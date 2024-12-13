Générateur de Vidéos de Formation d'Intégration pour un Contenu Engagé
Accélérez l'apprentissage des employés avec un puissant texte-à-vidéo à partir de script, générant des vidéos de formation dynamiques sans effort.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de micro-formation de 60 secondes destinée aux membres de l'équipe existants, illustrant une mise à jour d'une fonctionnalité logicielle. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle élégante et moderne avec des enregistrements d'écran clairs et une voix off professionnelle et articulée. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information, assurant un instructeur virtuel cohérent et engageant tout au long des vidéos de formation.
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes pour l'intégration des clients d'une nouvelle plateforme SaaS de productivité, les guidant à travers les étapes initiales de configuration. Le style visuel doit être rapide et intuitif, utilisant des animations nettes et des superpositions de texte, accompagné d'une bande sonore énergique et utile. Assurez une accessibilité et une clarté maximales en employant les Sous-titres/captions de HeyGen pour tout le contenu parlé, permettant aux utilisateurs de saisir rapidement les informations clés.
Imaginez une pièce promotionnelle de 50 secondes pour les équipes marketing, montrant à quelle vitesse elles peuvent générer du contenu vidéo de haute qualité pour les communications internes. La présentation visuelle doit être innovante et très soignée, reflétant l'efficacité et la liberté créative, avec une narration inspirante et autoritaire. Commencez par utiliser la capacité de HeyGen de Text-to-video from script pour transformer des idées brutes en créations vidéo convaincantes sans effort, accélérant la génération de contenu.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation.
Élevez l'engagement des employés et des clients dans la formation et améliorez la rétention des connaissances avec des vidéos alimentées par l'AI.
Élargissez la Création de Contenu de Formation.
Produisez sans effort plus de cours de formation et élargissez votre portée à un public mondial d'apprenants.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration et de formation engageantes ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé conçu pour simplifier votre processus de création vidéo. Avec son interface intuitive, vous pouvez facilement produire des vidéos d'intégration et de formation professionnelles en utilisant une variété de modèles vidéo, d'avatars AI personnalisés et de voix naturelles de synthèse vocale.
Puis-je personnaliser les avatars AI et les personnages animés dans HeyGen ?
Oui, HeyGen offre de nombreuses options pour personnaliser les avatars AI et les personnages animés, rendant vos vidéos uniques et alignées avec votre marque. Vous pouvez adapter leur apparence et utiliser les fonctionnalités d'édition de script pour créer des têtes parlantes convaincantes pour n'importe quelle vidéo.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen une solution efficace pour la génération de contenu vidéo ?
HeyGen accélère la génération de contenu en transformant les scripts en vidéos dynamiques grâce à l'AI. Notre plateforme soutient la création rapide de vidéos avec des voix réalistes de synthèse vocale, des sous-titres automatisés et une bibliothèque multimédia robuste, augmentant considérablement votre productivité.
HeyGen propose-t-il des modèles vidéo spécifiques pour l'intégration des employés ?
Absolument. HeyGen propose une collection diversifiée de modèles vidéo professionnels adaptés aux besoins de création de vidéos d'intégration des employés et de vidéos d'intégration des clients. Ces modèles permettent une personnalisation rapide, vous permettant de produire des vidéos de formation de haute qualité sans effort.