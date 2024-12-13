Outil Vidéo d'Intégration : Simplifiez la Formation des Employés

Créez efficacement des vidéos d'intégration engageantes pour les employés en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour une formation numérique fluide.

435/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une session de formation interactive de 60 secondes pour les membres d'une équipe à distance apprenant un nouveau logiciel, avec un style visuel professionnel et épuré, des graphiques explicatifs nets et une voix off calme et claire. Cette vidéo générée par AI utilisera la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour décomposer des informations complexes en segments digestes, complétée par des sous-titres pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes pour l'introduction d'un outil d'intégration pour les équipes marketing et RH, mettant en avant les fonctionnalités clés dans un style visuel rapide, corporatif mais engageant avec une musique de fond énergique. Cette vidéo personnalisable, parfaite pour des annonces rapides ou du contenu de marque, devrait utiliser les modèles et scènes de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour une création rapide et un attrait visuel.
Exemple de Prompt 3
Développez un récit inspirant de 50 secondes pour l'intégration des employés potentiels, en employant un style visuel chaleureux et accueillant et une musique de fond subtile et motivante, racontant une histoire à travers un avatar AI. Cette vidéo, visant à transmettre la culture et les valeurs de l'entreprise, bénéficiera du redimensionnement et des exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour un déploiement fluide sur diverses plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne l'outil vidéo d'intégration

Donnez à vos nouvelles recrues les moyens de réussir dès le premier jour avec des vidéos d'intégration engageantes et précises sur le produit, simplifiant leur parcours et augmentant la productivité sans effort.

1
Step 1
Créez votre vidéo d'intégration
Commencez votre vidéo d'intégration en choisissant parmi une variété de modèles vidéo conçus professionnellement. Personnalisez facilement les scènes pour correspondre à la marque et au message de votre entreprise, rendant votre contenu unique.
2
Step 2
Générez une narration alimentée par AI
Améliorez votre vidéo avec une narration alimentée par AI. Sélectionnez un avatar AI pour présenter votre contenu, ou saisissez votre script pour une génération de voix off naturelle, garantissant une expérience cohérente et engageante pour les nouvelles recrues avec une vidéo générée par AI.
3
Step 3
Appliquez la marque et les sous-titres
Affinez votre vidéo d'intégration en appliquant les couleurs et le logo de votre marque à l'aide des contrôles de marque. Ajoutez des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et renforcer les messages clés, rendant le contenu plus personnalisable pour tous les apprenants.
4
Step 4
Exportez et distribuez
Une fois finalisée, exportez votre vidéo d'intégration numérique des employés dans le format d'aspect souhaité. Partagez-la sur vos plateformes internes pour garantir que vos nouveaux employés puissent accéder aux informations essentielles sans difficulté.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des vidéos de bienvenue et de culture engageantes

.

Produisez des vidéos inspirantes alimentées par AI pour accueillir chaleureusement les nouveaux employés et communiquer efficacement la culture et les valeurs de l'entreprise.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration engageantes ?

HeyGen est un outil vidéo d'intégration intuitif qui utilise l'AI pour transformer des scripts en vidéos dynamiques générées par AI. Cela permet une production efficace de contenu professionnel d'intégration des employés sans compétences complexes en montage vidéo.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos d'intégration avec une marque unique et des personnages animés ?

Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris une variété de modèles vidéo et de contrôles de marque pour les logos et les couleurs. Vous pouvez également intégrer des avatars AI réalistes, améliorant les sessions de formation interactive avec des personnages animés uniques pour une intégration des employés personnalisée.

Quels atouts créatifs HeyGen fournit-il pour accélérer la production de vidéos d'intégration ?

HeyGen propose une riche bibliothèque de modèles vidéo personnalisables et de scènes, permettant aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos de haute qualité générées par AI pour l'intégration des employés. Cela améliore considérablement l'efficacité en termes de temps et de coûts pour créer du contenu engageant.

HeyGen prend-il en charge les fonctionnalités d'accessibilité pour les vidéos d'intégration des employés ?

HeyGen améliore l'accessibilité du contenu d'intégration des employés en fournissant des sous-titres automatiques et une génération de voix off de haute qualité. Ces fonctionnalités garantissent que vos vidéos générées par AI sont inclusives et professionnelles pour tous les employés.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo