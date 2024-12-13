Générateur de Vidéos d'Intégration pour une Formation Engagée
Créez facilement des vidéos d'intégration engageantes pour les employés avec des avatars AI, transformant la manière dont les nouvelles recrues apprennent.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo d'instruction concise de 60 secondes destinée aux utilisateurs existants, expliquant clairement une nouvelle fonctionnalité logicielle. Utilisez des visuels clairs et étape par étape et une voix calme et aidante, renforcée par des sous-titres précis générés à partir d'un texte en vidéo, assurant accessibilité et clarté dans ce guide utilisateur.
Produisez une vidéo promotionnelle vibrante de 30 secondes ciblant les professionnels des RH et les responsables de la formation et du développement, mettant en avant la facilité de création de vidéos d'intégration percutantes. Utilisez des graphiques modernes et dynamiques de la bibliothèque de médias/soutien de stock et des modèles et scènes convaincants pour souligner comment une plateforme de création vidéo AI simplifie le processus de génération de vidéos d'intégration.
Développez une vidéo animée créative de 50 secondes pour les candidats potentiels, illustrant une 'Journée dans la vie' d'un rôle spécifique au sein de l'entreprise. Cette vidéo animée engageante doit présenter des avatars AI personnalisés donnant vie à divers rôles, utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour un partage optimal sur les plateformes, en faisant une pièce convaincante de documentation vidéo animée.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation d'Intégration.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos d'intégration interactives et mémorables, améliorant considérablement l'engagement et la rétention des connaissances des nouvelles recrues.
Évoluez Efficacement les Programmes d'Intégration.
Développez et distribuez rapidement une bibliothèque complète de vidéos d'intégration pour former efficacement une main-d'œuvre mondiale croissante.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration engageantes pour les nouvelles recrues ?
HeyGen, une plateforme avancée de création vidéo AI, simplifie le processus de génération de vidéos d'intégration percutantes pour les nouvelles recrues. Les utilisateurs peuvent exploiter des avatars AI, des personnages animés et des graphiques riches, combinés avec des voix off générées par AI, pour créer des expériences vidéo engageantes rapidement et efficacement.
Puis-je personnaliser les éléments visuels et l'identité de marque dans mes vidéos d'intégration HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, vous permettant d'adapter les avatars AI, d'intégrer des graphiques riches et d'utiliser des arrière-plans animés pour s'aligner avec votre marque. Nos modèles vidéo et contrôles de marque garantissent que votre contenu d'intégration reflète l'identité unique de votre entreprise.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer une documentation d'intégration étape par étape ?
HeyGen sert de générateur complet de vidéos d'intégration, permettant aux utilisateurs de créer une documentation vidéo détaillée. Avec des capacités comme l'enregistrement d'écran, le texte en vidéo à partir d'un script, et une variété de modèles vidéo, vous pouvez facilement construire une bibliothèque de vidéos tutoriels pour vos nouvelles recrues.
À quelle vitesse puis-je générer des vidéos d'intégration professionnelles en utilisant les outils AI de HeyGen ?
HeyGen vous permet de générer rapidement des vidéos d'intégration professionnelles, même sans compétences préalables en montage vidéo. Notre plateforme de création vidéo AI utilise le montage basé sur le texte et des voix off générées par AI pour transformer votre script en une vidéo soignée, accélérant considérablement la création de contenu.