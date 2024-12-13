Générateur de Modules d'Intégration : Créez des Formations Engagantes

Pour les responsables RH, simplifiez l'intégration des nouveaux employés et augmentez l'engagement. Créez sans effort des modules dynamiques en utilisant la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script.

Imaginez une vidéo de 45 secondes ciblant les responsables RH, où une esthétique élégante et professionnelle, associée à une voix off encourageante et informative, démontre comment le générateur de modules d'intégration révolutionne l'intégration des nouveaux employés. Le récit mettrait en lumière les difficultés courantes des RH, puis présenterait le processus de création fluide en utilisant la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script, leur permettant de simplifier le processus d'intégration sans effort.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les entreprises visant à améliorer l'engagement des nouveaux employés lors de l'intégration. Avec des visuels modernes et dynamiques et une voix off amicale et professionnelle, cette vidéo devrait illustrer puissamment comment un outil d'intégration basé sur l'IA utilise des avatars IA pour offrir une première impression interactive et mémorable, favorisant une connexion et une compréhension immédiates.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo captivante de 60 secondes, avec des visuels lumineux et illustratifs et une voix off calme et guidante, devrait engager les formateurs et les professionnels des RH à la recherche de création de contenu flexible. Cette vidéo mettrait en avant les options de personnalisation ultime disponibles avec un Créateur de Guide d'Intégration, en soulignant la puissance intuitive des Modèles & scènes pour construire rapidement et efficacement des modules de formation sur mesure.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo directe de 30 secondes pour les leaders RH et les propriétaires de petites entreprises priorisant l'efficacité et l'accessibilité dans leur processus d'intégration des employés. En utilisant des visuels axés sur les résultats et une voix off claire et autoritaire, cette vidéo expliquera les avantages de l'Accessibilité sans LMS et démontrera comment la génération de voix off simplifie l'ajout d'audio professionnel, garantissant un accès fluide et généralisé aux informations cruciales.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Modules d'Intégration

Créez sans effort des expériences d'intégration engageantes et cohérentes pour les nouveaux employés avec notre générateur de modules alimenté par l'IA, conçu pour simplifier vos processus RH.

1
Step 1
Créer à partir de Modèles
Commencez par sélectionner dans une bibliothèque diversifiée de Modèles & scènes professionnels pour établir rapidement le cadre de votre module d'intégration pour les nouveaux employés.
2
Step 2
Coller des Scripts pour la Génération Vidéo
Transformez instantanément votre contenu écrit en présentations vidéo dynamiques en collant vos scripts, en utilisant notre puissante fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script.
3
Step 3
Ajouter des Présentateurs IA
Augmentez l'engagement en incorporant des avatars IA réalistes pour guider les nouveaux employés à travers le module, offrant une présence virtuelle amicale et cohérente.
4
Step 4
Exporter pour un Partage Facile
Finalisez votre module soigné et exportez-le pour une distribution fluide, en tirant parti de l'Accessibilité sans LMS pour atteindre tous les nouveaux employés sans restrictions de plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Cultivez des Expériences d'Intégration Positives

Produisez des messages vidéo inspirants pour créer une expérience initiale positive et introduire efficacement la culture d'entreprise pour les nouveaux employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen fonctionne-t-il comme un outil d'intégration basé sur l'IA ?

HeyGen permet aux responsables RH de simplifier le processus d'intégration des employés en générant des modules vidéo engageants. Il utilise des avatars IA et la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script, consolidant sa position en tant qu'outil d'intégration basé sur l'IA de premier plan pour les nouveaux employés.

Puis-je personnaliser le contenu généré par HeyGen pour les nouveaux employés ?

Absolument, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, vous permettant d'adapter vos modules d'intégration. Vous pouvez utiliser des modèles gratuits, des contrôles de marque et intégrer vos propres médias, ce qui en fait un excellent Créateur de Guide d'Intégration.

Le contenu d'intégration de HeyGen est-il accessible sans LMS ?

Oui, HeyGen offre une Accessibilité sans LMS, garantissant que votre processus d'intégration des employés est fluide pour les nouveaux arrivants. Son interface conviviale permet une distribution et une consommation faciles des modules sans besoin de système de gestion de l'apprentissage traditionnel.

Quel rôle joue HeyGen dans l'amélioration de l'engagement lors de l'intégration des employés ?

HeyGen améliore considérablement l'engagement lors de l'intégration des employés en transformant le contenu statique en expériences vidéo dynamiques. Grâce aux avatars IA et à la génération de voix off professionnelle, HeyGen s'assure que les nouveaux employés sont captivés et retiennent plus efficacement les informations clés.

