Générateur de Vidéos de Formation à l'Optimisation de l'Intégration Facile
Créez des vidéos d'intégration des employés engageantes plus rapidement grâce aux capacités avancées de texte-en-vidéo à partir de script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo engageante de 45 secondes pour les équipes RH illustrant l'efficacité de l'automatisation de l'intégration des nouveaux employés. Adoptez une esthétique visuelle professionnelle et épurée avec une musique de fond apaisante, soulignant la facilité avec laquelle les modèles et scènes de HeyGen peuvent être personnalisés pour maintenir la cohérence de la marque dans tous les modules de formation.
Produisez une vidéo explicative convaincante de 30 secondes pour les équipes mondiales, en mettant l'accent sur la façon dont la plateforme de création vidéo AI de HeyGen simplifie les formations complexes pour des équipes diversifiées. Le style visuel et audio doit être clair et concis, avec une narration AI autoritaire mais amicale générée directement à partir de votre script en utilisant la fonction Texte-en-vidéo à partir de script, avec des séquences pertinentes de la bibliothèque de médias/stock support.
Concevez une vidéo d'intégration de 90 secondes spécifiquement pour les nouveaux employés du département créatif, en mettant l'accent sur les présentations d'équipe et l'esprit collaboratif de l'entreprise. Utilisez un style visuel chaleureux et artistique avec une musique douce et ambiante, intégrant les avatars AI de HeyGen pour représenter divers membres de l'équipe et démontrant la flexibilité du redimensionnement et des exportations de format d'image pour différentes plateformes sociales.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez plus de cours et atteignez plus d'apprenants dans le monde entier.
Produisez rapidement des cours de formation plus complets, garantissant un apprentissage cohérent pour les équipes mondiales.
Améliorez l'engagement et la rétention de la formation avec AI.
Renforcez l'engagement et la rétention d'informations lors de l'intégration des nouveaux employés avec des vidéos dynamiques alimentées par AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos de formation à l'intégration ?
HeyGen agit comme un créateur de vidéos d'intégration AI, transformant la formation traditionnelle en expériences engageantes. Exploitez les avatars AI et le contenu vidéo dynamique pour créer des vidéos d'intégration de haute qualité et professionnelles qui résonnent avec les nouveaux employés et optimisent votre processus de formation.
Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos d'intégration ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos hautement personnalisées et engageantes pour l'intégration des employés. Utilisez une large sélection de modèles vidéo, intégrez votre logo de marque et vos éléments créatifs, et exploitez les outils d'édition AI pour produire un contenu vidéo dynamique qui se démarque.
HeyGen simplifie-t-il le processus de génération de séries de vidéos d'intégration ?
Oui, HeyGen simplifie la création de séries complètes de vidéos d'intégration, agissant comme une plateforme de création vidéo AI efficace. Avec son outil de script AI, ses capacités de synthèse vocale et son support pour les enregistrements d'écran, vous pouvez générer rapidement des supports de formation complets et cohérents.
HeyGen peut-il optimiser l'ensemble de l'expérience d'intégration des nouveaux employés ?
HeyGen sert de générateur complet de vidéos de formation à l'optimisation de l'intégration, conçu pour améliorer l'expérience d'intégration des nouveaux employés. En permettant la création rapide de vidéos d'intégration AI professionnelles et engageantes, il aide les organisations à offrir un parcours d'intégration virtuel cohérent et percutant.