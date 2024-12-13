Générateur de Vidéos d'Intégration : Créez des Parcours Utilisateurs Engagés

Transformez votre intégration de nouveaux utilisateurs avec des vidéos professionnelles et engageantes. Utilisez la fonction de HeyGen de transformer le texte en vidéo pour une création de contenu sans effort.

Créez une vidéo d'intégration d'une minute pour les chefs de produit technique, introduisant les nouveaux utilisateurs à une fonctionnalité logicielle complexe. La vidéo doit adopter un style visuel épuré et professionnel avec une voix off autoritaire et claire générée par l'IA, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer efficacement la documentation en une expérience engageante. Ce contenu sert de générateur de vidéos d'intégration de haute qualité pour une intégration utilisateur fluide.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo didactique de 90 secondes conçue pour les développeurs de logiciels expliquant une nouvelle intégration d'API, présentant des enregistrements d'écran détaillés entrecoupés de graphiques animés, accompagnés d'une voix off précise et de sous-titres clairs. Cette vidéo utilisera les sous-titres/captions de HeyGen et son support de bibliothèque de médias/stock pour offrir une expérience d'apprentissage hautement personnalisée, facilitant une collaboration fluide entre les équipes techniques.
Exemple de Prompt 2
Développez un guide de démarrage rapide de 45 secondes destiné au personnel non technique ayant besoin de comprendre un nouvel outil interne, caractérisé par des visuels dynamiques et engageants et un avatar IA amical et encourageant. Ce projet intégrera les avatars IA de HeyGen et ses modèles & scènes pour démontrer qu'aucune compétence n'est requise pour produire un contenu efficace, simplifiant la courbe d'apprentissage pour chaque employé.
Exemple de Prompt 3
Imaginez un guide technique complet de 2 minutes pour les clients d'entreprise standardisant leur documentation vidéo, employant une esthétique soignée et corporative avec une livraison d'informations claire et concise, utilisant divers actifs médiatiques. La vidéo doit mettre en avant le redimensionnement & exportation d'aspect-ratio de HeyGen et sa génération de voix off robuste pour produire des vidéos d'exportation professionnelles, rationalisant le processus de création de documentation vidéo percutante.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Intégration

Créez rapidement des vidéos d'intégration professionnelles pour les nouveaux utilisateurs avec notre générateur alimenté par l'IA, comprenant des modèles personnalisables, des avatars et des outils d'édition fluides.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Point de Départ
Choisissez parmi une riche bibliothèque de modèles ou utilisez des scripts auto-générés par l'IA pour commencer rapidement à créer votre vidéo d'intégration.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu d'Intégration
Personnalisez votre vidéo en ajoutant des personnages avatars IA, l'image de marque de l'entreprise et des graphiques pertinents pour transmettre efficacement votre message.
3
Step 3
Ajoutez Voix et Sous-titres
Améliorez l'engagement avec une voix off générée par l'IA au son naturel et des sous-titres générés automatiquement, garantissant que votre message est clair et accessible.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Rendez et exportez des vidéos dans divers formats et résolutions, prêtes à être partagées avec vos nouveaux utilisateurs sur toutes les plateformes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Expériences de Bienvenue Engagées

Diffusez des messages de bienvenue inspirants et des aperçus culturels, faisant une forte première impression pour les nouveaux membres de l'équipe.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos IA avec des outils avancés ?

HeyGen simplifie le processus de génération de vidéos IA en utilisant un moteur piloté par l'IA qui convertit le texte en vidéo, vous permettant de créer du contenu dynamique avec des avatars IA. Notre plateforme inclut des outils d'édition puissants et des scripts auto-générés par l'IA pour produire des vidéos de haute qualité sans effort.

Quelles options de personnalisation et d'exportation sont disponibles pour les vidéos HeyGen ?

HeyGen offre de vastes options de personnalisation complète, vous permettant d'intégrer des graphiques et animations uniques en utilisant divers modèles. Vous pouvez facilement exporter des vidéos au format de fichier MP4, et même utiliser des fonctionnalités avancées comme le retrait de fond vidéo et le redimensionnement d'aspect-ratio pour diverses plateformes.

HeyGen peut-il générer des voix off et des scripts IA réalistes pour mon contenu ?

Absolument, HeyGen fournit des capacités sophistiquées de génération de voix off par IA qui sonnent incroyablement naturelles, complétant vos avatars IA et têtes parlantes. Avec nos scripts auto-générés par l'IA, vous pouvez rapidement produire des récits engageants à partir de simples invites textuelles, accélérant votre création de contenu.

HeyGen prend-il en charge une collaboration fluide pour les projets vidéo ?

Oui, HeyGen est conçu pour une collaboration fluide, permettant aux équipes de travailler ensemble efficacement sur des projets vidéo. Nos fonctionnalités de partage intelligent assurent une distribution facile, simplifiant le partage de contenu vidéo au sein de votre organisation ou avec des parties prenantes externes.

