Créez une vidéo d'accueil animée de 45 secondes pour les nouveaux clients SaaS, les guidant à travers leurs premières étapes avec un avatar AI joyeux. Cette vidéo doit présenter un style visuel moderne et épuré avec une voix off amicale et énergique, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour rendre le processus d'intégration des clients engageant et mémorable dès le début, en utilisant des couleurs vives et des animations simples pour mettre en avant les fonctionnalités clés et offrir des modèles vidéo.

