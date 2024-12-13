Générateur de Vidéos de Processus d'Intégration : Créez des Parcours Employés Engagés
Créez facilement des vidéos d'intégration engageantes pour les employés avec des avatars AI, augmentant le succès des nouvelles recrues.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo informative de 30 secondes pour l'intégration des clients, adaptée aux nouveaux utilisateurs d'un produit SaaS, les guidant à travers la configuration initiale. Cette vidéo doit utiliser des modèles vidéo préconçus pour un aspect propre et professionnel, adoptant un style visuel calme avec un texte clair à l'écran et un ton audio rassurant et professionnel.
Produisez un tutoriel concis de 60 secondes sur le générateur de processus d'intégration pour les équipes RH, expliquant comment créer rapidement du contenu de formation départemental. Le style visuel doit être à la fois corporatif et engageant, utilisant des enregistrements d'écran et du texte animé, avec le script transformé en vidéo grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour une diffusion cohérente et autoritaire.
Créez une vidéo inspirante de 50 secondes démontrant comment les propriétaires de petites entreprises peuvent facilement créer des vidéos d'intégration pour les nouveaux membres de l'équipe ou les clients. Le style visuel doit être chaleureux et accessible, utilisant des graphiques simples et des scénarios relatables, enrichis par des sous-titres pour l'accessibilité et une musique de fond douce et encourageante pour souligner la facilité de la formation à l'intégration.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation à l'Intégration.
Élevez la formation des nouvelles recrues ou des clients en créant des vidéos AI interactives et engageantes, améliorant la rétention des connaissances et l'efficacité globale.
Échelle du Contenu d'Intégration à l'Échelle Mondiale.
Produisez efficacement un contenu vidéo d'intégration diversifié, y compris des versions multilingues, pour former efficacement une main-d'œuvre ou une base de clients mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration pour les nouveaux employés ou clients ?
HeyGen est un générateur de vidéos de processus d'intégration alimenté par l'AI qui simplifie la création de contenu engageant. Utilisez des avatars AI et convertissez le texte en scripts vidéo sans effort pour produire des vidéos de haute qualité pour l'intégration des employés et des clients.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos d'intégration selon les besoins spécifiques de l'entreprise ?
HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation, y compris une large sélection de modèles vidéo et des contrôles de marque pour ajouter votre logo et vos couleurs d'entreprise. Vous pouvez également utiliser son éditeur vidéo pour affiner le contenu, garantissant que chaque vidéo d'intégration reflète parfaitement votre marque.
HeyGen peut-il créer des vidéos générées par AI avec des voix off naturelles pour des audiences mondiales ?
Oui, HeyGen utilise une AI avancée pour produire des vidéos générées par AI avec des voix off réalistes en plusieurs langues. Cette capacité permet aux équipes RH de créer des vidéos multilingues efficaces pour les besoins d'intégration des employés ou des clients, améliorant la communication mondiale.
Est-il possible de convertir rapidement du texte en vidéo pour une formation d'intégration urgente avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen sert de créateur de vidéos d'intégration intuitif où vous pouvez facilement convertir du texte en vidéo en quelques clics. Ce processus rapide est idéal pour développer rapidement des supports de formation à l'intégration, garantissant une communication opportune et cohérente.