Créez une vidéo concise de 90 secondes démontrant comment un outil en ligne de création de vidéos d'intégration simplifie la création de contenus introductifs engageants. Cette vidéo, destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux responsables RH, doit présenter un style visuel propre et professionnel avec une voix off AI engageante et confiante, mettant en avant les capacités fluides de 'Texte en vidéo à partir de script' et de 'Génération de voix off' avancée pour illustrer la génération automatisée de vidéos.

Générer une Vidéo