Créer des Vidéos de Formation à l'Intégration Réussie

Simplifiez l'intégration des employés à distance avec un contenu engageant. Utilisez des avatars AI pour personnaliser la formation et améliorer la rétention efficacement.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les cadres intermédiaires ayant besoin de clarté sur des politiques RH complexes, créez une vidéo de formation à l'intégration réussie de 60 secondes. Adoptez une approche narrative claire, présentant des scénarios réels avec des visuels professionnels et un texte concis à l'écran, facilement générés grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir d'un script et enrichis de sous-titres précis.
Exemple de Prompt 2
Une entreprise mondiale cherche à développer une vidéo d'intégration engageante de 30 secondes pour ses nouveaux employés à distance. Cette vidéo devrait présenter un style visuel dynamique et épuré, des superpositions de texte personnalisées, et un ton de soutien d'un avatar AI diversifié, produite efficacement en utilisant les modèles et scènes personnalisables de HeyGen et enrichie avec le support de la bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Comment les nouveaux représentants commerciaux peuvent-ils apprendre rapidement un nouveau logiciel CRM ? Produisez une vidéo de formation dynamique de 50 secondes qui stimule l'engagement. Combinez des enregistrements d'écran clairs avec des explications d'avatar AI, des transitions élégantes et une musique de fond énergique, en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect de HeyGen pour une présentation parfaite et le support de la bibliothèque de médias/stock pour les éléments audio.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Vidéos de Formation à l'Intégration Réussie

Améliorez l'expérience de vos nouvelles recrues avec des vidéos de formation engageantes et informatives. Simplifiez l'intégration, stimulez l'engagement et assurez un démarrage en douceur pour chaque membre de l'équipe.

1
Step 1
Créez Votre Histoire
Commencez par définir le contenu de vos vidéos de formation à l'intégration. Utilisez un script ou exploitez les modèles personnalisables de HeyGen pour construire les scènes de base de votre message.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque et guider vos nouvelles recrues à travers le matériel de formation, assurant une livraison professionnelle et engageante.
3
Step 3
Personnalisez et Affinez
Personnalisez votre vidéo avec les couleurs et le logo de votre marque en utilisant les contrôles de marque. Générez des voix off naturelles et ajoutez des sous-titres pour améliorer la clarté et l'accessibilité.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois perfectionnée, exportez votre vidéo d'intégration de haute qualité dans divers formats d'aspect pour différentes plateformes. Cela garantit que votre contenu d'intégration évolutif atteint efficacement tous les nouveaux membres de l'équipe.

Cas d'Utilisation

Motivez les Nouvelles Recrues

Développez des vidéos inspirantes et motivantes qui instaurent un ton positif et motivent les nouveaux employés lors de leur expérience d'intégration initiale.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer l'aspect créatif des vidéos d'intégration ?

HeyGen favorise la narration créative pour des vidéos d'intégration engageantes en offrant des modèles personnalisables et des avatars AI réalistes. Vous pouvez personnaliser vos vidéos avec des contrôles de marque uniques et une riche bibliothèque de médias pour augmenter l'engagement des nouvelles recrues.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour des vidéos d'intégration évolutives ?

La technologie de texte en vidéo de HeyGen et les avatars AI permettent une création rapide et une mise à jour de vidéos de formation cohérentes, assurant une intégration évolutive pour tout nombre de nouvelles recrues. Cette efficacité aide à améliorer la rétention et à maintenir des expériences d'apprentissage de haute qualité dans votre organisation.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'intégration engageantes et efficaces pour les employés à distance ?

Absolument, HeyGen permet la création de vidéos d'intégration professionnelles et engageantes pour les employés à distance grâce à des avatars AI réalistes et des voix off claires. Ces actifs numériques de haute qualité contribuent significativement au succès de l'intégration, rendant vos vidéos de formation plus percutantes pour les équipes distribuées.

Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos de formation professionnelles ?

Le logiciel intuitif de HeyGen simplifie la production vidéo en transformant des scripts en vidéos soignées utilisant des avatars AI et une riche bibliothèque de médias. Cela vous permet de personnaliser et de livrer facilement des vidéos d'intégration de haute qualité sans montage complexe, rationalisant ainsi l'ensemble de votre flux de travail.

