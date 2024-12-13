Générateur de Vidéos d'Intégration Améliore l'Efficacité de la Formation
Créez facilement des vidéos d'intégration engageantes en utilisant des avatars AI pour automatiser la formation de vos équipes RH.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les équipes RH cherchant à rationaliser leurs processus, développez une vidéo de formation à l'intégration de 60 secondes qui utilise des présentateurs AI pour délivrer des informations cruciales. Cette vidéo doit maintenir un style visuel et audio propre, corporatif et informatif, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour créer un ton autoritaire mais accueillant pour tous les nouveaux employés.
Créez une vidéo concise de 30 secondes démontrant un guide interne 'comment faire' essentiel pour les employés existants ayant besoin de rappels rapides, en se concentrant sur une présentation visuelle dynamique et étape par étape avec du texte animé. Assurez une mise à jour facile des informations en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et en ajoutant des sous-titres clairs pour l'accessibilité, complétés par une voix off concise et utile.
Développez une vidéo d'accueil de 50 secondes spécifiquement pour les nouveaux clients internationaux, en mettant l'accent sur la localisation. La vidéo doit avoir un style visuel culturellement sensible, soigné et accessible à l'échelle mondiale, en utilisant la fonctionnalité de sous-titres de HeyGen pour le support multilingue et le redimensionnement & exportation des formats pour s'adapter à diverses plateformes, tout en maintenant un ton chaleureux et informatif.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Engagement à l'Intégration.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos d'intégration engageantes qui captent l'attention et améliorent considérablement la rétention des nouveaux employés.
Élargissez les Programmes d'Intégration Globaux.
Produisez efficacement un grand volume de vidéos de formation à l'intégration pour atteindre et éduquer efficacement une main-d'œuvre diversifiée et mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos d'intégration idéal ?
HeyGen permet aux équipes de créer facilement des vidéos d'intégration engageantes grâce à sa plateforme intuitive de création vidéo AI. Avec des modèles de vidéos personnalisables et une fonctionnalité puissante de texte en vidéo, vous pouvez rapidement générer des visuels professionnels et époustouflants qui offrent une expérience vidéo engageante pour les nouveaux employés et sont faciles à mettre à jour.
HeyGen peut-il aider à personnaliser les expériences d'intégration avec des avatars AI ?
Absolument ! HeyGen vous permet de créer du contenu vidéo dynamique avec des avatars AI réalistes et des voix off personnalisées, améliorant la personnalisation des vidéos d'intégration des employés. Ces vidéos alimentées par l'AI offrent des vidéos de bienvenue engageantes qui font que les nouveaux employés se sentent connectés dès le premier jour.
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos de formation ?
HeyGen simplifie la création de vidéos de formation en transformant le texte en vidéos professionnelles générées par AI, parfaites pour les guides pratiques et les SOP. Les équipes RH peuvent automatiser efficacement la formation à l'intégration, garantissant une mise à jour facile du contenu à mesure que les processus évoluent, sans avoir besoin de compétences complexes en montage vidéo.
Comment HeyGen peut-il soutenir la localisation du contenu d'intégration ?
HeyGen aide à soutenir les équipes mondiales en offrant des fonctionnalités robustes pour traduire les vidéos, rendant la localisation du contenu d'intégration simple. Vous pouvez présenter des informations avec des présentateurs AI dans diverses langues, garantissant que tous les employés reçoivent des vidéos d'instruction claires et culturellement pertinentes, quel que soit leur emplacement.