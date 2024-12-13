Le Générateur Ultime de Vidéos de Synthèse d'Intégration
Simplifiez l'intégration des employés avec des résumés vidéo instantanés. Transformez facilement des scripts en contenu captivant grâce aux avatars AI de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de communication interne de 45 secondes pour les chefs d'équipe afin d'annoncer une nouvelle initiative de projet, avec un style visuel engageant et dynamique, des graphiques animés modernes et une musique de fond entraînante. Mettez l'accent sur la clarté et l'impact, en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour générer rapidement du contenu et choisir parmi divers modèles et scènes.
Produisez une vidéo d'intégration client de 30 secondes pour les nouveaux utilisateurs de produits, adoptant un attrait visuel informatif et concis avec des graphiques épurés et une voix AI confiante. L'objectif est de guider rapidement les utilisateurs lors de leur première interaction, en assurant l'accessibilité avec les sous-titres/captions de HeyGen et en améliorant l'intérêt visuel avec des ressources de la bibliothèque de médias/stock.
Créez une vidéo de 60 secondes axée sur le renforcement de l'engagement des employés pour les équipes de projet existantes, présentant un style visuel collaboratif et inspirant avec des avatars AI diversifiés et une musique de fond motivante. Cette vidéo doit mettre en avant une histoire de succès d'équipe, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour narrer différentes perspectives et le redimensionnement et l'exportation des formats pour diverses plateformes internes.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Stimulez l'Engagement de la Formation avec l'AI.
Élevez l'efficacité de la formation et de l'intégration des employés en augmentant l'engagement et la rétention des connaissances grâce à des vidéos générées par AI.
Élargissez les Programmes d'Intégration et de Formation.
Développez et diffusez rapidement des cours d'intégration complets et des modules de formation à une main-d'œuvre mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration ?
HeyGen agit comme un "générateur de vidéos de synthèse d'intégration" intuitif, utilisant la technologie de "générateur de vidéos AI" pour transformer le texte en "vidéos d'intégration" captivantes. Vous pouvez facilement créer du contenu personnalisé en utilisant les fonctionnalités de "texte en vidéo" et les diverses "voix AI", le tout dans des "modèles vidéo" préconçus pour garantir un aspect soigné.
Quelles fonctionnalités AI avancées HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos ?
HeyGen permet une "création de vidéos" efficace grâce à des fonctionnalités AI puissantes, y compris des "avatars AI" réalistes et une large gamme de "voix AI" qui donnent vie à vos scripts. Notre plateforme vous permet de générer des vidéos directement à partir d'un "script vidéo" en utilisant la technologie "texte en vidéo", rendant le processus fluide.
Puis-je personnaliser les éléments de marque et visuels dans les vidéos AI de HeyGen ?
Absolument, HeyGen offre des "contrôles de marque" robustes vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque pour maintenir la cohérence dans toutes vos communications. Vous pouvez utiliser des "modèles vidéo" existants et ajouter facilement des "sous-titres/captions" pour l'accessibilité, garantissant que vos "vidéos AI" s'alignent parfaitement avec l'identité visuelle de votre entreprise.
Au-delà de l'intégration, comment HeyGen peut-il améliorer la formation des employés ?
HeyGen est un outil polyvalent pour une "formation des employés" et des "communications internes" complètes, vous permettant de produire rapidement du contenu engageant. Vous pouvez créer des modules informatifs en utilisant des "avatars AI" et des "modèles vidéo" dynamiques pour stimuler "l'engagement des employés" et faciliter un transfert de connaissances efficace.