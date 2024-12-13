Vidéos de Formation à l'Intégration : Stimulez l'Engagement et la Rétention des Nouvelles Recrues
Simplifiez votre processus d'intégration des employés et augmentez la rétention avec des vidéos engageantes, créées sans effort à l'aide d'avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction de 60 secondes décrivant les étapes clés du processus d'intégration des employés à distance, en utilisant un style visuel clair et moderne avec une musique de fond douce. Cette vidéo doit tirer parti de la capacité de HeyGen à transformer un script en vidéo pour convertir les directives écrites en un guide visuel complet, complété par des sous-titres pour l'accessibilité.
Produisez une vidéo concise de 30 secondes démontrant les outils internes essentiels pour les nouveaux membres de l'équipe, adoptant un style visuel dynamique et pratique avec des enregistrements d'écran intégrés. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement cette ressource de formation vidéo précieuse, assurant une introduction fluide et informative.
Créez une pièce motivationnelle de 45 secondes pour les responsables de département, soulignant comment des vidéos de formation à l'intégration efficaces augmentent la rétention et contribuent au succès à long terme. La vidéo doit avoir un style visuel professionnel et autoritaire, en utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour garantir qu'elle soit parfaite sur tous les canaux de communication interne, avec un avatar AI confiant.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez des Programmes d'Intégration Complets.
Créez et mettez à jour rapidement des modules de formation vidéo étendus, garantissant un transfert de connaissances cohérent pour toutes les nouvelles recrues à l'échelle mondiale.
Améliorez l'Engagement et la Rétention des Nouvelles Recrues.
Utilisez des vidéos alimentées par AI pour rendre la formation à l'intégration plus interactive et mémorable, améliorant considérablement la rétention des nouveaux employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment puis-je créer facilement des vidéos d'intégration pour les nouvelles recrues sans expérience approfondie en production vidéo ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos d'intégration professionnelles sans effort en utilisant des avatars AI et la technologie de texte en vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen génère un contenu engageant, rendant le processus d'intégration plus fluide pour les nouvelles recrues.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour garantir que mes vidéos d'intégration des employés s'alignent avec notre culture d'entreprise et notre marque ?
HeyGen propose des modèles personnalisables et des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs et des éléments visuels spécifiques. Cela garantit que votre formation vidéo reflète votre culture d'entreprise unique, créant une expérience cohérente pour les nouvelles recrues.
Comment HeyGen facilite-t-il une intégration efficace des employés à distance et améliore-t-il la rétention ?
La plateforme de HeyGen simplifie la création et la distribution de formations vidéo engageantes pour les nouvelles recrues à distance, garantissant un message cohérent à travers vos équipes mondiales. En délivrant un récit captivant à travers des vidéos générées par AI, vous pouvez considérablement augmenter la rétention et intégrer efficacement les nouveaux employés.
HeyGen peut-il aider à la distribution et à l'accessibilité de nos vidéos de formation à l'intégration ?
Oui, HeyGen prend en charge le redimensionnement d'aspect-ratio et diverses options d'exportation, rendant vos vidéos de formation à l'intégration faciles à distribuer sur différentes plateformes et appareils. La plateforme inclut également la génération automatique de voix off et de sous-titres, améliorant l'accessibilité pour toutes les nouvelles recrues.