Votre Meilleur Créateur de Vidéos Récapitulatives d'Intégration pour les Nouveaux Recrues
Créez des récapitulatifs d'intégration engageants avec des avatars IA réalistes, simplifiant votre production de vidéos de formation.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo récapitulative d'intégration concise de 90 secondes, adaptée aux nouveaux employés du département marketing, résumant les principaux processus et outils du département. La vidéo doit avoir un style visuel engageant et énergique avec des couleurs de marque et une musique de fond, complétée par une voix off dynamique. Employez les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour assembler rapidement le contenu, en utilisant sa fonctionnalité de génération de voix off pour narrer efficacement le récapitulatif pour une intégration efficace des employés.
Produisez une vidéo explicative d'une minute présentant une nouvelle fonctionnalité pour un produit SaaS B2B, ciblant les clients potentiels et l'équipe de vente interne. Le style visuel doit être élégant et moderne, incorporant des enregistrements d'écran et des séquences d'archives soignées, avec une voix off IA claire et articulée guidant le spectateur. Cette démonstration de produit doit utiliser efficacement la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels de haute qualité et ses capacités de génération de voix off pour créer une narration professionnelle, rationalisant la création de démonstrations de produits convaincantes.
Concevez une vidéo d'intégration générale de 2 minutes destinée aux nouvelles recrues dans les bureaux mondiaux, offrant une introduction chaleureuse à la culture de l'entreprise et aux politiques essentielles. Le style visuel de la vidéo doit être chaleureux et accueillant, utilisant des images diversifiées et un ton narratif amical, avec un texte à l'écran synchronisé. Utilisez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité à tous les antécédents linguistiques, et tirez parti du redimensionnement et des exportations de rapport d'aspect pour distribuer les vidéos d'intégration complètes sur diverses plateformes sans accroc.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement lors de l'Intégration des Employés.
Stimulez un engagement et une rétention des connaissances plus élevés lors de l'intégration et de la formation des employés avec des vidéos dynamiques alimentées par l'IA.
Échelle de Création de Contenu d'Intégration.
Créez efficacement un plus grand volume de vidéos récapitulatives d'intégration complètes pour atteindre chaque nouvel employé avec un contenu cohérent et de haute qualité.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration engageantes ?
HeyGen agit comme un puissant générateur de vidéos IA, permettant aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos d'intégration professionnelles sans avoir besoin de compétences avancées en montage vidéo. Notre plateforme offre des modèles personnalisables et un éditeur glisser-déposer pour transformer efficacement les scripts en contenu vidéo captivant pour l'intégration des employés.
Quelles capacités IA HeyGen offre-t-il pour un contenu de formation dynamique ?
HeyGen fournit des capacités IA avancées, y compris des avatars IA réalistes et des voix off IA réalistes, pour rendre vos vidéos de formation plus engageantes. Les utilisateurs peuvent tirer parti de la fonctionnalité de synthèse vocale pour animer leurs scripts, améliorant l'expérience d'apprentissage pour diverses vidéos de formation.
HeyGen peut-il assurer la cohérence de la marque dans toutes nos communications internes et vidéos de formation ?
Absolument. HeyGen permet une forte cohérence de la marque grâce à ses contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer le logo et les schémas de couleurs de votre entreprise directement dans vos vidéos de formation et d'intégration des employés. Nos modèles personnalisables aident également à maintenir une identité visuelle cohérente dans tout votre contenu vidéo.
HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques et les options vidéo multilingues pour les équipes mondiales ?
Oui, HeyGen améliore l'accessibilité et la portée pour les équipes mondiales en offrant des sous-titres IA automatiques pour toutes les vidéos. De plus, ses capacités avancées de génération de voix off prennent en charge plusieurs langues, rendant la localisation vidéo fluide pour vos besoins de créateur de vidéos récapitulatives d'intégration.