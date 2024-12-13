Débloquez le Succès avec Notre Académie de Vidéos d'Intégration
Transformez votre processus d'intégration avec des vidéos engageantes pour les employés. Exploitez les avatars AI pour créer des programmes de formation captivants pour chaque nouvel employé.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo informative et claire de 60 secondes pour les responsables RH et L&D, montrant comment rationaliser l'ensemble du processus d'intégration, en particulier pour les scénarios d'intégration à distance. Le style visuel doit être professionnel avec des graphiques animés modernes, utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen et convertissant un texte concis en vidéo à partir d'un script pour un message cohérent.
Créez une vidéo d'instruction dynamique de 30 secondes conçue pour les chefs d'équipe, illustrant comment ils peuvent produire facilement des vidéos d'intégration des employés percutantes en utilisant des modèles de vidéos préconstruits. Cette vidéo dynamique et propre devrait comporter des changements de scène rapides, un texte clair à l'écran et des sous-titres essentiels pour l'accessibilité, mettant l'accent sur la rapidité et la facilité de création.
Produisez une vidéo visuellement riche et instructive de 50 secondes pour les formateurs internes, démontrant les meilleures pratiques pour construire un programme de formation vidéo efficace en mettant en avant divers exemples de vidéos d'intégration. La vidéo devrait employer un style visuel professionnel et dynamique avec des visuels convaincants issus de la bibliothèque de médias/stock, montrant comment les avatars AI peuvent transmettre des informations complexes de manière engageante.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Évoluez Votre Académie de Vidéos d'Intégration.
Produisez rapidement des programmes de formation vidéo complets et des vidéos d'intégration pour atteindre efficacement tous les nouveaux employés.
Améliorez l'Engagement dans les Vidéos d'Intégration.
Exploitez les avatars AI et le contenu dynamique pour créer des vidéos d'intégration des employés captivantes qui améliorent la rétention de l'apprentissage.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos d'intégration des employés ?
HeyGen transforme vos vidéos d'intégration des employés en vous permettant de créer du contenu engageant avec des avatars AI réalistes à partir de simples textes, offrant un processus d'intégration simplifié. Notre vaste bibliothèque de modèles vidéo offre un point de départ pour vos vidéos de bienvenue et de formation pour les nouveaux employés.
HeyGen peut-il aider à construire un programme de formation vidéo complet ou une académie de vidéos d'intégration ?
Oui, HeyGen est idéal pour développer un programme de formation vidéo complet ou une académie de vidéos d'intégration entière. Vous pouvez facilement créer un programme structuré avec une image de marque cohérente en utilisant notre créateur de vidéos AI, facilitant une intégration à distance efficace pour les nouveaux employés.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une création vidéo efficace de contenu d'intégration ?
HeyGen simplifie la création de vidéos pour l'intégration en offrant une gamme diversifiée de modèles vidéo personnalisables et la capacité de générer des vidéos à partir de textes avec des avatars AI. Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque, générer des voix off et ajouter des sous-titres pour des vidéos de formation accessibles et professionnelles.
Comment HeyGen soutient-il l'intégration à distance et les initiatives de formation évolutives ?
HeyGen aide considérablement l'intégration à distance en fournissant une méthode accessible et cohérente pour diffuser des vidéos de formation et de bienvenue aux nouveaux employés, quel que soit leur emplacement. Notre plateforme permet aux organisations de faire évoluer leur processus d'intégration efficacement sans ressources de production vidéo étendues.