Créateur de Vidéos d'Intégration : Simplifiez Votre Flux de Travail
Rationalisez votre flux de travail et créez des vidéos d'intégration engageantes plus rapidement avec la fonction de texte-à-vidéo intuitive de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de démonstration de produit concise de 45 secondes expliquant une nouvelle fonctionnalité logicielle aux clients existants. Le style visuel doit être épuré et instructif, incorporant des éléments de capture d'écran avec des superpositions de texte claires et une voix off calme et informative. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour structurer le contenu efficacement, en veillant à ce que les étapes d'intégration soient faciles à suivre et visuellement attrayantes.
Concevez une vidéo de bienvenue de 30 secondes présentant la culture d'entreprise aux nouveaux stagiaires, en mettant l'accent sur la créativité et la collaboration. Cette vidéo doit avoir un style d'animation ludique, lumineux et illustratif, accompagnée d'une voix enthousiaste. Intégrez des éléments de la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour enrichir la narration visuelle, rendant l'expérience d'intégration accessible et amusante.
Développez une vidéo professionnelle de 90 secondes expliquant un flux de travail interne complexe pour un département spécifique. Visez une présentation visuelle claire et étape par étape avec une voix autoritaire et concise, en veillant à ce que toutes les étapes d'intégration soient sans ambiguïté. La vidéo doit être exportée avec un redimensionnement précis des ratios d'aspect et des exports pour diverses plateformes internes, en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour garantir l'exactitude et la cohérence du message.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement et la rétention de la formation avec l'IA.
Exploitez la vidéo alimentée par l'IA pour améliorer considérablement l'engagement des nouvelles recrues et améliorer la rétention des connaissances pendant le processus d'intégration.
Créez plus de cours et atteignez plus d'apprenants dans le monde entier.
Élargissez vos efforts d'intégration en produisant efficacement de nombreux cours vidéo, atteignant un large public de nouveaux employés à l'échelle mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer rapidement des vidéos d'intégration engageantes ?
HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos d'intégration professionnelles et engageantes de manière efficace en exploitant une large gamme de modèles personnalisables. Avec HeyGen, vous pouvez facilement adapter ces modèles à votre marque et livrer un contenu captivant qui attire l'attention dès le premier jour.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen le créateur idéal de vidéos d'intégration pour les employés ?
HeyGen est le créateur idéal de vidéos d'intégration pour les employés car il simplifie l'ensemble du flux de travail avec l'IA générative. Vous pouvez utiliser des avatars AI réalistes et des capacités de texte-à-vidéo pour créer des vidéos d'intégration d'employés cohérentes et personnalisées sans ressources de production étendues.
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'étapes d'intégration ?
HeyGen simplifie la création de vidéos d'étapes d'intégration grâce à des outils d'édition AI intuitifs et un outil de script AI qui génère du contenu pour vous. Sa technologie avancée de synthèse vocale vous permet de convertir rapidement des scripts en voix off naturelles, rendant le processus fluide et efficace.
Puis-je utiliser des modèles personnalisables pour marquer mes vidéos d'intégration dans HeyGen ?
Absolument, HeyGen offre des modèles personnalisables étendus et des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer pleinement le logo, les couleurs et le message spécifique de votre entreprise dans vos vidéos d'intégration. Cela garantit une expérience de marque cohérente et professionnelle pour les nouveaux employés.