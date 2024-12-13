Votre Créateur de Vidéos de Feuille de Route d'Intégration pour un Succès Sans Accroc

Créez facilement des vidéos d'intégration personnalisées en utilisant des avatars AI pour des parcours engageants pour les employés et les clients.

Créez une vidéo d'accueil animée de 45 secondes pour les nouveaux clients SaaS, les guidant à travers leurs premières étapes avec un avatar AI joyeux. Cette vidéo doit présenter un style visuel moderne et épuré avec une voix off amicale et énergique, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour rendre le processus d'intégration des clients engageant et mémorable dès le début, en utilisant des couleurs vives et des animations simples pour mettre en avant les fonctionnalités clés et offrir des modèles vidéo.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo professionnelle de 60 secondes pour la feuille de route d'intégration ciblant les nouveaux employés d'entreprise, décrivant clairement leurs 90 premiers jours. Le style visuel doit être élégant et organisé, avec des superpositions de texte claires et une voix off rassurante et informative. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour créer efficacement un récit soigné qui simplifie les informations complexes, garantissant une expérience d'intégration fluide avec une feuille de route stratégique.
Exemple de Prompt 2
Produisez un guide vidéo d'intégration personnalisé de 30 secondes pour les utilisateurs découvrant une nouvelle fonctionnalité de produit, conçu pour être facilement créé même sans expérience préalable en création vidéo. Le style visuel doit être dynamique et interactif, utilisant des enregistrements d'écran mélangés à une voix off vivante et encourageante. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour élaborer des instructions claires et concises, rendant la création vidéo accessible à tous pour expliquer des fonctionnalités spécifiques et permettre une personnalisation complète.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo informative de mise à jour de la feuille de route interne de 40 secondes pour les membres de l'équipe, illustrant les étapes clés du projet et les initiatives à venir à l'aide de visuels convaincants. La vidéo doit avoir un style visuel moderne inspiré des infographies avec une voix off confiante et articulée. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour un prototypage rapide et une personnalisation complète, transformant des données complexes en vidéos d'intégration facilement compréhensibles qui maintiennent tout le monde aligné sur les progrès de l'entreprise en utilisant divers modèles de feuille de route.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Feuille de Route d'Intégration

Créez facilement des vidéos de feuille de route d'intégration professionnelles et personnalisées, même sans expérience préalable en création vidéo, pour accueillir et guider efficacement les nouvelles recrues.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez un modèle vidéo engageant dans notre bibliothèque ou générez un script avec AI pour esquisser rapidement votre feuille de route d'intégration.
2
Step 2
Personnalisez avec AI et Médias
Personnalisez votre vidéo avec des personnages animés en utilisant les avatars AI de HeyGen, des voix off dynamiques et une riche bibliothèque de médias.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding et Améliorations
Intégrez la personnalisation complète de votre entreprise en utilisant les contrôles de branding de HeyGen pour les logos et les couleurs, et ajoutez des sous-titres clairs pour l'accessibilité.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Vidéo
Produisez votre vidéo d'intégration professionnelle de haute qualité avec les options de redimensionnement et d'exportation flexibles de HeyGen, prête à être déployée.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Renforcez la Confiance avec des Histoires de Clients

.

Intégrez des histoires de réussite client convaincantes dans l'intégration pour démontrer la valeur et favoriser la confiance.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos d'intégration engageantes en utilisant la technologie de génération de vidéos AI. Vous pouvez facilement choisir parmi divers modèles vidéo, sans nécessiter d'expérience préalable en création vidéo pour produire du contenu de haute qualité. Cela rend l'intégration vidéo personnalisée accessible à tous.

HeyGen offre-t-il une personnalisation complète pour le contenu des vidéos d'intégration ?

Oui, HeyGen propose des options de personnalisation complète pour vos vidéos d'intégration. Vous pouvez adapter le contenu avec les couleurs et le logo de votre marque, utiliser des personnages animés, et même générer des expériences d'intégration vidéo personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques.

Les capacités AI de HeyGen peuvent-elles améliorer mes vidéos d'intégration des employés ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen améliore considérablement l'intégration des employés en offrant des fonctionnalités telles que des scripts auto-générés par AI et des avatars AI réalistes. Cela permet de créer un contenu dynamique et engageant, allant des modèles de feuille de route détaillés à la génération de voix off personnalisée, assurant une touche professionnelle.

Quel type de modèles vidéo est disponible pour les feuilles de route d'intégration ?

HeyGen propose une sélection diversifiée de modèles vidéo, y compris des modèles de feuille de route spécifiques, idéaux pour créer des vidéos de feuille de route d'intégration convaincantes. Ces modèles sont suffisamment polyvalents pour l'intégration des employés et des clients, rendant le processus de création vidéo efficace et percutant.

