Le Générateur Ultime de Vidéos de Synthèse d'Intégration

Simplifiez l'intégration des employés avec des résumés vidéo instantanés. Transformez facilement des scripts en contenu captivant grâce aux avatars AI de HeyGen.

403/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de communication interne de 45 secondes pour les chefs d'équipe afin d'annoncer une nouvelle initiative de projet, avec un style visuel engageant et dynamique, des graphiques animés modernes et une musique de fond entraînante. Mettez l'accent sur la clarté et l'impact, en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour générer rapidement du contenu et choisir parmi divers modèles et scènes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'intégration client de 30 secondes pour les nouveaux utilisateurs de produits, adoptant un attrait visuel informatif et concis avec des graphiques épurés et une voix AI confiante. L'objectif est de guider rapidement les utilisateurs lors de leur première interaction, en assurant l'accessibilité avec les sous-titres/captions de HeyGen et en améliorant l'intérêt visuel avec des ressources de la bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de 60 secondes axée sur le renforcement de l'engagement des employés pour les équipes de projet existantes, présentant un style visuel collaboratif et inspirant avec des avatars AI diversifiés et une musique de fond motivante. Cette vidéo doit mettre en avant une histoire de succès d'équipe, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour narrer différentes perspectives et le redimensionnement et l'exportation des formats pour diverses plateformes internes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Synthèse d'Intégration

Transformez sans effort votre contenu d'intégration en vidéos engageantes et alimentées par l'AI pour accueillir les nouvelles recrues et simplifier la formation.

1
Step 1
Rédigez Votre Script
Commencez par rédiger ou coller votre texte de synthèse d'intégration. Notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script convertira vos mots en une vidéo dynamique, garantissant que vos messages clés sont clairement communiqués aux nouveaux membres de l'équipe.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Scène
Améliorez le professionnalisme et l'engagement de votre vidéo en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI et de modèles vidéo préconçus. Personnalisez la scène pour correspondre à l'identité de marque de votre entreprise sans effort.
3
Step 3
Générez la Voix Off et les Sous-titres
D'un clic, générez automatiquement des voix off naturelles en utilisant des voix AI et ajoutez des sous-titres/captions précis pour améliorer l'accessibilité. Cela garantit que votre message d'intégration est compris par tous.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois satisfait, exportez votre vidéo de synthèse d'intégration de haute qualité dans le format d'aspect souhaité. Partagez-la sans effort à travers vos canaux de communication interne pour assurer un accueil cohérent et efficace pour chaque nouvelle recrue.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des Vidéos de Synthèse Rapides

.

Créez instantanément des vidéos de synthèse engageantes et concises pour des annonces internes et des rafraîchissements rapides de formation.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration ?

HeyGen agit comme un "générateur de vidéos de synthèse d'intégration" intuitif, utilisant la technologie de "générateur de vidéos AI" pour transformer le texte en "vidéos d'intégration" captivantes. Vous pouvez facilement créer du contenu personnalisé en utilisant les fonctionnalités de "texte en vidéo" et les diverses "voix AI", le tout dans des "modèles vidéo" préconçus pour garantir un aspect soigné.

Quelles fonctionnalités AI avancées HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen permet une "création de vidéos" efficace grâce à des fonctionnalités AI puissantes, y compris des "avatars AI" réalistes et une large gamme de "voix AI" qui donnent vie à vos scripts. Notre plateforme vous permet de générer des vidéos directement à partir d'un "script vidéo" en utilisant la technologie "texte en vidéo", rendant le processus fluide.

Puis-je personnaliser les éléments de marque et visuels dans les vidéos AI de HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des "contrôles de marque" robustes vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque pour maintenir la cohérence dans toutes vos communications. Vous pouvez utiliser des "modèles vidéo" existants et ajouter facilement des "sous-titres/captions" pour l'accessibilité, garantissant que vos "vidéos AI" s'alignent parfaitement avec l'identité visuelle de votre entreprise.

Au-delà de l'intégration, comment HeyGen peut-il améliorer la formation des employés ?

HeyGen est un outil polyvalent pour une "formation des employés" et des "communications internes" complètes, vous permettant de produire rapidement du contenu engageant. Vous pouvez créer des modules informatifs en utilisant des "avatars AI" et des "modèles vidéo" dynamiques pour stimuler "l'engagement des employés" et faciliter un transfert de connaissances efficace.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo