Créateur de Vidéos d'Intégration : Simplifiez Votre Flux de Travail

Rationalisez votre flux de travail et créez des vidéos d'intégration engageantes plus rapidement avec la fonction de texte-à-vidéo intuitive de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de démonstration de produit concise de 45 secondes expliquant une nouvelle fonctionnalité logicielle aux clients existants. Le style visuel doit être épuré et instructif, incorporant des éléments de capture d'écran avec des superpositions de texte claires et une voix off calme et informative. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour structurer le contenu efficacement, en veillant à ce que les étapes d'intégration soient faciles à suivre et visuellement attrayantes.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de bienvenue de 30 secondes présentant la culture d'entreprise aux nouveaux stagiaires, en mettant l'accent sur la créativité et la collaboration. Cette vidéo doit avoir un style d'animation ludique, lumineux et illustratif, accompagnée d'une voix enthousiaste. Intégrez des éléments de la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour enrichir la narration visuelle, rendant l'expérience d'intégration accessible et amusante.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo professionnelle de 90 secondes expliquant un flux de travail interne complexe pour un département spécifique. Visez une présentation visuelle claire et étape par étape avec une voix autoritaire et concise, en veillant à ce que toutes les étapes d'intégration soient sans ambiguïté. La vidéo doit être exportée avec un redimensionnement précis des ratios d'aspect et des exports pour diverses plateformes internes, en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour garantir l'exactitude et la cohérence du message.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Étapes d'Intégration

Créez rapidement des vidéos d'intégration engageantes et efficaces avec notre créateur de vidéos intuitif, conçu pour rationaliser l'expérience de vos nouvelles recrues et gagner un temps précieux.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou un Script
Commencez par choisir parmi une variété de modèles personnalisables, y compris des modèles de vidéos d'intégration spécifiques, ou générez votre vidéo directement à partir d'un script en utilisant notre fonction de texte-à-vidéo. Cela lance votre processus créatif.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI et Personnalisez
Personnalisez votre contenu en ajoutant des avatars AI pour représenter des présentateurs ou des personnages. Utilisez notre éditeur vidéo pour intégrer de nouveaux éléments de manière fluide et rendre vos vidéos d'intégration vraiment uniques.
3
Step 3
Appliquez la Marque et l'Audio
Assurez la cohérence de la marque en appliquant votre logo et les couleurs de votre entreprise avec nos contrôles de marque. Améliorez la clarté et l'engagement en générant des voix off naturelles grâce à nos capacités de synthèse vocale.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez vos vidéos d'intégration professionnelles en générant automatiquement des sous-titres précis avec notre générateur de sous-titres AI. Exportez votre vidéo dans divers formats, prête à être partagée et à engager efficacement vos nouveaux employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des vidéos et des clips engageants en quelques minutes

.

Produisez rapidement des vidéos ou des clips d'intégration engageants et concis pour introduire efficacement de nouvelles étapes ou concepts aux nouvelles recrues.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer rapidement des vidéos d'intégration engageantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos d'intégration professionnelles et engageantes de manière efficace en exploitant une large gamme de modèles personnalisables. Avec HeyGen, vous pouvez facilement adapter ces modèles à votre marque et livrer un contenu captivant qui attire l'attention dès le premier jour.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen le créateur idéal de vidéos d'intégration pour les employés ?

HeyGen est le créateur idéal de vidéos d'intégration pour les employés car il simplifie l'ensemble du flux de travail avec l'IA générative. Vous pouvez utiliser des avatars AI réalistes et des capacités de texte-à-vidéo pour créer des vidéos d'intégration d'employés cohérentes et personnalisées sans ressources de production étendues.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'étapes d'intégration ?

HeyGen simplifie la création de vidéos d'étapes d'intégration grâce à des outils d'édition AI intuitifs et un outil de script AI qui génère du contenu pour vous. Sa technologie avancée de synthèse vocale vous permet de convertir rapidement des scripts en voix off naturelles, rendant le processus fluide et efficace.

Puis-je utiliser des modèles personnalisables pour marquer mes vidéos d'intégration dans HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des modèles personnalisables étendus et des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer pleinement le logo, les couleurs et le message spécifique de votre entreprise dans vos vidéos d'intégration. Cela garantit une expérience de marque cohérente et professionnelle pour les nouveaux employés.

