Créer des Vidéos de Formation à l'Intégration Réussie
Simplifiez l'intégration des employés à distance avec un contenu engageant. Utilisez des avatars AI pour personnaliser la formation et améliorer la rétention efficacement.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les cadres intermédiaires ayant besoin de clarté sur des politiques RH complexes, créez une vidéo de formation à l'intégration réussie de 60 secondes. Adoptez une approche narrative claire, présentant des scénarios réels avec des visuels professionnels et un texte concis à l'écran, facilement générés grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir d'un script et enrichis de sous-titres précis.
Une entreprise mondiale cherche à développer une vidéo d'intégration engageante de 30 secondes pour ses nouveaux employés à distance. Cette vidéo devrait présenter un style visuel dynamique et épuré, des superpositions de texte personnalisées, et un ton de soutien d'un avatar AI diversifié, produite efficacement en utilisant les modèles et scènes personnalisables de HeyGen et enrichie avec le support de la bibliothèque de médias/stock.
Comment les nouveaux représentants commerciaux peuvent-ils apprendre rapidement un nouveau logiciel CRM ? Produisez une vidéo de formation dynamique de 50 secondes qui stimule l'engagement. Combinez des enregistrements d'écran clairs avec des explications d'avatar AI, des transitions élégantes et une musique de fond énergique, en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect de HeyGen pour une présentation parfaite et le support de la bibliothèque de médias/stock pour les éléments audio.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation.
Exploitez l'AI pour augmenter significativement l'engagement et améliorer la rétention dans vos vidéos de formation à l'intégration réussie pour les nouvelles recrues.
Évoluez le Contenu d'Intégration.
Créez efficacement un contenu d'intégration plus complet pour atteindre les nouvelles recrues à l'échelle mondiale, assurant une formation évolutive et cohérente.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer l'aspect créatif des vidéos d'intégration ?
HeyGen favorise la narration créative pour des vidéos d'intégration engageantes en offrant des modèles personnalisables et des avatars AI réalistes. Vous pouvez personnaliser vos vidéos avec des contrôles de marque uniques et une riche bibliothèque de médias pour augmenter l'engagement des nouvelles recrues.
Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour des vidéos d'intégration évolutives ?
La technologie de texte en vidéo de HeyGen et les avatars AI permettent une création rapide et une mise à jour de vidéos de formation cohérentes, assurant une intégration évolutive pour tout nombre de nouvelles recrues. Cette efficacité aide à améliorer la rétention et à maintenir des expériences d'apprentissage de haute qualité dans votre organisation.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'intégration engageantes et efficaces pour les employés à distance ?
Absolument, HeyGen permet la création de vidéos d'intégration professionnelles et engageantes pour les employés à distance grâce à des avatars AI réalistes et des voix off claires. Ces actifs numériques de haute qualité contribuent significativement au succès de l'intégration, rendant vos vidéos de formation plus percutantes pour les équipes distribuées.
Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos de formation professionnelles ?
Le logiciel intuitif de HeyGen simplifie la production vidéo en transformant des scripts en vidéos soignées utilisant des avatars AI et une riche bibliothèque de médias. Cela vous permet de personnaliser et de livrer facilement des vidéos d'intégration de haute qualité sans montage complexe, rationalisant ainsi l'ensemble de votre flux de travail.