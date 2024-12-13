Outil Vidéo d'Intégration : Simplifiez la Formation des Employés
Créez efficacement des vidéos d'intégration engageantes pour les employés en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour une formation numérique fluide.
Concevez une session de formation interactive de 60 secondes pour les membres d'une équipe à distance apprenant un nouveau logiciel, avec un style visuel professionnel et épuré, des graphiques explicatifs nets et une voix off calme et claire. Cette vidéo générée par AI utilisera la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour décomposer des informations complexes en segments digestes, complétée par des sous-titres pour l'accessibilité.
Produisez une vidéo concise de 30 secondes pour l'introduction d'un outil d'intégration pour les équipes marketing et RH, mettant en avant les fonctionnalités clés dans un style visuel rapide, corporatif mais engageant avec une musique de fond énergique. Cette vidéo personnalisable, parfaite pour des annonces rapides ou du contenu de marque, devrait utiliser les modèles et scènes de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour une création rapide et un attrait visuel.
Développez un récit inspirant de 50 secondes pour l'intégration des employés potentiels, en employant un style visuel chaleureux et accueillant et une musique de fond subtile et motivante, racontant une histoire à travers un avatar AI. Cette vidéo, visant à transmettre la culture et les valeurs de l'entreprise, bénéficiera du redimensionnement et des exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour un déploiement fluide sur diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez des modules d'intégration complets.
Générez rapidement des vidéos d'intégration des employés et des cours de formation pour éduquer efficacement les nouvelles recrues à travers différents sites.
Améliorez la formation et l'engagement des employés.
Utilisez la vidéo générée par AI pour créer des sessions de formation interactive qui augmentent considérablement l'engagement et la rétention des connaissances des nouvelles recrues.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration engageantes ?
HeyGen est un outil vidéo d'intégration intuitif qui utilise l'AI pour transformer des scripts en vidéos dynamiques générées par AI. Cela permet une production efficace de contenu professionnel d'intégration des employés sans compétences complexes en montage vidéo.
HeyGen peut-il personnaliser les vidéos d'intégration avec une marque unique et des personnages animés ?
Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris une variété de modèles vidéo et de contrôles de marque pour les logos et les couleurs. Vous pouvez également intégrer des avatars AI réalistes, améliorant les sessions de formation interactive avec des personnages animés uniques pour une intégration des employés personnalisée.
Quels atouts créatifs HeyGen fournit-il pour accélérer la production de vidéos d'intégration ?
HeyGen propose une riche bibliothèque de modèles vidéo personnalisables et de scènes, permettant aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos de haute qualité générées par AI pour l'intégration des employés. Cela améliore considérablement l'efficacité en termes de temps et de coûts pour créer du contenu engageant.
HeyGen prend-il en charge les fonctionnalités d'accessibilité pour les vidéos d'intégration des employés ?
HeyGen améliore l'accessibilité du contenu d'intégration des employés en fournissant des sous-titres automatiques et une génération de voix off de haute qualité. Ces fonctionnalités garantissent que vos vidéos générées par AI sont inclusives et professionnelles pour tous les employés.