Le Créateur Ultime de Vidéos de Micro-Apprentissage pour l'Intégration

Créez facilement des vidéos d'intégration engageantes pour les employés et les clients avec des avatars AI personnalisables.

Créez une vidéo de micro-apprentissage de 60 secondes pour les nouveaux employés d'une entreprise technologique, en utilisant un avatar AI engageant et professionnel pour présenter la culture d'entreprise et les outils clés. Le style visuel doit être élégant et moderne, complété par une voix off AI amicale et claire fournie par la génération de voix off de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'intégration client de 45 secondes pour les nouveaux utilisateurs d'un produit SaaS, démontrant une fonctionnalité clé étape par étape. La vidéo doit être lumineuse et pédagogique, réalisée à partir d'un script en texte-vidéo avec des explications claires à l'écran et un ton positif.
Exemple de Prompt 2
Concevez un segment inspirant de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, mettant en avant la facilité de création de vidéos de micro-apprentissage pour l'intégration. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour un style visuel rapide et moderne avec une musique de fond entraînante pour transmettre une configuration rapide et des résultats professionnels.
Exemple de Prompt 3
Produisez un module d'intégration inclusif de 50 secondes pour des équipes internationales à distance, expliquant un nouveau processus interne. La vidéo doit adopter un style visuel calme et informatif, garantissant clarté et accessibilité en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen.
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Micro-Apprentissage pour l'Intégration

Créez facilement des vidéos de micro-apprentissage engageantes et efficaces pour l'intégration des employés ou des clients, en transformant le texte en contenu visuel dynamique.

1
Step 1
Collez Votre Script
Saisissez le contenu de votre vidéo de micro-apprentissage pour l'intégration en collant un script ou en utilisant des scripts générés automatiquement par AI pour lancer votre processus de création.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar
Améliorez votre vidéo en choisissant un avatar AI pour présenter votre contenu de micro-apprentissage, offrant un narrateur dynamique et engageant pour vos vidéos d'intégration.
3
Step 3
Générez Votre Voix Off
Affinez votre vidéo en générant des voix off AI professionnelles, garantissant une narration claire et engageante pour vos modules de micro-apprentissage pour l'intégration.
4
Step 4
Exportez et Déployez
Finalisez votre vidéo de micro-apprentissage et exportez-la dans divers formats d'aspect pour un déploiement facile sur différentes plateformes et appareils, complétant ainsi votre parcours d'intégration.

Cas d'Utilisation

Clarifiez les Informations Complexes d'Intégration

Transformez le matériel d'intégration complexe en vidéos de micro-apprentissage claires et digestes, rendant les concepts complexes faciles à comprendre.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos d'intégration engageantes en transformant votre contenu textuel en présentations vidéo dynamiques. Vous pouvez utiliser des avatars AI réalistes et des voix off AI de haute qualité pour offrir des expériences d'intégration percutantes pour les employés ou les clients.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour les vidéos de micro-apprentissage ?

Pour des vidéos de micro-apprentissage efficaces, HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo personnalisables. Vous pouvez facilement adapter votre contenu avec des graphiques riches, des vidéos et des ressources musicales, garantissant que votre formation soit à la fois concise, visuellement attrayante et facile à personnaliser.

HeyGen peut-il utiliser des avatars AI pour une expérience personnalisée de créateur de vidéos de micro-apprentissage pour l'intégration ?

Absolument, HeyGen propose des avatars AI avancés qui agissent comme vos présentateurs virtuels, offrant une touche personnalisée à votre expérience de créateur de vidéos de micro-apprentissage pour l'intégration. Cela vous permet de créer un contenu vidéo explicatif cohérent et engageant sans avoir besoin d'une caméra.

HeyGen prend-il en charge une production vidéo efficace avec des fonctionnalités comme les sous-titres et les scripts ?

Oui, HeyGen simplifie la production vidéo avec des fonctionnalités puissantes telles que des scripts générés automatiquement par AI et des sous-titres automatiques, économisant un temps précieux. Son design soutient également une collaboration fluide sur différents appareils, améliorant le travail d'équipe pour vos projets vidéo.

