Développez une vidéo d'accueil de 45 secondes pour l'intégration des employés, destinée aux nouvelles recrues dans une startup technologique dynamique, avec un présentateur avatar AI au ton amical et professionnel. Le style visuel doit être moderne et énergique, utilisant des couleurs vives et des graphiques animés subtils, complétés par une musique de fond instrumentale entraînante et une génération de voix off claire.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo informative de 30 secondes pour l'intégration des clients, adaptée aux nouveaux utilisateurs d'un produit SaaS, les guidant à travers la configuration initiale. Cette vidéo doit utiliser des modèles vidéo préconçus pour un aspect propre et professionnel, adoptant un style visuel calme avec un texte clair à l'écran et un ton audio rassurant et professionnel.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel concis de 60 secondes sur le générateur de processus d'intégration pour les équipes RH, expliquant comment créer rapidement du contenu de formation départemental. Le style visuel doit être à la fois corporatif et engageant, utilisant des enregistrements d'écran et du texte animé, avec le script transformé en vidéo grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour une diffusion cohérente et autoritaire.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo inspirante de 50 secondes démontrant comment les propriétaires de petites entreprises peuvent facilement créer des vidéos d'intégration pour les nouveaux membres de l'équipe ou les clients. Le style visuel doit être chaleureux et accessible, utilisant des graphiques simples et des scénarios relatables, enrichis par des sous-titres pour l'accessibilité et une musique de fond douce et encourageante pour souligner la facilité de la formation à l'intégration.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos de Processus d'Intégration

Créez rapidement des vidéos d'intégration engageantes et informatives en utilisant l'AI, garantissant que vos nouvelles recrues ou clients démarrent bien avec des conseils clairs.

1
Step 1
Collez Votre Script
Collez votre script d'intégration, et notre plateforme convertira votre texte en scènes vidéo. Cela utilise la puissante fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour donner vie à votre contenu.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu, ajoutant une touche humaine sans besoin de caméra. Cela utilise la capacité des avatars AI de HeyGen.
3
Step 3
Personnalisez Votre Vidéo
Ajoutez vos éléments de marque comme les logos et les couleurs spécifiques pour maintenir la cohérence. Utilisez la bibliothèque multimédia pour des séquences ou images de stock pertinentes pour renforcer votre message, soutenu par les contrôles de marque de HeyGen.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Après avoir perfectionné votre contenu d'intégration, exportez facilement votre vidéo terminée dans divers formats d'aspect, garantissant qu'elle est optimisée pour toute plateforme. Notre plateforme prend en charge le redimensionnement et l'exportation sans couture des formats d'aspect.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Expériences de Bienvenue Inspirantes

Développez des messages de bienvenue personnalisés et des vidéos culturelles en utilisant l'AI, faisant en sorte que les nouveaux employés ou clients se sentent valorisés et motivés dès le premier jour.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration pour les nouveaux employés ou clients ?

HeyGen est un générateur de vidéos de processus d'intégration alimenté par l'AI qui simplifie la création de contenu engageant. Utilisez des avatars AI et convertissez le texte en scripts vidéo sans effort pour produire des vidéos de haute qualité pour l'intégration des employés et des clients.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos d'intégration selon les besoins spécifiques de l'entreprise ?

HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation, y compris une large sélection de modèles vidéo et des contrôles de marque pour ajouter votre logo et vos couleurs d'entreprise. Vous pouvez également utiliser son éditeur vidéo pour affiner le contenu, garantissant que chaque vidéo d'intégration reflète parfaitement votre marque.

HeyGen peut-il créer des vidéos générées par AI avec des voix off naturelles pour des audiences mondiales ?

Oui, HeyGen utilise une AI avancée pour produire des vidéos générées par AI avec des voix off réalistes en plusieurs langues. Cette capacité permet aux équipes RH de créer des vidéos multilingues efficaces pour les besoins d'intégration des employés ou des clients, améliorant la communication mondiale.

Est-il possible de convertir rapidement du texte en vidéo pour une formation d'intégration urgente avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen sert de créateur de vidéos d'intégration intuitif où vous pouvez facilement convertir du texte en vidéo en quelques clics. Ce processus rapide est idéal pour développer rapidement des supports de formation à l'intégration, garantissant une communication opportune et cohérente.

