers publics mondiaux de manière efficace. Cela garantit une portée et une accessibilité plus larges pour toutes vos vidéos de formation.

Quels outils HeyGen fournit-il pour créer une documentation vidéo étape par étape ?

HeyGen s'intègre parfaitement dans divers flux de travail, améliorant la documentation vidéo grâce à des fonctionnalités telles que l'enregistrement d'écran intelligent via une extension de navigateur ou une application de bureau. Ses capacités d'automatisation, y compris Magic Capture et Smart sharing, garantissent que la création et la distribution de vidéos d'instruction sont hautement efficaces.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo